“X Corp”, la corporación que ahora maneja Twitter

“Twitter, Inc. se fusionó con X Corp. y ya no existe”. La compañía propiedad de Elon Musk ha dejado de existir y ahora pasa a ser X Corp., de acuerdo con un documento judicial difundido este lunes.

El cambio de Twitter Inc. a X Corp se dio a conocer por una demanda que la derechista Laura Loomer hizo en contra de Twitter en 2019, acusando a la compañía de violar las leyes federales contra el crimen organizado cuando le prohibió su cuenta en ese entonces.

En el documento legal se lee lo siguiente: “Twitter, Inc. se ha fusionado con X Corp. y ya no existe. X Corp. es una corporación privada, constituida en Nevada y con su principal lugar de negocios en San Francisco, California, y por lo tanto es ciudadano de Nevada y California. Su corporación matriz es X Holdings Corp.”

🚨#BREAKING: Twitter is now X Corp. Twitter Inc. no longer exists. pic.twitter.com/KScC05wMZA

