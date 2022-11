World of Hyatt introduce FIND: una plataforma de experiencias de bienestar organizadas

Los miembros pueden explorar más de 200 experiencias ofrecidas a nivel global, enfocadas en encontrar a los miembros donde ellos están en su trayectoria hacia el bienestar

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Basado en sus esfuerzos permanentes para inspirar y empoderar a los viajeros para que persigan sus objetivos de bienestar individuales, World of Hyatt (El mundo de Hyatt) presenta FIND, una plataforma de experiencias a través del programa de lealtad World of Hyatt, líder en el sector, de Hyatt. Con más de 200 experiencias en más de 85 destinos en más de 30 países, la plataforma FIND está diseñada para complementar la trayectoria hacia el bienestar de los miembros y encontrarlos donde ellos están.





“Sabemos que los viajeros están deseosos por explorar nuevos destinos y están priorizando su bienestar ahora más que nunca”, expresó Amy Weinberg, vicepresidenta sénior de lealtad, mercadeo de la marca y opiniones del consumidor de Hyatt. “La plataforma FIND ofrece más oportunidades para mejorar el bienestar de los miembros de World of Hyatt a través del cristal del autodescubrimiento. Con experiencias disponibles para todos los miembros, les es increíblemente fácil encontrar algo que los mueva o los mantenga en movimiento”.

Ya sea descubriendo culturas locales que alimenten el bienestar emocional y mental, disfrutando las experiencias culinarias que energizan al cuerpo o restablecen su energía a través de movimientos a conciencia, los miembros de World of Hyatt pueden explorar su definición de bienestar a través de las experiencias FIND.

Encontrar a los miembros donde ellos están en su trayectoria hacia el bienestar holístico:

Gracias a la flexibilidad de los miembros para reservar actividades durante y fuera de las estadías en los hoteles, en el lugar o fuera de él, las experiencias FIND les permiten a los miembros seguir evolucionando y creciendo en su trayectoria hacia el bienestar. Con innumerables maneras de pasar buenos momentos con amigos, familia o con uno mismo, independientemente de la ocasión, los miembros pueden encontrar experiencias que se adapten a su objetivo de bienestar a través de los tres pilares de bienestar de la plataforma FIND: Sentir, estimular y funcionar:

FEEL (sentir) con experiencias enfocadas en el bienestar emocional y mental de los miembros a través de los talleres excursiones y actividades culturalmente inmersivos: Safari en la jungla al aire libre en Alila Ubud (Indonesia): Reconéctese con la naturaleza durante una excursión de safari en la jungla al aire libre en la cupé privada Volkswagen de la propiedad. Pasee por los arcaicos pueblos de Alila Ubud y Gianyar Regency, rodeado de vistas panorámicas de los florecidos campos de arroz dorados y las deslumbrantes montañas esmeraldas. Cabalgata en Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa (Estados Unidos): Congenie con los caballos rescatados y rehabilitados a través de un paseo a caballo en los Stables en Tamaya. Situado en el desierto de Santa Ana Pueblo, los miembros pueden disfrutar de una variedad de programas, desde paseos por senderos hasta programas de ejercicios y cabalgatas en el establo, que incluye trabajos de respiración y movimiento sencillos para relajarse y enfocarse mejor en el vínculo con el caballo. Excursión a los viñedos vieneses en Park Hyatt Vienna (Austria): Explore los viñedos vieneses en una excursión privada de tres horas con un guía local, que incluye una degustación de vinos en dos bodegas locales. Disfrute de una botella de vino local, así como también de un plato de quesos de cortesía en el bar del hotel a su regreso. Practique esnórquel con el pez payaso en Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa (Japón): Aprenda algo nuevo del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad para Graduados de Okinawa que se ha asociado con el hotel para ofrecerle a los miembros la oportunidad de participar en la protección del pez payaso y su entorno natural en las aguas que rodean al hotel. Los huéspedes asistirán a una charla educativa sobre el entorno marino local, seguido de un salto al Mar de China Oriental para practicar esnórquel y ver de cerca la comunidad de peces payaso .



FUEL (estimular) con ofertas culinarias diseñadas para energizar al cuerpo, a la vez que se evocan todos sus sentidos a través de ingredientes frescos locales y bebidas espirituosos exclusivas:

Un día con el chef Nino Redruello en Thompson Madrid (España): Descubra las recetas y los secretos que han pasado durante generaciones con esta experiencia culinaria única. Los miembros se reunirán con el chef Nino Redruello que los llevará a sus mercados locales favoritos para elegir los mejores ingredientes. Después abrirá las puertas de su cocina en el hotel para preparar juntos una exclusiva cena gourmet degustativa.

(España): Descubra las recetas y los secretos que han pasado durante generaciones con esta experiencia culinaria única. Los miembros se reunirán con el chef Nino Redruello que los llevará a sus mercados locales favoritos para elegir los mejores ingredientes. Después abrirá las puertas de su cocina en el hotel para preparar juntos una exclusiva cena gourmet degustativa. Cena bajo las estrellas en Zoëtry Aqua Punta Cana (República Dominicana): Dese un gusto en una experiencia de cena íntima para dos en la prístina playa Uvero Alto del hotel, donde los huéspedes pueden disfrutar una cena exquisita y un servicio de primera clase. Mientras cenan, los miembros pueden conectarse con todo el Universo al arrullo del sonido relajante del Mar del Caribe y bañados por la luna y el cielo lleno de estrellas.

(República Dominicana): Dese un gusto en una experiencia de cena íntima para dos en la prístina playa Uvero Alto del hotel, donde los huéspedes pueden disfrutar una cena exquisita y un servicio de primera clase. Mientras cenan, los miembros pueden conectarse con todo el Universo al arrullo del sonido relajante del Mar del Caribe y bañados por la luna y el cielo lleno de estrellas. Degustación de cócteles personalizados en Andaz Dubai the Palm (Emiratos Árabes Unidos): Aprenda cómo una bebida podría tomar formar con la personalidad o experiencia personal de uno durante dos horas de degustación de cócteles. El bartender capacitado del hotel escuchará a cada huésped y después preparará el cóctel más único y personal posible. Todo ello mientras disfruta de unos deliciosos bocadillos japoneses en el bar de la azotea con vistas al hermoso horizonte de la Palmera.

(Emiratos Árabes Unidos): Aprenda cómo una bebida podría tomar formar con la personalidad o experiencia personal de uno durante dos horas de degustación de cócteles. El bartender capacitado del hotel escuchará a cada huésped y después preparará el cóctel más único y personal posible. Todo ello mientras disfruta de unos deliciosos bocadillos japoneses en el bar de la azotea con vistas al hermoso horizonte de la Palmera. Una excursión de pesca en charter durante el día en Hyatt Centric Key West Resort & Spa (Estados Unidos): Embárquese en un charter de pesca de medio día donde los miembros irán en busca de los mejores mariscos locales y pueden entregarle su pesca al equipo culinario del hotel que preparará un festín para los miembros en el Shor American Seafood Grill del hotel con vistas a los atardeceres dignos de una postal.

FUNCTION (funcionar) con actividades muy bien planificadas y aventuras diseñadas para moverse, recuperar energías y expandir la mente: Búsqueda de trufas en Párisi Udvar Hotel Budapest (Hungría): Experimente la emoción de buscar trufas y aprender sobre las reglamentaciones de la búsqueda de trufas locales desde este hotel en The Unbound Collection by Hyatt. Los miembros acompañarán a los perros mientras ellos olfatean estos hongos preciosos enterrados debajo del suelo del bosque y, después de encontrarlos, disfrute de un picnic inspirado en trufas preparado por el equipo culinario del hotel. Aventura todoterreno en el volcán en Hyatt Regency Yogyakarta (Indonesia): Comience la mañana con una emocionante excursión en 4×4 en la que los viajeros podrán ir por un camino poco conocido hasta llegar al pie del majestuoso Monte Merapi y comprobar las erupciones anteriores, seguido por un paseo en bicicleta guiado por la montaña a través de los exuberantes arrozales de Yogyakarta, las plantaciones y los pueblos locales. Concluya el día con una tarde relajante disfrutando de distintas bebidas refrescantes en Bogey’s Teras. Caminata privada en Andaz Prague (República Checa): Descubra los secretos escondidos de Praga con una aventura de caminata privada que revelará la conexión entre el hotel y la ciudad. Esta excursión guiada explorará los lugares místicos que ayudaron a darle forma a Praga e inspirar las obras de arte y el diseño del hotel. Encuentre a su roquero interior en Thompson Denver (Estados Unidos): Libere al roquero interior con el profesional de la industria de la música, Chris Bloom, que adornará The Library en Reynard Social con todo lo que necesitan los miembros para tener una lección de guitarra privada de 60 minutos. Durante la sesión, los miembros pueden cantar y aprender una sesión de rock ‘n’ roll mientras toman un cóctel de cortesía de Reynard Social (solo para mayores de 21 años).



FIND, su trayectoria de bienestar con más maneras que nunca de ganar y canjear:

Ser miembro del World of Hyatt es gratuito y gracias a las experiencias que comienzan en los 15 dólares estadounidenses, todos los miembros del World of Hyatt pueden pagar directamente con dinero, no se necesitan puntos. Los miembros también pueden elegir utilizar sus puntos de World of Hyatt para canjearlos por experiencias, que comienzan en los 1000 puntos, o tendrán la opción de participar en una subasta de tiempo limitado (próximamente) e, incluso, regalarles las experiencias a sus seres queridos. Los miembros de World of Hyatt también pueden elegir un crédito de $150 hacia una experiencia FIND como parte de la oferta de FIND Milestone Reward de 40 noches. Los miembros de World of Hyatt ganarán sobre una base de 10 puntos por cada $1 gastado que cumpla los requisitos, el doble de la tarifa de ganancia regular para gastar en estadías de hoteles que cumplan los requisitos. Los miembros de World of Hyatt Credit Cardmembers también pueden ganar otros 4 puntos de World of Hyatt Bonus Points por cada $1 gastado que cumpla los requisitos con su tarjeta de crédito World of Hyatt Credit Card.

Ya sea que los miembros estén buscando agitar o frenar las cosas un poco, los viajeros pueden buscar qué los inspira y enterarse más acerca de World of Hyatt y FIND en hyatt.com/FIND.

El término “Hyatt” se usa en este boletín de prensa para conveniencia al referirse a Hyatt Hotels Corporation o a una o más de sus afiliadas.

Para obtener más información:

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una compañía hotelera global líder guiada por su propósito: cuidar a las personas para que puedan dar lo mejor de sí mismas. A 30 de junio de 2022, la cartera de la Compañía incluía más de 1150 hoteles y propiedades con todo incluido en 72 países de seis continentes. La oferta de la empresa incluye las marcas Timeless Collection, que incluye Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® y UrCove; el Boundless Collection, que incluye Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt; la Independent Collection, que incluye The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ y JdV by Hyatt™; y la Inclusive Collection, que incluye Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de la Compañía operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, los servicios de administración de destinos Amstar DMC y los servicios de tecnología Trisept Solutions®. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.

Acerca de World of Hyatt

World of Hyatt es el programa de lealtad galardonado de Hyatt que une sitios participantes en las marcas Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove y Hyatt Residence Club®, así como marcas de resorts y hoteles de la AMR™ Collection, que se unen a World of Hyatt por etapas e incluyen Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Los miembros que reservan directamente a través de los canales Hyatt pueden disfrutar de atención personalizada y acceso a diferentes beneficios, entre los que se incluyen Guest of Honor (Invitado de honor), mejoras de suites confirmadas en el momento de la reserva, diversas ofertas de bienestar, llave móvil y tarifas exclusivas para miembros. World of Hyatt -con más de 30 millones de miembros- ofrece una amplia gama de maneras de ganar y canjear puntos para estadías en hoteles, servicios de cenas y spa, así como también los beneficios de las colaboraciones estratégicas de lealtad de Hyatt con American Airlines AAdvantage®, Small Luxury Hotels of the World™, Lindblad Expeditions y MGM Resorts International. Los viajeros pueden inscribirse de manera gratuita en hyatt.com, descargar la aplicación World of Hyatt en dispositivos android e IOS y conectarse con Hyatt en Facebook, Instagram y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Kaitlyn Sheehy



Hyatt



kaitlyn.sheehy@hyatt.com