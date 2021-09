Workiva, elegida plataforma líder de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento por una firma de investigación independiente

La plataforma Workiva recibe la máxima puntuación en la categoría de Estrategia y la más alta posible en los Criterios de gestión de auditoría

AMES, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE:WK) ha anunciado hoy que ha sido clasificada como líder en el informe del tercer trimestre de 2021 sobre plataformas de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento (GRC), The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance. La plataforma en la nube conectada de la empresa permite la colaboración y una completa integración de los flujos de trabajo y sistemas actuales para agilizar las actividades de auditoría, riesgo y cumplimiento, operativas, financieras y otros informes para empresas de todo el mundo.

Al evaluar las soluciones de GRC en función de 25 criterios, Forrester identificó 15 proveedores disponibles y los sometió a un escrutinio, análisis y puntuación más detallados. El estudio ofrece un resumen de los resultados y clasifica las soluciones según su capacidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los profesionales de la auditoría, el riesgo y el cumplimiento.

Workiva recibió la máxima puntuación posible en 12 criterios, entre ellos la Gestión de auditorías, la Interoperabilidad (integración de datos), la Visión y las Optimizaciones previstas.

Según el informe, “Workiva está abordando plenamente el problema de los datos GRC…. Su sencilla misión de simplificar los procesos complejos está diseñada para resolver los principales puntos conflictivos de GRC, como la colaboración, la elaboración de informes y la evaluación comparativa. Los puntos fuertes de Workiva incluyen un paquete de productividad que puede cargar registros en su formato original mediante la función de copiar y pegar, y un ‘flujo de trabajo autónomo’ que recomienda correcciones y controles compensatorios basados en datos históricos”.

Estamos mejorando continuamente nuestra plataforma en la nube, conectada para hacerla más abierta, inteligente e intuitiva para nuestros clientes a la hora de resolver sus complejos problemas empresariales”, afirma Julie Iskow, directora de operaciones de Workiva. “Creemos que este enfoque valida la posición de Workiva como líder en la industria para simplificar los problemas más difíciles de GRC y ofrecer un excepcional beneficio sobre la inversión”, añade.

La plataforma en la nube de Workiva ofrece soluciones de GRC a los equipos responsables de una amplia gama de actividades: auditoría, cumplimiento de SOX, gestión de riesgos, políticas y procedimientos y riesgos de TI. Más de 3.900 empresas en más de 180 países confían en Workiva para agilizar sus operaciones más complejas, allanando el camino para seguir siendo ágiles frente al riesgo en un mundo que cambia rápidamente. Para más información sobre Workiva y The Forrester Wave™ visite workiva.com/grcwave.

