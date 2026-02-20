Woody muestra signos de envejecimiento en el primer tráiler de Toy Story 5

Los seguidores de la saga animada han reaccionado con sorpresa tras la publicación del primer tráiler de Toy Story 5, donde muchos aseguran haber notado un detalle inesperado en el icónico vaquero Woody: aparentes señales de envejecimiento.

En las imágenes difundidas, algunos fanáticos observaron que el personaje presenta cambios sutiles en su apariencia, incluyendo lo que parece ser una menor densidad en su cabello. Este detalle ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios debaten si se trata de una decisión intencional para reflejar el paso del tiempo o simplemente de un elemento humorístico incorporado por los animadores.

Hasta el momento, Pixar Animation Studios no ha confirmado el significado detrás de este cambio visual. Sin embargo, la reacción del público demuestra el fuerte vínculo emocional que los espectadores mantienen con los personajes de la franquicia, que durante casi tres décadas ha acompañado a varias generaciones. El estreno de la nueva entrega ha elevado las expectativas sobre la evolución de sus protagonistas y la historia que continuará explorando el universo de los juguetes.