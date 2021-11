Women’s Entrepreneurship Accelerator se asocia con WE Empower UN SDG Challenge para maximizar el impacto de las mujeres emprendedoras en el desarrollo

WE Empower Challenge, un programa codirigido por Vital Voices y el Global Futures Laboratory de la Universidad Estatal de Arizona (Arizona State University, ASU), es una competencia única para mujeres emprendedoras sociales

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), una asociación estratégica múltiple que reúne a cinco agencias de las Naciones Unidas y Mary Kay, Inc., en apoyo a la Semana Global del Emprendimiento y el Día del Emprendimiento de la Mujer, anunció la semana pasada la asociación con WE Empower UN SDG Challenge, una competencia que es la primera en su clase para mujeres emprendedoras sociales en todo el mundo.





WEA está diseñado para maximizar el impacto en el desarrollo del espíritu empresarial femenino en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDGs) de la ONU mediante la creación de un ecosistema propicio para las mujeres empresarias que fomenta el crecimiento, la sostenibilidad y la resiliencia. Los socios de la WEA de las Naciones Unidas incluyen a la Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization, ILO), el Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre, ITC), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme, UNDP) y ONU Mujeres.

El WE Empower UN SDG Challenge es una competencia empresarial global para mujeres emprendedoras que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU e inspiran a comunidades enteras a actuar para crear el mundo que desean para 2030. WE Empower UN SDG Challenge honra a las mujeres emprendedoras que avanzan en los ODS a través de sus prácticas comerciales. La oportunidad reconoce su trabajo innovador, despierta la conciencia sobre la valiosa contribución que las mujeres emprendedoras pueden hacer hacia los ODS y brinda a los premiados sesiones de capacitación para el desarrollo de capacidades y conexiones con expertos en negocios de todo el mundo.

El programa eleva y muestra las valiosas contribuciones que las mujeres emprendedoras y las líderes empresariales pueden hacer para lograr los ODS y resolver los mayores desafíos del mundo. WE Empower está codirigido por Vital Voices y Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory de ASU y cuenta con el apoyo de socios del Bank of Montréal (BMO), Diane von Furstenberg, G5 Collective, GroYourBiz, Hawaii Tropical Botanical Garden, Mary Kay, Inc., la Escuela de Negocios Said de la Universidad de Oxford, Procter & Gamble, Salesforce, la Fundación de las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

“ WE Empower SDG Challenge muestra poderosamente a las mujeres emprendedoras como modelos ideales que demuestran un desempeño empresarial, social y ambiental positivo”, afirmó Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay, Inc. “ Women’s Entrepreneurship Accelerator se enorgullece de asociarse con WE Empower, un consorcio de más de 70 socios que unen sus fuerzas para lograr un impacto multiplicado aún mayor”.

“ Estamos encantados de celebrar nuestra asociación con Women’s Entrepreneurship Accelerator, cofundado por la socia líder de WE Empower, Mary Kay, Inc.”, manifestó la copresidenta de WE Empower UN SDG Challenge y de Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory de ASU, Amanda Ellis. “ Las mujeres emprendedoras son soluciones valiosas para los ODS de la ONU y la agenda global 2030, y WEA desbloquea un conjunto de valiosas herramientas de apoyo para ayudar a amplificar el impacto positivo”.

A nivel mundial, las mujeres ya representan un tercio de todos los dueños de negocios, al hacer contribuciones económicas y sociales críticas, a pesar de las barreras sistémicas que enfrentan. Solo el cinco por ciento de los países legislan para la plena igualdad de género, lo que hace que las herramientas de apoyo proporcionadas por Women’s Entrepreneurship Accelerator sean aún más importantes. En junio de 2021, WEA se unió al Foro de Generación Igualdad en París, así como a la Coalición de Acción sobre la Justicia y Derechos Económicos, y se comprometió a empoderar a cinco millones de mujeres emprendedoras en todo el mundo para 2030 y acelerar el progreso hacia la igualdad de género.

Durante la Asamblea General de la ONU (AGNU 76), la WEA anunció el lanzamiento de una serie de iniciativas y productos de conocimiento impactantes, todos diseñados a través de una lente de género. El trabajo de impacto de WEA incluye herramientas y capacitación para el desarrollo de capacidades digitales, investigación de políticas y emprendimiento, y promoción y capacitación de adquisiciones sensibles al género (GRP). En octubre, la WEA también anunció una asociación histórica con la Red de Mujeres Empresarias de la Mancomunidad (CBWN) con el objetivo de promover el espíritu empresarial de las mujeres en 54 países de la Mancomunidad.

Acerca de Women’s Entrepreneurship Accelerator



Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) es una iniciativa de asociaciones múltiples sobre el espíritu empresarial de mujeres que reúne a 5 agencias de la ONU, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Centro de Comercio Internacional (ITC), Pacto Mundial de la ONU (UNGC), Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), ONU Mujeres y Mary Kay, Inc. para empoderar a 5 millones de mujeres emprendedoras para 2030.

El objetivo final de esta iniciativa es maximizar el impacto de desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al crear un ecosistema que permite posibilidades para las empresarias de todo el mundo. Accelerator es un ejemplo del poder transformador de una asociación múltiple de una magnitud única para aprovechar el potencial de las empresarias.

Obtenga más información en we-accelerate. Síganos: Twitter (@We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Acerca de WE Empower UN SDG Challenge



El WE Empower UN SDG Challenge es la primera competencia global de su tipo para mujeres emprendedoras sociales que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU e inspiran a comunidades enteras a actuar para crear el mundo que desean para 2030. WE Empower Challenge honra a mujeres líderes innovadoras de todo el mundo que están impulsando los ODS a través de prácticas comerciales sostenibles e inspirando a otros a seguir su ejemplo. La oportunidad reconoce su trabajo innovador y brinda a los premiados sesiones de capacitación para el desarrollo de capacidades y oportunidades para conectarse con una red global incomparable para hacer avanzar sus empresas. Este programa eleva y muestra la valiosa contribución que las mujeres emprendedoras y líderes empresariales pueden hacer para lograr los ODS y resolver los mayores desafíos del mundo.

Acerca de Vital Voices Global Partnership



Vital Voices Global Partnership es una organización internacional sin fines de lucro que identifica y se asocia con mujeres líderes creativas y valientes en todo el mundo. Vital Voices busca en el mundo mujeres líderes con una visión atrevida de cambio y luego trabaja con ellas para hacer realidad esa visión. Somos catalizadores de riesgo, que brindan a los líderes desarrollo de capacidades, capacitación en habilidades, subvenciones, acceso a una red de sus pares, tutoría, visibilidad, reconocimiento y orientación para acelerar el cambio a escala global. Durante más de 20 años, Vital Voices ha invertido en más de 18 000 mujeres líderes de 182 países y territorios, que luego han creado cambios que afectan a millones de personas de todo el mundo. Vital Voices trabaja con mujeres que promueven las oportunidades económicas, aumentan el compromiso político y público, acaban con la violencia de género y promueven los derechos humanos a través de becas exclusivas, inversiones individualizadas y asociaciones significativas para toda la vida. Vital Voices conecta a las mujeres que resuelven problemas en sus comunidades y las equipa con las herramientas que necesitan para incitar un cambio global y positivo y acelerar el progreso compartido para todos. Visite www.vitalvoices.org para obtener más información.

Acerca de Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory de ASU



El Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory de la Universidad Estatal de Arizona representa la creencia urgente de que podemos y debemos hacer una contribución significativa para garantizar un planeta habitable y un futuro en el que se pueda lograr el bienestar. El Global Futures Laboratory es el primer laboratorio del mundo dedicado a la salud del planeta y sus habitantes. Se basa en la profunda experiencia de ASU y aprovecha una extensa red de socios para un intercambio continuo y amplio en todos los dominios del conocimiento para abordar los complejos desafíos sociales, económicos y científicos generados por las amenazas actuales y futuras de la degradación ambiental. Esta plataforma posiciona una nueva sede mundial para una variedad internacional de científicos, académicos e innovadores y sienta las bases para anticipar y responder a los desafíos existentes y emergentes y utilizar la innovación para dar forma e informar nuestro futuro de manera intencional. Para obtener más información, visite globalfutures.asu.edu.

