Wolters Kluwer analiza las tendencias globales del sector fiscal y contable en su informe Future Ready Accountant 2025

Según el estudio, la inteligencia artificial gana terreno: cuatro de cada cinco despachos profesionales a nivel mundial prevén aumentar su inversión, y un tercio ya la usa a diario

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer Tax and Accounting presenta la segunda edición de su informe global Future Ready Accountant. Basándose en las opiniones de más de 2.700 profesionales de todo el mundo del sector fiscal y contable, Future Ready Accountant revela la evolución de los despachos profesionales, especialmente cómo se están transformando para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes, adoptar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y crear modelos de negocio con capacidad de adaptación y basados en el conocimiento. El informe destaca que la adopción acelerada de la IA, el compromiso con el asesoramiento y la integración en la nube están redefiniendo el propósito de las asesorías, su estrategia de talento y el servicio que prestan a los clientes en un contexto global en rápida evolución.









Jason Marx, CEO de Wolters Kluwer Tax & Accounting, ha comentado: «El informe Future Ready Accountant 2025 revela una profesión en pleno proceso de transformación estratégica. Los despachos del sector fiscal y contable están yendo más allá de las soluciones tácticas para adoptar estrategias a largo plazo centradas en los servicios de asesoramiento, el desarrollo del talento y la integración tecnológica. La IA ya no es una consideración futura, sino una necesidad imperiosa en la actualidad que las asesorías deben adoptar no solo para sobrevivir, sino para prosperar y crecer. A medida que incorporan la IA y la automatización en sus flujos de trabajo, están redefiniendo la forma en que generan valor, toman decisiones y establecen relaciones con los clientes. Estos cambios no son solo operativos, sino que señalan una redefinición más amplia del propósito del despacho profesional, la estrategia a largo plazo y los modelos de compromiso con el cliente que impulsan resultados significativos».

El informe global incluye ediciones exclusivas para los mercados de EE. UU., Canadá, Europa y APAC , que ofrecen información y análisis específicos de cada región.

«Este informe es importante para el sector fiscal y contable porque no solo recoge las tendencias mundiales, sino que también ofrece información regional. Esto permite a los despachos profesionales adaptar sus estrategias a las necesidades específicas del mercado y afrontar los importantes cambios que están transformando la profesión del asesor contable y fiscal», ha afirmado Marx.

Resultados comparativos de Future Ready Accountant

El informe Future Ready Accountant 2025 marca una evolución significativa en el panorama del sector de la fiscalidad y contabilidad mundial en comparación con 2024. Este año, la adopción de la IA ha aumentado considerablemente, pasando del 9 % en 2024 al 41 % en 2025, lo que indica un cambio radical desde la experimentación cautelosa hasta la integración segura de la inteligencia artificial en todas las operaciones de los despachos profesionales. Los resultados de este año muestran que el 77 % de las asesorías tienen previsto aumentar la inversión en IA, y el 35 % ya la utiliza a diario. Las asesorías están incorporando la IA en los flujos de trabajo para mejorar los modelos de servicio y compromiso con los clientes, automatizar tareas y obtener conocimientos estratégicos.

Sobre el poder de la IA, Marx ha comentado: «La IA está redefiniendo la forma en que los profesionales acceden y aplican el conocimiento. Con una utilización responsable, la IA ofrece información sólida y transparente, al tiempo que protege rigurosamente los datos de los usuarios. El informe de este año muestra que la adopción de la IA se ha más que cuadruplicado a nivel mundial, lo que indica un cambio de la experimentación a la dependencia operativa. Los despachos que aprovechan la IA trabajan más rápido, con mayor precisión y confianza, transformando la forma en que se toman las decisiones estratégicas y se ofrece valor al cliente».

Además, los servicios de asesoramiento se han vuelto casi universales, ya que el 93 % de los despachos los ofrecen, frente al 83 % en 2024. El énfasis ha pasado de la simple ampliación de la oferta al uso de la IA y los datos para personalizar y ampliar el asesoramiento al cliente. Las estrategias de talento también han madurado; mientras que el año pasado se centraron en atraer y retener a profesionales cualificados, este año las asesorías están dando prioridad a la capacitación, y el 31 % cita el desarrollo de habilidades técnicas avanzadas como uno de los principales retos en materia de personal.

La adopción de la nube y la integración tecnológica siguen impulsando el crecimiento. En 2024, el 62 % de las asesorías utilizaban tecnología en la nube y aquellas con un alto grado de integración experimentaron un crecimiento de los ingresos del 78 %. En 2025, el 52 % de los despachos han ampliado las soluciones basadas en la nube y el 87 % de aquellos con sistemas altamente integrados han registrado un crecimiento de los ingresos. La evolución hacia la madurez digital se considera ahora un factor que favorece la innovación, la resiliencia y el éxito a largo plazo.

Conclusiones clave a nivel mundial

Transformación estratégica

Las asesorías de todo el mundo están dejando atrás las respuestas tácticas para adoptar la transformación estratégica. La profesión está evolucionando rápidamente debido a la inteligencia artificial, la integración en la nube y las mayores expectativas de los clientes, que demandan conocimientos más profundos. Las asesorías están redefiniendo su propósito, su estrategia y sus modelos de compromiso con los clientes para obtener resultados significativos.

Aumento del crecimiento y la rentabilidad

Crecimiento de los ingresos: el 83 % de los despachos a nivel mundial ha aumentado sus ingresos, frente al 72 % en 2024.

Rentabilidad: el 79 % ha experimentado una mejora en la rentabilidad, frente al 74 % del año pasado.

Este impulso es constante en todas las regiones: Asia-Pacífico (84 %), América del Norte (84 %) y Europa (80 %). Casi una de cada cuatro asesorías se considera de alto crecimiento (más del 10 % de crecimiento de los ingresos), lo que demuestra que el alto rendimiento no está limitado por la escala.

La IA como capacidad fundamental

Adopción de la IA: el uso de la IA se ha más que cuadruplicado en un año, pasando del 9 % al 41 %.

Uso rutinario: el 72 % de los despachos utiliza ahora la IA al menos una vez a la semana, y el 35 % la utiliza a diario.

Inversión: el 77 % tiene previsto aumentar sus inversiones en IA en los próximos tres años. Entre las grandes asesorías, el 40 % tiene como objetivo un crecimiento de dos dígitos en el gasto en IA.

Impacto: el 73 % de los usuarios habituales de IA informan de resultados mejores de lo esperado, especialmente en el servicio al cliente, la información financiera y la eficiencia.

Compromiso con el asesoramiento

Servicios de asesoramiento: el 93 % de las asesorías ofrecen ahora servicios de asesoramiento (frente al 83 % en 2024), y casi la mitad tiene previsto ampliar su oferta durante el próximo año.

Demanda de los clientes: el 35 % de los clientes solicita a los despachos que les proporcionen asesoramiento estratégico empresarial.

Análisis de datos: el 87 % de las asesorías utilizan los datos de los clientes para descubrir y adaptar las oportunidades de asesoramiento. La IA está mejorando la prestación de servicios de asesoramiento, y el 41 % de las asesorías de alto crecimiento informan de resultados mejores de lo esperado gracias a la IA en la mejora de la orientación al cliente.

Integración tecnológica y adopción de la nube

Soluciones en la nube: el 52 % de los despachos ha adoptado o ampliado soluciones basadas en la nube.

Automatización del flujo de trabajo: el 47 % tiene previsto aumentar la automatización del flujo de trabajo y mejorar la comunicación digital con los clientes.

Integración: el 87 % de los profesionales cuya tecnología está altamente integrada (al menos en un 75 %) ha experimentado un crecimiento de los ingresos.

Talento y futuro del trabajo

Estrategia de talento: las asesorías están pasando de la contratación reactiva a la habilitación estratégica, invirtiendo en flexibilidad, automatización y desarrollo de habilidades.

Habilidades técnicas: el 31 % de las asesorías ha mencionado el desarrollo de habilidades técnicas avanzadas como uno de los principales retos en materia de personal, frente al 27 % del año pasado.

Demanda de personal: las expectativas del personal en cuanto a mejores herramientas tecnológicas han aumentado hasta el 29 %, lo que supone un incremento de 10 puntos con respecto a 2024.

Tendencias en capital privado y fusiones y adquisiciones en los últimos tres años

Fusiones: el 26 % de las asesorías afirman haberse fusionado.

Capital privado: el 32 % ha recibido inversiones de capital privado.

Adquisiciones: el 27 % ha adquirido un despacho.

Acceda al informe Future Ready Accountant 2025

Para acceder al informe Future Ready Accountant 2025 y obtener información sobre las tendencias clave que darán forma al futuro de la profesión fiscal y contable, puedes visitar nuestra página web: https://www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-accountant

