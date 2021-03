Wipro se une a la iniciativa del Foro Económico Mundial para promover la justicia racial y la igualdad social

EAST BRUNSWICK, N.J. y BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder a nivel mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales, ha anunciado hoy que se ha unido a una iniciativa para la justicia racial en las empresas, “Partnering for Racial Justice in Business”, lanzada por el Foro Económico Mundial para promover una cultura de diversidad, inclusión, equidad y justicia en el lugar de trabajo para personas de cualquier origen racial.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la acción y la responsabilidad de las empresas para hacer frente al racismo a nivel sistémico, establecer nuevos estándares a nivel mundial para la justicia racial en las empresas y lograr los cambios políticos necesarios para la inclusión y promoción de los profesionales con identidades raciales y étnicas infrarrepresentadas.

Thierry Delaporte, consejero delegado y director general de Wipro Limited afirmó lo siguiente: “Como marca mundial que influye en millones de vidas en todo el mundo, es nuestra responsabilidad agilizar todos los esfuerzos en pro de la equidad y la justicia. Wipro se complace en unirse a esta importante iniciativa. Haremos todo lo que esté en nuestras manos por ayudar a que todos nos alcemos y, juntos, luchemos por la justicia racial. En Wipro procuramos acceder a tantos recursos diferentes como sea posible, para aprender de ellos, e introducir prácticas inclusivas en nuestro enfoque de contratación, retención y crecimiento de los empleados. Sin lugar a dudas, tenemos que ser inclusivos en nuestro proceso de contratación, crear nuevas plataformas para relacionarnos con los empleados y reducir las tensiones raciales existentes, fomentar la empatía racial y fomentar un lugar de trabajo totalmente inclusivo y acogedor. Queremos garantizar la protección legal para acabar con la discriminación. Al unirnos a la iniciativa Partnering for Racial Justice in Business del Foro, esperamos intercambiar ideas con otros colegas líderes de la industria que están en la línea filosófica de esta creencia y, en consecuencia, ayudar a desarrollar un conjunto de estándares y mejores prácticas de la industria”.

“Con apenas el 1 % de las empresas de la lista de las 500 empresas con más riqueza, Fortune 500, dirigidas por directivos de raza negra, la necesidad de abordar la infrarrepresentación racial en las empresas es urgente y obvia. Para diseñar lugares de trabajo racial y étnicamente justos, las empresas tienen que enfrentarse al racismo a nivel sistémico, dirigiendo no solo los mecanismos estructurales y sociales de sus propias organizaciones, sino también el papel que desempeñan en sus comunidades y en la economía en su conjunto. La iniciativa Partnering for Racial Justice in Business ofrece una plataforma eficaz para que las empresas adopten medidas individuales y colectivas en favor de lugares de trabajo justos desde el punto de vista racial y étnico”, declaró Saadia Zahidi, directora general del Foro Económico Mundial.

