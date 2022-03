Wipro reconocida como “líder” en el Cuadrante Mágico de Gartner® de 2022 para Servicios de Trabajo Digital Subcontratados

El informe destaca a Wipro como una buena opción para las grandes empresas, ya que brinda una transformación del lugar de trabajo liderada por consultoría en todas las geografías mientras ahorra costos

NUEVA YORK y BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una empresa global líder en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales, anunció hoy que ha sido nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 de Servicios de Trabajo Digital Subcontratados.

Se evaluó a un total de 17 proveedores de software en función de su capacidad de ejecución y la integridad de su visión.

Según el informe, los líderes son hábiles en la prestación de servicios, tienen una visión clara de la dirección del mercado de servicios y están construyendo y mejorando activamente sus competencias para mantener sus posiciones. El Centro de Comando de la Experiencia de Wipro, impulsado por el enfoque de toda la organización en la experiencia del cliente y su amplia gama de capacidades, se tuvo en cuenta en este reconocimiento.

Jo Debecker, vicepresidente sénior y director global de servicios de infraestructura en la nube de Wipro Limited, dijo: “Nos enorgullece enormemente recibir este reconocimiento, ya que es un testimonio de nuestro compromiso continuo de impulsar el éxito de nuestros clientes en este espacio. Hemos estado desarrollando constantemente nuestras capacidades en Centro de Comando de la Experiencia. Siempre nos hemos centrado en el cliente, pero hemos reinventado nuestra estrategia de experiencia del cliente en toda la organización y estamos invirtiendo mucho en nuestras soluciones de lugar de trabajo digital, Wipro Live Workspace ™ y Wipro virtuadesk ™, para enriquecerlas aún más”.

Puede encontrar una copia gratuita del informe aquí.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales. Aprovechamos el poder de la computación cognitiva, la hiperautomatización, la robótica, la nube, los análisis y las tecnologías emergentes para ayudar a nuestros clientes a adaptarse al mundo digital y lograr el éxito. Somos una empresa reconocida internacionalmente por su extensa cartera de servicios, su sólido compromiso con la sostenibilidad y una buena ciudadanía corporativa. Tenemos más de 220 000 empleados que trabajan con dedicación para prestar servicios a nuestros clientes en seis continentes. Juntos, descubrimos ideas y trabajamos en su concreción para construir un futuro mejor e innovador.

