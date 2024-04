Wipro nombra a Srini Pallia director general y director ejecutivo

EAST BRUNSWICK (Nueva Jersey) y BANGALORE (India)–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder en servicios tecnológicos y consultoría, anuncia el nombramiento de Srini Pallia como director general y director ejecutivo de la empresa, con efecto inmediato. Srini sucede en el cargo a Thierry Delaporte, quien, tras encabezar una importante transformación en Wipro durante los últimos cuatro años, deja el cargo para dedicarse a otras aficiones fuera del mundo laboral.





Srini, que lleva más de tres décadas en Wipro, recientemente ocupó el cargo de director ejecutivo para América 1, el mercado estratégico más grande y de más rápido crecimiento de Wipro. En este puesto, supervisó diversos sectores industriales, estableció su visión y aplicó estrategias de crecimiento, lo que se tradujo en un notable aumento de las cuotas de mercado. Srini es miembro del Consejo de administración de Wipro.

“Srini es la persona ideal para dirigir Wipro en este momento crucial para nuestra empresa y el sector. En los últimos cuatro años, Wipro ha experimentado una gran transformación en medio de unas condiciones externas muy difíciles. Srini ha sido parte integrante de este proceso. Su enfoque centrado en el cliente, su mentalidad de crecimiento, su fuerte dedicación a la ejecución y su compromiso con los valores de Wipro lo convierten en la persona perfecta para entrar en el siguiente capítulo de crecimiento y rentabilidad”, declaró Rishad Premji, presidente de Wipro Ltd.

“Quisiera expresar mi gratitud a Thierry por su liderazgo en Wipro. Los cambios que ha implementado han mejorado nuestra posición de cara al futuro. Hemos optimizado nuestra estructura, mejorado nuestro liderazgo, priorizado las asociaciones y mejorado nuestra eficiencia general. Esto proporciona una base sólida sobre la que Srini podrá construir eficazmente”.

“Thierry seguirá trabajando estrechamente con Srini y conmigo hasta finales de mayo para garantizar una transición fluida”, añadió Rishad Premji.

Srini se incorporó a Wipro en 1992 y ha ocupado numerosos cargos directivos, entre ellos el de presidente de la Unidad de Negocio de Consumo de Wipro y el de director global de Servicios de Aplicaciones Empresariales. Srini aporta a la función de director ejecutivo un amplio conocimiento institucional y del sector, así como un sólido historial de liderazgo en algunos de los cambios tecnológicos más significativos que ha vivido el sector.

A propósito de su nombramiento, Srini Pallia declaró: “Wipro es una de esas raras empresas que combinan beneficio con propósito, y me siento verdaderamente honrado de haber sido elegido para dirigir esta emblemática institución. Me entusiasma construir sobre los sólidos cimientos establecidos por Thierry y dirigir Wipro en su próxima trayectoria de crecimiento. He desarrollado toda mi carrera en Wipro y aprecio profundamente nuestros 78 años de historia y nuestro increíble equipo de más de 240 000 empleados. Contamos con la estrategia adecuada y con personas y capacidades formidables en toda la organización. Siento un gran entusiasmo con las oportunidades de crecimiento futuro”.

Thierry Delaporte declaró: “Agradezco a Rishad y al Consejo de administración la oportunidad de dirigir Wipro en un período de profunda transformación. Estoy orgulloso de los sólidos cimientos que hemos establecido para el éxito futuro de Wipro. En los cuatro años que hemos trabajado juntos, Srini ha desarrollado un negocio de éxito en nuestro mayor mercado de América 1 y se ha convertido en un importante socio estratégico para nuestros clientes. Al pasar la antorcha a Srini, confío en que continuará con nuestros pasos y nos conducirá a conseguir logros mayores”.

Srini es licenciado en Ingeniería y tiene un máster en Estudios de Gestión por el Indian Institute of Science de Bangalore. Se graduó en el programa ejecutivo Leading Global Businesses de la Harvard Business School y en el Advanced Leadership Program del McGill Executive Institute.

Srini trabajará en Nueva Jersey bajo las órdenes del presidente de Wipro, Rishad Premji.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder en servicios de tecnología y consultoría centrada en la creación de soluciones innovadoras que abordan las necesidades de transformación digital más complejas de los clientes. Aprovechamos nuestra cartera holística de capacidades en consultoría, diseño, ingeniería y operaciones, y ayudamos a los clientes a hacer realidad sus ambiciones más audaces, así como a construir negocios sostenibles y preparados para el futuro. Con más de 240 000 empleados y socios comerciales en 65 países, cumplimos la promesa de ayudar a nuestros clientes, colegas y comunidades a prosperar en un mundo en constante cambio. Para obtener más información, visítenos en www.wipro.com.

Declaraciones prospectivas de Wipro

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento representan las creencias de Wipro con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera del control de Wipro. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, las relativas a las perspectivas de crecimiento de Wipro, sus futuros resultados financieros operativos y sus planes, expectativas e intenciones. Wipro quiere advertir a los lectores que las declaraciones prospectivas contenidas en este documento están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de forma sustancial de los resultados previstos en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, los riesgos e incertidumbres relativos a las fluctuaciones de nuestras ganancias, ingresos y beneficios, nuestra capacidad para generar y gestionar el crecimiento, completar las acciones corporativas propuestas, la intensa competencia en los servicios de TI, nuestra capacidad para mantener nuestra ventaja de costos, los aumentos salariales en la India, nuestra capacidad para atraer y retener a los profesionales altamente calificados, los excesos de tiempo y costos en los contratos de precio fijo y tiempo fijo, la concentración de clientes, las restricciones a la inmigración, nuestra capacidad para gestionar nuestras operaciones internacionales, la reducción de la demanda de tecnología en nuestras principales áreas de interés, las interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad para completar e integrar con éxito posibles adquisiciones, la responsabilidad por daños y perjuicios en nuestros contratos de servicios, el éxito de las empresas en las que realizamos inversiones estratégicas, la retirada de los incentivos fiscales gubernamentales, la inestabilidad política, la guerra, las restricciones legales a la obtención de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India, el uso sin autorización de nuestra propiedad intelectual y las condiciones económicas generales que afectan a nuestro negocio e industria.

Los riesgos adicionales que podrían afectar a nuestros resultados operativos futuros se describen con más detalle en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, los Informes Anuales del Formulario 20-F. Estos documentos están disponibles en www.sec.gov. Es posible que realicemos ocasionalmente otras declaraciones prospectivas, tanto escritas como orales, incluidas las contenidas en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores, y en nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva que podamos hacer ocasionalmente nosotros o que se haga en nuestro nombre.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de Wipro con la prensa:

Sanuber Grohe



sanuber.grohe@wipro.com