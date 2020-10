Wipro fortalece su asociación con SAP en soluciones en la nube para industrias del sector inmobiliario

Lanza la solución de gestión de adquisición de inquilinos (Tenant Acquisition Management) para el sector inmobiliario

EAST BRUNSWICK, N.J. y BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una empresa líder internacional en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales, anunció hoy que innovará junto a SAP SE para crear soluciones en la nube para la industria inmobiliaria.

Basándose en la estrategia de empresa inteligente, SAP está expandiendo sus soluciones verticales para llenar el vacío en su cartera con un ecosistema de aplicaciones en la nube para industrias que utilicen SAP® Cloud Platform con tecnologías de avanzada y sean interoperables con SAP Business Network y el conjunto de aplicaciones inteligentes. Los socios constituyen una parte fundamental de la estrategia de empresa inteligente de SAP y Wipro está contribuyendo con sus percepciones y conocimiento sobre la industria para el desarrollo de soluciones creadas con un objetivo para la industria inmobiliaria.

Para empezar, Wipro ha lanzado la solución de gestión de adquisición de inquilinos (TAM) para la industria inmobiliaria. La solución TAM, basada en tecnologías inteligentes como la automatización de procesos robóticos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, permite una conversión de acuerdos más rápida con respecto a contratos de alquiler al proporcionar una experiencia sin contratiempos, en tiempo real y coherente para que los agentes inmobiliarios concreten negocios con sus clientes (“lead to lease”). También se puede integrar como extensión en la nube al software SAP Customer Experience y SAP S/4HANA®. Además, la solución también aprovecha la solución preconfigurada para la industria inmobiliaria para acelerar implementaciones de SAP S/4HANA® y gestionar procesos de negocios inmobiliarios de principio a fin.

Srinivas Sai Nidadhavolu, vicepresidente y director de Prácticas Globales de SAP Services, Wipro Limited, señaló: “La colaboración entre SAP y Wipro incentivará la innovación para ayudar a los clientes a solucionar desafíos comerciales de la vida real. Esta iniciativa ayudará a las empresas inmobiliarias a innovar constantemente y diferenciarse en el mercado. Seguiremos diseñando soluciones nuevas también para otras industrias”.

Johnny Clemmons, director de la unidad de negocios de la industria de la Ingeniería, Construcción y Operaciones de SAP , manifestó: “La solución TAM desarrollada por Wipro llena un vacío fundamental en nuestra cartera y permite un proceso de «lead to lease» más fluido para nuestros clientes. Es un ejemplo perfecto del modo en que la coinnovación entre nuestras organizaciones puede brindar valor a nuestros clientes conjuntos. Esperamos poder seguir resolviendo juntos más problemas comerciales para nuestros clientes del sector inmobiliario con soluciones en la nube adicionales para la industria”.

La solución TAM de Wipro es una aplicación socia validada por SAP disponible en SAP App Center, el mercado digital de ofertas de socios de SAP. Encuentre, pruebe y adquiera la solución TAM de Wipro en www.sapappcenter.com. Por cada compra realizada en el SAP App Center, SAP plantará un árbol.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales. Aprovechamos el poder de la computación cognitiva, la hiperautomatización, la robótica, la nube, los análisis y las tecnologías emergentes para ayudar a nuestros clientes a adaptarse al mundo digital y lograr el éxito. Somos una empresa reconocida internacionalmente por su extensa cartera de servicios, su sólido compromiso con la sostenibilidad y una buena ciudadanía corporativa. Tenemos más de 180 000 empleados que trabajan con dedicación para prestar servicios a nuestros clientes en seis continentes. Juntos, descubrimos ideas y trabajamos en su concreción para construir un futuro mejor e innovador. Para obtener más información, visite www.wipro.com.

Advertencia con relación a las declaraciones a futuro de Wipro

Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado representan las creencias de Wipro con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales son, por naturaleza, inherentemente inciertos y están fuera del control de Wipro. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relativas a las perspectivas de crecimiento de Wipro, sus futuros resultados operativos financieros y sus planes, expectativas e intenciones. Wipro advierte a los lectores que las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los riesgos y las incertidumbres sobre fluctuaciones en nuestras ganancias, ingresos y beneficios; nuestra capacidad de generar y gestionar el crecimiento, y de implementar medidas corporativas propuestas; la intensa competencia en servicios de TI; nuestra capacidad de mantener la ventaja en los costos; los aumentos salariales en la India; nuestra capacidad de atraer y contratar a profesionales altamente capacitados; los excesos de costos y tiempo sobre los precios fijos; los contratos con marco temporal fijo; la concentración de clientes; las restricciones de inmigración; nuestra capacidad de gestionar las operaciones internacionales; la menor demanda de tecnología en nuestras áreas centrales clave; las interrupciones en las redes de telecomunicaciones; nuestra capacidad de completar e integrar con éxito las adquisiciones potenciales; la responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicio; el éxito de las empresas en las que hacemos inversiones estratégicas; el retiro de incentivos impositivos gubernamentales; la inestabilidad política; la guerra; las restricciones legales al aumento de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India; el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual; y las condiciones económicas generales que afectan nuestro negocio e industria. Las condiciones causadas por la pandemia de la COVID-19 podrían reducir el gasto en tecnología, afectar negativamente la demanda de nuestros productos y afectar el gasto de los consumidores, además de afectar negativamente la capacidad o la voluntad de nuestros clientes de comprar nuestros productos, atrasar las decisiones de compra de potenciales clientes, tener consecuencias negativas en nuestra capacidad de prestar servicios de consultoría en el lugar y en nuestra capacidad de cumplir con nuestros clientes, o retrasar el suministro de nuestros productos, todo lo cual podría afectar negativamente nuestras ventas, resultados operativos y desempeño financiero general a futuro. Nuestras operaciones también pueden sufrir las consecuencias negativas de diversos factores externos relacionados con la pandemia de la COVID-19 que están fuera de nuestro control.

Los otros riesgos que podrían afectar nuestros resultados operativos a futuro se describen en más detalle en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, los informes anuales en el formulario 20-F. Dichas presentaciones están disponibles en www.sec.gov. Es posible que, de vez en cuando, hagamos otras declaraciones a futuro escritas y verbales, incluidas las declaraciones contenidas en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores y nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar las declaraciones a futuro que podamos hacer o que se hagan en nuestro nombre de vez en cuando.

Declaraciones a futuro de SAP

Toda declaración en este comunicado de prensa que no se trate de un dato histórico es una declaración a futuro, según lo definido en la Ley de Reforma Estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones a futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres descritas en los archivos de SAP que guarda la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los Estados Unidos, incluido su Informe anual más reciente en el formulario 20-F, que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas. SAP advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, las cuales SAP no tiene la obligación de actualizar y que solo afirman lo dicho a partir de sus fechas.

