Wipro Es Reconocido Socio del Año en Aplicaciones de Modernización de Microsoft 2021

El liderazgo continuo en el impulso de la transformación empresarial le otorga a Wipro esta prestigiosa distinción por segundo año consecutivo

NUEVA YORK y BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder a nivel mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales, anunció el día de hoy que ganó el premio Partner of the Year in the Modernizing Applications (Socio del Año en Modernización de Aplicaciones) de 2021 de Microsoft. Además, Wipro también fue nombrado finalista de categoría en la categoría AI Partner of the Year (Socio del Año de IA) de 2021, lo que consolida su reputación como innovador en múltiples sectores.

Este reconocimiento destaca la profunda experiencia y capacidad de Wipro para ir más allá para sus clientes, impulsado por una asociación establecida con Microsoft. Incluso al trabajar con entornos de clientes complejos, que abarcaban cientos de servidores con diferentes aplicaciones de diferentes versiones, Wipro pudo ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades comerciales y a aprovechar el poder de la nube pública de manera eficiente.

“Las empresas globales han adoptado la modernización a una escala y un ritmo sin precedentes, y las demandas del año pasado no muestran signos de flexibilización. Nos sentimos honrados de ser nombrados Partner of the Year de Microsoft por segundo año consecutivo. Obtener esta distinción en la categoría altamente competitiva Modernizing Applications es un testimonio de nuestra experiencia, nuestra valiosa asociación con Microsoft y nuestro impulso para simplificar la modernización de aplicaciones y acelerar el viaje de transformación digital de los clientes”, señaló Rajan Kohli, socio gerente de iDEAS de Wipro Limited.

Los premios Partner of the Year de Microsoft reconocen a los socios de Microsoft que han desarrollado y entregado soluciones excepcionales basadas en Microsoft durante el último año. Los premios se clasificaron en varias categorías, y los homenajeados fueron elegidos de un conjunto de más de 4400 nominaciones presentadas por más de 100 países de todo el mundo.

“Es un honor para mí anunciar a los ganadores y a los finalistas de los premios Partner of the Year de 2021 de Microsoft. Estos socios notables han demostrado un profundo compromiso con la creación de soluciones de clase mundial para los clientes, desde la nube hasta el borde, y representan algunos de los mejores y más brillantes que nuestro ecosistema tiene para ofrecer”, afirmó Rodney Clark, vicepresidente corporativo de Soluciones de Socios Globales, Ventas de Canal y jefe de Canal de Microsoft.

Wipro y Microsoft han trabajado juntos durante más de dos décadas para ayudar a empresas de todos los tamaños a simplificar las operaciones, impulsar la aceleración comercial y mejorar la experiencia del cliente. Además, Wipro mejoró sus ofertas de soluciones que aprovechan los servicios de nube empresarial de Microsoft con el lanzamiento de su Unidad de Negocios de Microsoft en marzo de 2020. Wipro también ha adoptado Azure Cloud para su propio viaje de transformación digital.

