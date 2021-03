Wipro Adquirirá Capco, Empresa Consultora de Tecnología y Gestión Global en la Industria de los Servicios Bancarios y Financieros, por 1450 Millones de USD

Wipro se convertirá en uno de los mayores proveedores de servicios de transformación de TI, digitales, en la nube y de consultoría completos e integrados a escala

BANGALORE, India, LONDRES y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder a nivel mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales, anunció hoy que ha firmado un contrato para adquirir Capco, empresa consultora de gestión y tecnología global que brinda servicios digitales, de consultoría y tecnología a instituciones financieras en el continente americano, Europa y Asia Pacífico.

Entre los clientes de Capco, con sede en Londres, se incluyen muchos nombres importantes en la industria de los servicios financieros a nivel mundial. Durante los últimos 20 años, la empresa ha trabajado en estrecha colaboración con líderes empresariales, incluidos miembros ejecutivos y de Juntas Directivas en los sectores bancarios, de mercados de capitales, de patrimonio y de gestión de activos y seguros, y es ampliamente reconocida por su gran dominio y experiencia en consultoría, riesgos y ofertas regulatorias y liderazgo intelectual en torno a desafíos y oportunidades tecnológicos clave de la industria. Además, Capco presta servicios a clientes en el sector de comercio de energía y materias primas.

Capco cuenta con un equipo ejecutivo experimentado y con más de 5000 consultores de tecnología y empresariales de clase mundial, con sedes en más de 30 ubicaciones globales, que brindan apoyo a los clientes a través de sus conocimientos expertos, orientación empresarial y enfoque en la excelencia de sus prestaciones.

Esta adquisición convertirá a Wipro en uno de los mayores proveedores de servicios de transformación, tecnología y consultoría integral a nivel mundial para la industria de servicios bancarios y financieros. Al combinar las capacidades de Wipro en diseño estratégico, transformación digital, nube, ciberseguridad, TI y servicios de operaciones con el dominio y la fuerza de consultoría de Capco, los clientes obtendrán acceso a un socio que pueda ofrecer soluciones integradas y personalizadas para impulsar el crecimiento y lograr sus objetivos de transformación.

Thierry Delaporte, director ejecutivo y gerente general de Wipro Limited, expresó: “Nos complace darle la bienvenida a Wipro al admirable equipo de liderazgo, empleados y clientes globales de Capco. Juntos, podremos ofrecer servicios de consultoría, transformaciones tecnológicas y ofertas de operaciones de alto nivel a nuestros clientes. Wipro y Capco comparten modelos comerciales complementarios y valores rectores fundamentales, y estoy seguro de que nuestros nuevos colegas de Capco estarán orgullosos de considerar a Wipro como su nuevo hogar”.

Lance Levy, director ejecutivo de Capco, indicó: “Nos complace enormemente unirnos a nuestros nuevos colegas de Wipro. Juntos, ofreceremos soluciones integrales transformadoras personalizadas, ahora impulsadas por tecnología innovadora a escala, para crear un nuevo socio líder para la industria de servicios financieros. Esperamos aprovechar las capacidades complementarias y culturas similares de ambas empresas para impulsar un cambio en la industria y para ofrecer oportunidades interesantes tanto para nuestros clientes como para nuestro personal”.

Se espera que la adquisición se cierre en el trimestre que finaliza el 30 de junio de 2021 y está sujeta a las condiciones habituales para los cierres de operaciones y a las aprobaciones reglamentarias.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales. Aprovechamos el poder de la computación cognitiva, la hiperautomatización, la robótica, la nube, los análisis y las tecnologías emergentes para ayudar a nuestros clientes a adaptarse al mundo digital y lograr el éxito. Somos una empresa reconocida internacionalmente por su extensa cartera de servicios, su sólido compromiso con la sostenibilidad y una buena ciudadanía corporativa. Tenemos más de 190 000 empleados que trabajan con dedicación para prestar servicios a nuestros clientes en seis continentes. Juntos, descubrimos ideas y trabajamos en su concreción para construir un futuro mejor e innovador.

Acerca de Capco

Capco es una empresa consultora de gestión y tecnología global que se especializa en impulsar la transformación digital en la industria de los servicios financieros. Con una cartera de clientes en crecimiento que comprende más de 100 organizaciones globales, Capco opera en la intersección de los negocios y la tecnología, al combinar las ideas innovadoras con un conocimiento inigualable de la industria para acelerar las iniciativas de transformación para los sectores bancarios y de pagos, de mercados de capitales, de gestión de activos y patrimonios, de seguros y energéticos. El ingenio de Capco cobra vida a través de sus laboratorios de innovación y la cultura galardonada de Be Yourself at Work (Sé auténtico en tu trabajo) y el talento diverso. Para obtener más información, ingrese a www.Capco.com o síganos en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram y Xing.

Declaraciones a futuro

Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado representan las creencias de Wipro con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales son, por naturaleza, inherentemente inciertos y están fuera del control de Wipro. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relativas a las perspectivas de crecimiento de Wipro, sus futuros resultados operativos financieros y sus planes, expectativas e intenciones. Wipro advierte a los lectores que las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los riesgos y las incertidumbres sobre fluctuaciones en nuestras ganancias, ingresos y beneficios; nuestra capacidad de generar y gestionar el crecimiento, y de implementar medidas corporativas propuestas; la intensa competencia en servicios de TI; nuestra capacidad de mantener la ventaja en los costos; los aumentos salariales en la India; nuestra capacidad de atraer y contratar a profesionales altamente capacitados; los excesos de costos y tiempo sobre los precios fijos; los contratos con marco temporal fijo; la concentración de clientes; las restricciones de inmigración; nuestra capacidad de gestionar las operaciones internacionales; la menor demanda de tecnología en nuestras áreas centrales clave; las interrupciones en las redes de telecomunicaciones; nuestra capacidad de completar e integrar con éxito las adquisiciones potenciales; la responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicio; el éxito de las empresas en las que hacemos inversiones estratégicas; el retiro de incentivos impositivos gubernamentales; la inestabilidad política; la guerra; las restricciones legales al aumento de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India; el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual; y las condiciones económicas generales que afectan nuestro negocio e industria. Las condiciones causadas por la pandemia de la COVID-19 podrían reducir el gasto en tecnología, afectar negativamente la demanda de nuestros productos y afectar el gasto de los consumidores, además de afectar negativamente la capacidad o la voluntad de nuestros clientes de comprar nuestros productos, atrasar las decisiones de compra de potenciales clientes, tener consecuencias negativas en nuestra capacidad de prestar servicios de consultoría en el lugar y en nuestra capacidad de cumplir con nuestros clientes, o retrasar el suministro de nuestros productos, todo lo cual podría afectar negativamente nuestras ventas, resultados operativos y desempeño financiero general a futuro. Nuestras operaciones también pueden sufrir las consecuencias negativas de diversos factores externos relacionados con la pandemia de la COVID-19 que están fuera de nuestro control. Los otros riesgos que podrían afectar nuestros resultados operativos a futuro se describen en más detalle en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, los informes anuales en el formulario 20-F. Dichas presentaciones están disponibles en www.sec.gov. Es posible que, de vez en cuando, hagamos otras declaraciones a futuro escritas y verbales, incluidas las declaraciones contenidas en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores y nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar las declaraciones a futuro que podamos hacer o que se hagan en nuestro nombre de vez en cuando.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

