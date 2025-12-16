Winston & Strawn y Taylor Wessing UK se fusionarán para crear un bufete jurídico transatlántico de primer nivel

Winston Taylor se basará en una visión y cultura compartidas para consolidar una potencia transatlántica en litigios complejos, transacciones críticas, propiedad intelectual estratégica y gestión patrimonial privada

CHICAGO y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Winston & Strawn y el negocio liderado desde el Reino Unido de Taylor Wessing anunciaron hoy su intención de fusionarse, dando lugar a un bufete jurídico transatlántico de primer nivel que operará bajo una nueva denominación común: Winston Taylor. La fusión responde a la creciente demanda de los clientes de contar con asesoramiento jurídico integrado y fluido en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea para las empresas, personas y mercados que impulsan el capital y la innovación.





Una vez concretada, la fusión unirá a dos firmas internacionales con más de 400 años de historia combinada, fortalezas complementarias y una visión común para atender las necesidades globales en constante evolución de sus clientes. El despacho resultante contará con más de 1.400 abogados, lo que le permitirá consolidarse como uno de los mayores bufetes transatlánticos, con presencia principal en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, y también en América Latina y Oriente Medio.

A partir de una sólida experiencia y escala en litigios de alto impacto, transacciones críticas, propiedad intelectual estratégica y gestión patrimonial privada, Winston Taylor ofrecerá un servicio al cliente de primer nivel en sectores clave como tecnología, ciencias de la vida y servicios financieros. Los clientes se beneficiarán de un equipo unificado, con capacidades integrales en múltiples jurisdicciones, para alcanzar sus objetivos empresariales en los momentos decisivos de su ciclo de negocio.

“Una vez completada la fusión, contaremos con un socio con sede en Londres que cumple nuestra ambición histórica de crecer en el Reino Unido, lo que preservará al mismo tiempo la cultura, agilidad, enfoque y dedicación absoluta al servicio al cliente que definen a Winston & Strawn”, afirmó Steve D’Amore, presidente de Winston & Strawn, quien continuará desempeñándose como presidente de la firma combinada. “Esta fusión permitirá establecer una práctica de élite en los principales centros comerciales que son clave para nuestros clientes. Winston Taylor estará posicionada para liderar los litigios y transacciones más sofisticados en las industrias más determinantes a nivel mundial”.

"En Winston & Strawn, Taylor Wessing UK podrá contar con un socio estadounidense que comparte nuestra visión, nuestros valores y nuestra cultura, así como un enfoque absoluto en los más altos estándares de servicio al cliente”, señaló Shane Gleghorn, socio director de Taylor Wessing UK, quien se desempeñará como socio director para Europa y Oriente Medio de Winston Taylor y se incorporará a su Comité Ejecutivo. “Al combinar la fortaleza de Winston & Strawn en los principales centros de Estados Unidos con nuestra cobertura en Londres, Europa y Oriente Medio, habremos creado una firma con las capacidades transatlánticas más sólidas en prácticas y sectores clave”.

Una vez constituida, Winston Taylor reunirá a dos firmas con prácticas alineadas, clientes compartidos y culturas arraigadas en la innovación y en un servicio al cliente excepcional. Las capacidades ampliadas de la firma combinada en las áreas corporativa, capital privado, bienes raíces, finanzas, competencia, regulación y gestión patrimonial privada ofrecerán a los clientes una estrategia y un acompañamiento empresarial global de principio a fin. Asimismo, la combinación de la práctica integral de propiedad intelectual UK–UE de Nivel 1 de Taylor Wessing UK con la destacada práctica de litigios en propiedad intelectual de Winston & Strawn en Estados Unidos dará lugar a una plataforma transatlántica de PI líder en el mercado.

Como parte de la fusión, Taylor Wessing Países Bajos y Bélgica celebrará un acuerdo con Winston Taylor para operar bajo la marca Winston Taylor.

Se prevé que la fusión se complete en mayo de 2026, sujeta a las aprobaciones correspondientes y al voto de los socios de ambas firmas. Hasta entonces, ambas continuarán operando como firmas independientes en el curso normal de sus actividades. Tras el cierre, Taylor Wessing UK y Taylor Wessing Países Bajos y Bélgica se retirarán de la asociación internacional de firmas Taylor Wessing, y Winston Taylor buscará establecer una relación de cooperación y derivación con dicha asociación internacional de firmas para garantizar la continuidad del servicio a los clientes.

La firma combinada contará con 20 oficinas en Ámsterdam, Bruselas, Cambridge, Charlotte, Chicago, Dallas, Dubái, Dublín, Eindhoven, Houston, Liverpool, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, San Francisco, São Paulo, Silicon Valley y Washington D. C.

Acerca de Winston & Strawn



Fundada en 1853, Winston & Strawn es una firma Am Law 50 que cuenta con, aproximadamente, 1.000 abogados en 14 oficinas en todo el mundo. La firma es reconocida por su liderazgo en litigios, propiedad intelectual, transacciones corporativas y financieras, y asuntos regulatorios en sectores clave como tecnología, ciencias de la vida y servicios financieros.

Acerca de Taylor Wessing UK



Fundada en 1782, Taylor Wessing UK es una firma jurídica de las Principales 20 del Reino Unido, con más de 450 abogados en el Reino Unido, Irlanda y Oriente Medio. Es reconocida por sus prácticas de propiedad intelectual de Nivel 1, ciencias de la vida, tecnología y gestión patrimonial privada, y asesora a clientes que van desde corporaciones globales hasta innovadores e inversores líderes.

Acerca de Taylor Wessing Países Bajos y Bélgica



Taylor Wessing Países Bajos y Bélgica integra sus oficinas de Ámsterdam, Eindhoven y Bruselas en una práctica plenamente integrada en el Benelux, con más de 100 abogados y notarios de derecho civil, que asesoran a empresas de tecnología y ciencias de la vida de alto crecimiento, corporaciones multinacionales e inversores en transacciones corporativas, propiedad intelectual, litigios y asuntos regulatorios.

