Winchester Interconnect lanza LiteSPEed™ Cable: conectividad más rápida, liviana y simple para sistemas de misión crítica

MILFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Winchester Interconnect, una empresa de Aptiv y proveedor líder de soluciones de interconexión de alto rendimiento, anunció hoy el lanzamiento de LiteSPEed™ Cable, una solución de Ethernet de par único (SPE) de próxima generación que ofrece velocidades de transmisión de datos de 10 gigabits en un diseño significativamente más pequeño y liviano. Diseñado para los entornos cada vez más conectados y con restricciones de espacio en los sectores aeroespacial, de defensa, automatización industrial y movilidad de próxima generación, LiteSPEed™ ayuda a los clientes a mover más datos con menos cableado, reduciendo el peso, la complejidad y los costos, al tiempo que incrementa el rendimiento y la confiabilidad del sistema.





“A medida que los sistemas se vuelven más inteligentes e interconectados, los ingenieros necesitan soluciones más livianas y eficientes para suministrar energía y datos”, afirmó Juan Contreres, director de gestión de productos. “LiteSPEed™ les brinda una solución Ethernet robusta y de alta velocidad que simplifica la instalación sin comprometer el rendimiento”.

Con la proliferación de sensores avanzados, análisis en tiempo real y sistemas de control distribuido en múltiples industrias, el cableado se ha convertido en un cuello de botella oculto. LiteSPEed™ aborda este desafío de manera directa al consolidar energía y datos en un solo cable fácil de instalar, liberando espacio valioso y facilitando una implementación más rápida en diversas plataformas.

Principales ventajas de LiteSPEed™ Cable

Terminación de par único: hasta un 75 % más rápida que el Ethernet tradicional de cuatro pares

hasta un 75 % más rápida que el Ethernet tradicional de cuatro pares Hasta 50 % menos de diámetro: se adapta a rutas de cableado estrechas y gabinetes compactos

se adapta a rutas de cableado estrechas y gabinetes compactos Hasta 25 % más liviano: reduce la carga sobre bandejas, mazos y estructuras de soporte

reduce la carga sobre bandejas, mazos y estructuras de soporte Radio de curvatura reducido: facilita el tendido en esquinas y ensamblajes densos

facilita el tendido en esquinas y ensamblajes densos Energía + datos en un solo cable: elimina cableado de energía separado en muchos casos de uso

elimina cableado de energía separado en muchos casos de uso Transmisión de datos a 10 Gbps: soporta aplicaciones de gran ancho de banda con facilidad

soporta aplicaciones de gran ancho de banda con facilidad Menores costos de mano de obra: acelera la instalación y reduce los gastos en sitio

LiteSPEed™ también está diseñado para reemplazar protocolos heredados como CANbus, Profinet e I/O Link, lo que minimiza la necesidad de gateways y puntos adicionales de terminación, y simplifica la arquitectura de red.

Acerca de Winchester Interconnect



Winchester Interconnect, una subsidiaria de Aptiv PLC, es líder en el diseño y fabricación de conectores de alta precisión, conjuntos de cables y cables para aplicaciones de misión crítica en los mercados militar, aeroespacial, industrial, médico y espacial, donde el rendimiento y la confiabilidad son esenciales. Con centros de ingeniería y manufactura en todo el mundo, Winchester trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para ofrecer soluciones de interconexión personalizadas que operen en los entornos más exigentes. Winchester Interconnect forma parte del Engineered Components Group de Aptiv, que integra ciencia de materiales, manufactura avanzada y experiencia en interconexión para impulsar la próxima generación de sistemas inteligentes en múltiples industrias. Para más información, visite www.winconn.com.

