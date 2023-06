Wilson, el perro rescatista que ayudó a encontrar a los niños, sigue perdido en la selva

Wilson, el perro rescatista que ayudó a encontrar a los niños perdidos en la selva colombiana, sigue desaparecido.

La noticia de que el can no ha sido encontrado ha generado una ola de críticas al gobierno colombiano por la negligencia de no colocarle al animal un GPS u otro mecanismo tecnológico para evitar que se perdiera en la selva

Desde que se conoció la noticia de que Wilson estaba desaparecido, muchos aseguraron la posibilidad de que se encontrara con los pequeños.

La tarde del viernes, el gobierno de Colombia dio la buena noticia de que los menores habían sido encontrados, un milagro que tardó 40 días en concretarse.

Ahora miles de personas en Latinoamérica piden que las labores de rescate se intensifiquen para que Wilson sea encontrado con vida y se le dé el honor que merece al dar todo por encontrar a los cuatro menores indígenas.

“Wilson no es un perro de rescate, es un animal entrenado para la búsqueda y el ataque, es utilizado en otro tipo de operaciones”, dijo uno de los tenientes encargados del rescate de los menores hace unos días.

A pesar de que el perrito no estaba entrenado para el rescate, fue el que dio todas las pistas para que los menores fueron descubiertos por medio de sus huellas.

Ahora el animal es considerado un héroe nacional, razón por la cual se ha pedido al gobierno hacer todo lo posible para su rescate.