William O’Neil + Company comunica el fallecimiento de William J. O’Neil

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–William J. O’Neil, «Bill», personalidad destacada en el mundo bursátil, empresarial, literario y filantrópico, ha fallecido a la edad de 90 años.





Bill fue un ejemplo del espíritu estadounidense y creía firmemente que, trabajando duro, cualquiera podía prosperar. Su manera de enfocar el éxito se caracterizaba por su voluntad de desafiar la sabiduría convencional, analizar cuidadosamente los datos y seguirlos allá donde lo llevaran, en sus propios términos. De origen humilde, se convirtió en la persona más joven en adquirir un puesto en la Bolsa de Nueva York a los 30 años. Escribió varios libros superventas en los que compartía las metodologías de inversión sobre las que construyó sus negocios y dedicó gran parte de su vida a difundir un camino hacia la libertad financiera para todos. Fue un firme defensor del sistema de libre empresa y de su contribución a la consecución del sueño americano. Pionero en muchos derechos, su legado continúa hoy en día a través de sus empresas y sus iniciativas sin fines de lucro.

El Sr. O’Neil creció en un hogar multifamiliar en Muskogee (Oklahoma), y asistió a la escuela primaria en una reserva de nativos americanos durante la Gran Depresión. A los seis años comenzó a hacer changas para contribuir a los ingresos de su familia y desarrolló una ética del trabajo que se convirtió en un valor fundamental a lo largo de su vida. A los 14 años se trasladó con su madre a Dallas (Texas), donde se licenció en Ciencias Empresariales por la Universidad Metodista del Sur. Tras completar su servicio en las Fuerzas Aéreas de EE. UU., el Sr. O’Neil se lanzó a su carrera en 1958 como corredor de bolsa en Hayden Stone & Company de Los Ángeles. Avanzó rápidamente en su profesión y se sintió cada vez más fascinado por el análisis de los datos bursátiles para determinar el valor de las acciones.

Una de sus primeras inversiones en Syntex Corp, creadora de la píldora anticonceptiva, convirtió un capital inicial de 5000 dólares en más de 200 000 dólares en apenas un año. Y en 1963 fundó su primera empresa, William O’Neil + Company. En la actualidad, el asesor de inversiones y agente de bolsa William O’Neil Securities sigue ofreciendo excelentes recomendaciones de compra y venta, así como estudios adaptados a las necesidades de más de 400 clientes institucionales de todo el mundo. A los 32 años, lanzó un fondo de inversión que logró una rentabilidad del 115 % en 1967.

En la década de 1970, invirtió 2 millones de dólares en I+D para modelizar mejor el comportamiento de los inversores. Esto llevó a la creación de una base de datos que refleja los movimientos bursátiles desde la década de 1880, y que aún se mantiene en la actualidad. Su capacidad para aplicar la investigación al análisis de los mercados hizo que sus ideas fueran sumamente valiosas para los principales gestores de carteras en los primeros años de su carrera.

Publicó un estudio empírico sobre las principales empresas ganadoras en bolsa de la historia, que se convirtió en la base de su Metodología O’Neil. Este enfoque, también conocido como CAN SLIM™, es una disciplina de inversión que incorpora precedentes históricos, análisis fundamental y análisis técnico de valores. Su metodología se optimiza continuamente con la investigación de factores y la ciencia de datos de hoy en día. Tras este éxito, el Sr. O’Neil fundó Daily Graphs, Inc, que ofrecía un libro semanal con gráficos bursátiles que combinaban el análisis fundamental y el técnico. Esta publicación evolucionó hasta convertirse en la plataforma de análisis en línea MarketSmith.

En 1973, el Sr. O’Neil fundó O’Neil Data Systems, Inc. con el objetivo de suministrar datos valiosos antes que la competencia. La empresa, que más tarde pasó a llamarse O’Neil Digital Solutions, operaba una imprenta de alta velocidad que aprovechaba la tecnología innovadora para ser pionera en el campo de la composición automatizada y la publicación de bases de datos. Actualmente, ODS es un referente internacional de las prensas de inyección de tinta HP y se ha convertido en una empresa de gestión de la experiencia del cliente de categoría mundial que ofrece comunicaciones omnicanal a los sectores sanitario y financiero.

En 1984, el Sr. O’Neil lanzó Investor’s Business Daily. Este diario nacional representó la primera competencia de éxito al The Wall Street Journal. Aprovechando sus años de experiencia en investigación económica y empresarial, junto con su amplia base de datos históricos, el Sr. O’Neil respondió a un vacío de información diaria que existía para los inversores particulares. Tras evolucionar hacia los medios digitales, News Corp adquirió IBD en 2021.

En 2013 lanzó William O’Neil India como centro de recopilación de datos, tecnología de la información e investigación. O’Neil Capital Management India se estableció como asesor de inversiones registrado, junto con MarketSmith India.

Esta expansión global continuó con el establecimiento de William O’Neil China como centro de I+D centrado en los mercados de renta variable chinos y el registro de William O’Neil Investment Management Shanghai como gestora de fondos privados.

Su visión de una empresa de asesoramiento se concretó en O’Neil Global Advisors, lanzada en 2019. Como asesor de inversiones registrado en la SEC, la empresa cuenta con un equipo de gestores de carteras, científicos de datos y profesionales de investigación de factores que respaldan el desarrollo, la gestión y la supervisión de diversas estrategias fundamentales y algorítmicas. Sus gestores de carteras se basan en la metodología O’Neil para guiarles en el manejo de sus cuentas discrecionales.

El Sr. O’Neil también es autor de varios libros superventas sobre inversión en bolsa. Una de sus obras más destacadas, «How To Make Money In Stocks: A Winning System In Good Times Or Bad», ha vendido más de 4 millones de ejemplares en todo el mundo.

Cuando se jubiló, el Sr. O’Neil se centró en actividades filantrópicas destinadas a ayudar a las personas a realizarse en la vida y a eliminar las barreras por las que tropezaban en su camino. Vivió una vida sencilla desde el principio hasta el final, siempre encontró la paz en un paseo por el barrio y el reconfortante placer de un plato de sopa de pollo con fideos. El equipo ejecutivo del que fue mentor durante muchas décadas sigue persiguiendo con éxito su visión en todo el mundo.

El Sr. O’Neil mejoró la vida de incontables familias, ayudándolas a prosperar y alcanzar el sueño americano, algo que seguirá haciendo indefinidamente. Su metodología e ingenio permitieron a los inversores institucionales prosperar en un clima de mercado muchas veces volátil. Enseñó a la gente a crear y mantener carteras rentables para que ellos también pudieran triunfar. En resumen, su legado es el de un innovador, educador y emprendedor, un ciudadano orgulloso que tomó las riendas de la oportunidad en un país comprometido con el libre mercado y compartió su éxito con el prójimo.

La familia oficiará un funeral privado con los familiares directos.

En lugar de flores, el Sr. O’Neil ha pedido que las donaciones se destinen a Rising Tide Capital, una organización sin fines de lucro cuya misión es transformar vidas y comunidades a través del espíritu empresarial.

Para conocer mejor a «Bill», visite: wjolegacy.williamoneil.com

Los comentarios, reflexiones y homenajes pueden enviarse a: rememberingbill@williamoneil.com

Acerca de Nosotros

William O’Neil + Company es una sociedad asesora de inversiones registrada en la SEC que ofrece análisis, recomendaciones y asesoramiento sobre renta variable nacional e internacional a muchos de los principales gestores de fondos institucionales del mundo. Sus recomendaciones abarcan más de 70 000 valores, fondos e índices de todo el mundo y se basan en un extenso historial de 60 años de experiencia en el análisis de valores mediante la metodología O’Neil. El «OM» se basa en estudios empíricos de los principales ganadores del mercado de valores y se rige por el análisis de los datos fundamentales de las empresas públicas, los patrones de negociación de esas empresas y las calificaciones y clasificaciones cuantitativas propias. La empresa cuenta con cobertura de renta variable mundial y equipos de investigación en EE. UU., Europa y Asia. Puede acceder a la investigación global de renta variable y a los datos globales a través de PANARAY™, la plataforma de investigación propiedad de la empresa. Más información en: https://www.williamoneil.com/.

