William Barr, Fiscal General de EEUU renuncia a su cargo

El Fiscal General William Barr ha presentado su renuncia. Así lo informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump por medio de cuenta de Twitter.

“Acabo de tener una reunión muy agradable con el Fiscal General Bill Barr en la Casa Blanca. Nuestra relación ha sido muy buena, ¡él ha hecho un trabajo excelente! Según la carta, Bill se irá justo antes de Navidad para pasar las vacaciones con su familia”, tuiteó el mandatario norteamericano.

“El Subprocurador General Jeff Rosen, una persona destacada, se convertirá en Fiscal General Interino. El muy respetado Richard Donoghue asumirá las funciones de Subprocurador General. ¡Gracias a todos!”, agregó.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020