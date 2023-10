Will Smith comparte su opinión sobre el nuevo libro de su esposa “Worthy”

El actor Will Smith ha compartido su opinión en medio de las polémicas revelaciones de su esposa Jada Pinkett Smith, en su libro “Worthy”.

La pareja, que ha sido noticia en todo el mundo desde que Jada Pinkett Smith, reveló la semana pasada su separación con Will desde el 2016 y luego de afirmar en una reciente entrevista que su alma gemela era Tupac Chakur.

Will Smith, en una carta enviada al periódico The New York Times durante el fin de semana, reflexionó el libro de su esposa y habló sobre la complejidad de una relación que ha perdurado durante más de la mitad de su vida.

“Cuando compartes más de la mitad de tu vida con alguien, es común que surja una especie de insensibilidad emocional, y es sencillo perder la capacidad de apreciar los matices ocultos y las sutilezas de esa relación”, expresó Will en su carta.

Mientras Jada Pinkett Smith se encontraba en el programa “TalkShopLive” junto a su madre, Adrienne Banfield Norris, las dos compartieron su perspectiva sobre el libro.

Norris hizo hincapié en que la decisión de separarse fue mutua y que nadie engañó a Will Smith, ya que se ha especulado sobre la relación de la pareja desde que Jada Pinkett Smith confirmó su relación con el cantante August Alsina durante un período difícil en su matrimonio.

En una aparición posterior en “On Purpose with Jay Shetty,” Jada Pinkett Smith recibió una sorpresiva carta de Will Smith. El actor le expresó su apoyo y admiración por su valentía al escribir el libro, admitiendo que si lo hubiera leído hace 30 años, habría abrazado la relación de una manera diferente.

Hasta el momento, la pareja sigue casada legalmente y Jada Pinkett Smith ha dejado claro que no romperá la promesa que hizo de nunca dar razones para un divorcio, manteniendo su compromiso con Will Smith, independientemente de las dificultades que hayan enfrentado.