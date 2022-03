Will Smith: “Broma sobre la condición de Jada fue demasiado para mí”

El actor y cantante Will Smith le pidió perdón a Chris Rock por la bofetada que le dio luego de bromear sobre la condición de salud de su esposa, Jada Pinkett.

Casi 24 horas después de ocurrido el incidente, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual reconoce que su actitud no fue la correcta y asegura estar avergonzado.

Will Smith, de 53 años de edad, calificó la violencia como venenosa y destructiva.

“Mi comportamiento en los Premios en la Academia fue inaceptable e inexcusable”, dijo el reconocido artista.

Agregó que las bromas a costa de él no le afectan y las toma como parte de su trabajo; pero la condición médica de su esposa fue demasiado.

“Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, continuó Will Smith.

Posteriormente, ofreció una disculpa a Chris asegurando estar avergonzado por su acción.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, agregó Will Smith.

La bofetada, que le dio la vuelta al mundo, la protagonizó el domingo durante por premios Óscar.

La broma que desencadenó el enojo de Smith, aunque sonrío mientras Rock lo contaba, se refería a comparar a Jaba con el personaje de cabellera rapada GI Jane, protagonizada por Demi Moore.