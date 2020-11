Whiting USA Trust II Anuncia los Resultados Trimestrales del Fideicomiso

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Whiting USA Trust II (el “Fideicomiso”) (OTC: WHZT) anunció hoy que determinó que no se realizará ninguna distribución a los titulares registrados el 19 de noviembre de 2020. Esto se debe a que los intereses de las ganancias netas generaron una ganancia neta de 0,7 millones de USD durante el tercer período de pago trimestral, que no fue suficiente para recuperar por completo el déficit de los intereses de las ganancias netas de 0,9 millones de USD que se acumularon durante el segundo período de pago trimestral de 2020.

Los volúmenes de ventas, las ganancias netas y las métricas de rendimiento elegidas para el período de pago trimestral (que se vieron afectadas principalmente por los precios del petróleo de julio a septiembre de 2020 y los precios del gas de junio a agosto de 2020) fueron los siguientes:

Volúmenes de ventas: Petróleo (bbl)(1) 187 631 Gas natural (Mcf) 210 639 Total (BOE) 222 738 Ingresos brutos: Ventas de petróleo(1) $ 6 580 003 Ventas de gas natural 339 909 Ingresos brutos totales(2) $ 6 919 912 Costos: Gastos operativos por alquiler $ 5 620 331 Impuestos a la producción(3) 349 312 Costos de desarrollo 238 146 Liquidaciones en efectivo de derivados de materias primas(4) – Reserva para gastos(5) – Costos totales $ 6 207 789 Ganancias netas $ 712 123 Porcentaje asignable a los intereses de las ganancias netas del Fideicomiso 90 % Total en efectivo disponible para el Fideicomiso $ 640 911 Recuperación de déficit acumulado de los intereses de las ganancias netas(6) (860 648) Provisión para gastos estimados del Fideicomiso – Impuestos a la renta del estado de Montana retenidos (362) Pérdidas netas de efectivo acumuladas(6) $ (220 099) Unidades del Fideicomiso pendientes 18 400 000 Pérdida de efectivo por unidad del Fideicomiso(7) $ (0,011962) Métricas de rendimiento elegidas: Precio promedio alcanzado del petróleo crudo (por bbl)(1)(2) $ 35,07 Precio promedio alcanzado del gas natural (por Mcf) $ 1,61 Gastos operativos por alquiler (por BOE) $ 25,23 Tasa impositiva a la producción (porcentaje de los ingresos brutos totales)(3) 5,0 % __________ (1) En el petróleo se incluyen líquidos de gas natural. (2) Los ingresos brutos totales aumentaron 2,8 millones de USD (o 70 %) durante el tercer período de pago trimestral de 2020 en comparación con el segundo período de pago trimestral de 2020. El aumento en los ingresos brutos totales se debió principalmente a los precios del petróleo y el gas alcanzados más elevados que aumentaron un 70 % y un 75 %, respectivamente, como resultado de los aumentos en los precios de NYMEX y las disminuciones en las diferencias entre períodos. (3) Los impuestos a la producción como porcentaje de los ingresos brutos totales aumentaron durante el tercer período de pago trimestral de 2020 en comparación con el segundo período de pago trimestral de 2020, principalmente debido a que ciertos pozos dentro de la Garland Unit (unidad de Garland) recibieron una exención del impuesto a la producción para “pozos casi agotados”, lo cual redujo la tasa impositiva para los volúmenes de producción de estos pozos y dio como resultado la recepción de reembolsos de impuestos relacionados con períodos previos durante el segundo período de pago trimestral de 2020. (4) Todos los contratos de cobertura bilateral por riesgos sin costo que hayan finalizado el 31 de diciembre de 2014, y no se permite colocar coberturas adicionales sobre los activos del Fideicomiso. En consecuencia, no hay más liquidaciones en efectivo sobre coberturas de materias primas para su inclusión en el cálculo de las ganancias netas (o pérdidas netas, según sea el caso) del Fideicomiso, y dicho Fideicomiso ha aumentado la exposición a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas natural. (5) Según lo dispuesto en los términos de los intereses de las ganancias netas (Net Profits Interest, “NPI”) del Fideicomiso, Whiting Petroleum Corporation (“Whiting”) estableció una reserva para gastos de 1,6 millones de USD durante el primer período de pago trimestral de 2020 en respuesta a la expectativa de que los ingresos brutos futuros de las propiedades subyacentes puedan ser insuficientes para cubrir los costos operativos futuros de las propiedades subyacentes. En el segundo período de pago trimestral de 2020, Whiting liberó la reserva de 1,6 millones de USD y la aplicó a los gastos calificados incurridos durante el período. En consecuencia, no hay una reserva restante para gastos para compensar futuros gastos de desarrollo, mantenimiento u operativos en las propiedades subyacentes y actividades relacionadas. (6) Los intereses de las ganancias netas habían acumulado pérdidas netas de aproximadamente 0,9 millones de USD más intereses acumulados de 477 USD al 30 de septiembre de 2020. Aproximadamente 0,7 millones de USD de las pérdidas netas acumuladas se recuperaron gracias a las ganancias netas del tercer período de pago trimestral de 2020. (7) Cuando se generan pérdidas netas en virtud de los intereses de ganancias netas, el Fideicomiso no recibe ningún pago de Whiting; sin embargo, ni el Fideicomiso ni sus titulares serán responsables de dichas pérdidas. El Fideicomiso tiene 0,2 millones de USD en pérdidas netas restantes después del tercer período de pago trimestral. Todas esas pérdidas netas, más los intereses devengados a la tasa vigente del mercado monetario, se deducirán de los ingresos brutos en los períodos de cálculo futuros, con el fin de determinar los ingresos netos (o las pérdidas netas, según sea el caso) hasta que los ingresos netos negativos, incluidos los intereses, se hayan recuperado en su totalidad. El Fideicomiso no realizará más distribuciones hasta que eso ocurra.

Los NPI del Fideicomiso, que son los únicos activos del Fideicomiso aparte de las reservas en efectivo para gastos futuros del Fideicomiso, representan el derecho a recibir el 90 % de los ingresos netos de los intereses de Whiting en ciertas propiedades existentes de petróleo y gas natural ubicadas principalmente en las regiones de las Montañas Rocallosas, la Cuenca Pérmica, la Costa del Golfo y del área central continental de los Estados Unidos hasta que finalicen los NPI.

Estado del Fideicomiso

Los precios del petróleo y del gas natural se redujeron drásticamente durante la primera mitad de 2020. Como resultado de la caída en los precios de las materias primas, los intereses de las ganancias netas generaron pérdidas netas durante el segundo período de pago trimestral de 2020. Si bien los precios comenzaron a recuperarse en el tercer período de pago trimestral de 2020, el Fideicomiso no recuperó por completo las pérdidas netas que se produjeron en el segundo período de pago trimestral de 2020. Todas las pérdidas netas acumuladas, más los intereses devengados, deben reembolsarse a Whiting antes de que se realicen más distribuciones a los titulares del Fideicomiso. El Fideicomiso no puede predecir el desempeño o los precios de las materias primas futuros y las incertidumbres relacionadas con la demanda de productos de petróleo y de gas natural persisten a medida que la pandemia de la COVID-19 sigue afectando a la economía mundial. Los precios más bajos del petróleo, los líquidos de gas natural (Natural Gas Liquid, NGL) y el gas natural podrían afectar negativamente los futuros períodos de pago trimestrales del Fideicomiso, lo que daría como resultado una reducción de los ingresos netos a los que tiene derecho el Fideicomiso, y que podría reducir significativamente o eliminar por completo la cantidad de efectivo disponible para su distribución a los titulares del Fideicomiso.

Anteriormente, no se pagaron distribuciones con respecto al primer y al segundo períodos de pago trimestrales de 2020 a los titulares registrados al 20 de mayo y al 20 de agosto de 2020, respectivamente.

Finalización del Fideicomiso

Durante octubre de 2020, la cantidad mínima de producción (11,79 MMBOE [millones de barriles equivalentes de petróleo]) aplicable a los NPI se llevó a cabo a partir de las propiedades subyacentes y se vendió (cuyo monto es el equivalente a 10,61 MMBOE con respecto al derecho del Fideicomiso a recibir el 90 % de los ingresos netos de tales reservas de conformidad con los NPI). En consecuencia, los NPI finalizarán el 31 de diciembre de 2021. El Fideicomiso terminará sus negocios y finalizará después de la fecha de terminación o la venta de los NPI y, después de su finalización, no pagará más distribuciones.

El precio de mercado de las unidades del Fideicomiso disminuirá a cero al finalizar el Fideicomiso, lo que ocurrirá después de la finalización o de la venta de los intereses de las ganancias netas. Como se describe en las presentaciones públicas del Fideicomiso, dado que los activos del Fideicomiso se agotan, una parte de cada distribución en efectivo pagada en las unidades del Fideicomiso, si hubiese, debe ser considerada por los inversores como una devolución de capital, y el resto como un retorno de la inversión.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, incluidas todas las realizadas en este comunicado que no se traten de hechos históricos. No se puede garantizar que tales declaraciones resulten ser correctas. El tiempo estimado en el que el precio de mercado de las unidades del Fideicomiso debería descender a cero se basa en los derechos económicos de las unidades del Fideicomiso. El precio de cotización de las unidades del Fideicomiso se ve afectado por factores fuera del control del Fideicomiso o de Whiting, incluidas las acciones de los participantes del mercado, entre otros. Entre otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente, se incluyen los gastos del Fideicomiso, las fluctuaciones en los precios del petróleo y del gas natural, el efecto, el impacto, la duración posible u otras implicaciones de la pandemia de la COVID-19, o cualquier respuesta del gobierno a dicha pandemia, las acciones de la Organization of Petroleum Exporting Countries (Organización de países exportadores de petróleo), la incertidumbre de las estimaciones de las reservas y la producción de petróleo y de gas natural, la incertidumbre en cuanto al momento de dicha producción, los riesgos inherentes a la operación, la producción y el desarrollo de petróleo y de gas, la producción y los costos de desarrollo y otros riesgos a futuro descritos en el Informe anual del Fideicomiso en el formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2019, su Informe trimestral en el formulario 10-Q para el período que finalizó el 30 de junio de 2020 y en sus otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, la “SEC”). Los informes anuales, trimestrales y de otro tipo del Fideicomiso presentados en virtud de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, y sus modificaciones, están disponibles electrónicamente en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa están calificadas por las declaraciones de advertencia hechas en este comunicado. El Fideicomisario no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Whiting USA Trust II



The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., como Fideicomisario



Mike Ulrich



(512) 236-6599



http://whzt.q4web.com/