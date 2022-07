Whiskey & Wealth Club consigue un sobreseimiento histórico y una retractación de las denuncias falsas realizadas por la Junta de Valores de Texas

El Comisario de Valores declara que el mayorista con sede en Dublín y Londres no infringe la ley de valores y confirma que tiene libertad para comerciar con palés y barriles de wiski escocés e irlandés.

DUBLÍN y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–En un inusual giro de la ley de valores en Estados Unidos, la Junta de Valores del Estado de Texas ha desestimado su propio caso contra el Whiskey & Wealth Club.

El 7 de julio de 2022, el Comisario de Valores emitió una decisión histórica, por la cual retiraba la totalidad de sus siete acusaciones infundadas contra uno de los principales mayoristas de wiski de barril del mundo.

Whiskey & Wealth ofrece a los inversores privados e institucionales la oportunidad de comprar «Single Malt» y «Single Pot Still New-Make Spirit» de primera calidad, a precios de mayorista de las principales destilerías de Irlanda y Escocia.

La disputa legal, que ha tenido un amplio seguimiento, se produce después de que el 2de noviembre de 2021 el Comisario de Valores de Texas, Travis J. Iles, emitiera un comunicado a la prensa, junto con una orden de cese y desistimiento, en la que acusaba a Whiskey & Wealth de participar en un fraude al vender valores no registrados en los Estados Unidos.

Con esta sentencia se confirma que Whiskey & Wealth no se dedica a invertir en valores ni a comerciar con ellos según la legislación estadounidense, lo que significa que equivale a comprar objetos de colección como arte, un reloj o un coche.

Con la resolución final se abandonan en su totalidad las denuncias de que el Whiskey & Wealth Club realizaba una oferta de valores que infringía las leyes de valores de Estados Unidos. Estas desestimaciones son sumamente inusuales y solo se conceden cuando están claramente justificadas. El hecho de que Whiskey & Wealth Club haya obtenido la desestimación es un testimonio de lo que ha manifestado todo el tiempo: las acusaciones eran claramente erróneas.

Antes de la presentación de pruebas, la Junta de Valores había afirmado de manera extraña que Whiskey & Wealth Club estaba «cometiendo un fraude en relación con la oferta de venta de valores» que amenazaba con causar al público un «daño irreparable». Lógicamente, las declaraciones que se ya han retirado en su totalidad.

El cofundador de Whiskey & Wealth, Jay Bradley, comentó que la decisión deja expedito el camino para que un modelo de negocio altamente regulado prospere en Estados Unidos, donde se prevé que las ventas de wiski irlandés, la bebida espirituosa de mayor crecimiento en el mundo, superen a las del whisky escocés en 2030.

«Se trata de una victoria enormemente importante para Whiskey & Wealth Club en un caso que ha estado rondando nuestro negocio durante 8 meses y que ha costado una cantidad de dinero considerable en honorarios legales, ha agotado recursos y ha difamado a nuestra empresa, pero que ahora sienta las bases para que nuestro negocio de venta al por mayor de barriles prospere en Estados Unidos y en todo el mundo», opinó el Sr. Bradley.

«La Junta de Valores disparó primero y preguntó después, en lo que fue una desacertada jugada en solitario. Ahora, la Junta ha rectificado su error y ha reconocido nuestra importante colaboración con la investigación. La retractación y el sobreseimiento del caso es lo más parecido a una disculpa que vamos a recibir», afirmó.

La decisión ofrece una visión fascinante del marco legal y empresarial de la inversión en whisky de barril, y abarca aspectos como el almacenamiento en la destilería, los seguros, la propiedad y el funcionamiento interno del Reglamento de almacenistas y propietarios de bienes almacenados (WOWGR), del Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)

Ambas partes están dispuestas a trabajar más estrechamente en relación con una de las clases de activos más rentables del mundo, ya que los precios y la demanda de wiski irlandés, escocés, bourbon, japonés y australiano siguen creciendo a un ritmo de dos dígitos.

La orden judicial afirma que Whiskey & Wealth Club colaboró sin reservas con la División de Ejecución de la Junta de Valores del Estado de Texas, y proporcionó los registros y la información pertinentes sobre su actividad que se le solicitaron.

Asimismo, añadió: «Los demandados (Whiskey & Wealth Club) presentaron algunos argumentos de defensa, entre ellos que no han ofrecido ni vendido valores, que no han actuado como distribuidores y que no han incurrido en infracciones intencionadas de la Ley de Valores. De acuerdo con estas defensas, el Demandado ha presentado información suficiente para concluir que está justificada la desestimación de la Orden de Emergencia».

Tras la histórica decisión, el director ejecutivo y cofundador de Whiskey & Wealth Club, Scott Sciberras, manifestó que la orden de cese y desistimiento de emergencia, junto con un evidente juicio mediático, podría tener amplias ramificaciones financieras y de reputación para cualquier empresa.

«Creemos que la práctica estadounidense de emitir un comunicado de prensa perjudicial el mismo día que una orden judicial, sin que se hayan visto ni oído pruebas, llegando incluso a acusar a una empresa de fraude, y retractándose de todas esas acusaciones 8 meses después, podría tener un impacto desastroso en la mayoría de las empresas. Este tipo de estrategia jurídica y de relaciones públicas, en la que un organismo estatal dispara primero y pregunta después, es algo inaudito en Irlanda, el Reino Unido o los países de la Commonwealth».

«Por suerte para nosotros, pudimos capear el temporal gracias a nuestra clientela increíblemente leal y a los nuevos clientes, que supieron distinguir los hechos más allá de las declaraciones y acusaciones de la Junta de Valores del Estado de Texas».

El Sr. Sciberras añadió: «Hemos trabajado intensamente con la Junta de Valores del Estado de Texas para informarles sobre el proceso de compra y venta de wiski de barril al por mayor, y sobre cómo funciona nuestro modelo de negocio, y seguiremos trabajando con ellos en el futuro».

