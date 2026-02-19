WhatsApp prepara función “Spoiler” para ocultar contenido en los mensajes

Meta desarrolla una nueva función para WhatsApp que permitirá ocultar contenido dentro de los mensajes enviados, ofreciendo a los usuarios una forma de evitar revelar información sensible o spoilers de manera inmediata en las conversaciones.

La herramienta, denominada “Spoiler”, permitirá cubrir parte del texto con una franja que impedirá su visualización directa, incluso después de haber enviado el mensaje. Para poder leer el contenido oculto, los destinatarios deberán tocar la burbuja del mensaje, lo que revelará la información que se encontraba protegida.

Esta función busca mejorar la privacidad y la experiencia de comunicación, especialmente en situaciones donde los usuarios desean compartir detalles que otros puedan decidir ver o no, como resultados, sorpresas o información confidencial.

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, esta herramienta se encuentra actualmente en desarrollo y podría integrarse en futuras actualizaciones de la aplicación, como parte de los esfuerzos de la compañía por ampliar las opciones de personalización y control dentro de la plataforma.