WHAT THE FACT: HITN PRODUCE UNA SERIE DE FORMATO CORTO QUE DESTACA HECHOS INTERESANTES Y CURIOSOS SOBRE LA VIDA AMERICANA

Presentada por el renombrado periodista Fernando Espuelas, la nueva serie destacará interesante contenido de educación cívica para las familias hispanas

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–¿Sabes por qué las elecciones se llevan a cabo los martes?, ¿Cuál es el origen del término “OK”?, ¿Cómo se numeran las carreteras interestatales? Con What the Fact, la nueva serie de historia y educación cívica de HITN-TV, aprenderás todo esto y mucho más. A través de una serie de cápsulas entretenidas e informativas, What the Fact ayudará a la comunidad hispana a despertar la curiosidad sobre estos temas.





Según Erika Vogt-Lowell, directora de Programación y Adquisiciones de HITN, “What the Fact es un recurso para ayudar a las familias hispanas a obtener una comprensión más profunda de los Estados Unidos. Una investigación de Gallup muestra que el 71 por ciento de los hispanos se identifican como inmigrantes o estadounidenses de primera generación. A través de What the Fact, ofrecemos a nuestra comunidad información útil e interesante sobre historia y educación cívica que les brindará una mayor perspectiva sobre el país en el que viven”.

Las cápsulas están conducidas por Fernando Espuelas, destacado periodista hispano de larga trayectoria en radio, televisión y prensa escrita.

“A lo largo de mi carrera, me he dedicado a garantizar que la comunidad hispana tenga acceso a la información para comprender y conectarse con el mundo que los rodea”, dijo Espuelas. “What the Fact pone a disposición de las familias hispanas información importante para comprender los Estados Unidos y sus tradiciones.

Algunos de los temas en esta primera serie de 20 episodios incluyen:

¿Quién es el Tío Sam?

¿Quién fue la primera mujer alcaldesa?

¿Por qué la tarjeta de residencia se llama “la tarjeta verde”?

What the Fact se transmite en HITN-TV. Está disponible en la aplicación HITN GO y en el canal de YouTube de HITN.

Acerca de HITN-TV:

HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico).

