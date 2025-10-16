WeWork Companies LLC felicita a su franquiciado WeWork India por su salida a bolsa y cotización pública

Este hito subraya la fortaleza de la marca global WeWork y la posición de WeWork India como proveedor líder de espacios de oficina flexibles en el país

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--WeWork Companies LLC (WeWork), la empresa privada matriz de su franquiciada WeWork India Management Limited ("WeWork India"), aplaude y apoya plenamente el lanzamiento de su oferta pública inicial y su cotización en la Bolsa Nacional de Valores de la India. Las entidades han disfrutado de una larga y positiva colaboración desde la fundación de WeWork India en el año 2017, periodo durante el cual ha crecido hasta convertirse en el principal proveedor de espacios de oficina flexibles del país.





“WeWork India está dando forma al futuro del trabajo en la India", manifestó John Santora, director general de WeWork. "La cotización en bolsa marca un momento importante para el sector de los espacios de trabajo flexibles del país, lo que subraya tanto la confianza del mercado como la creciente demanda de soluciones de oficina dinámicas en la región. Nos enorgullece ser socios de WeWork India y hemos sido testigos de su ascenso como líder indiscutible en el sector en el que opera".

"Durante los últimos ocho años, nuestra asociación con WeWork siguió siendo un pilar fundamental de nuestro crecimiento y nuestra trayectoria de innovación en la India. Como marca de confianza mundial con una sólida red internacional, WeWork aporta una excelencia operativa que resuena tanto en las empresas globales como en las de alto crecimiento. Su apoyo continuo y su alineación con nuestra visión nos han permitido construir un negocio resiliente y preparado para el futuro. Esto nos ha permitido brindar soluciones de espacio de trabajo premium y flexibles, adaptadas a las necesidades cambiantes de los negocios, al tiempo que creamos valor a largo plazo para nuestros miembros y partes interesadas. Nuestra salida a bolsa marca un hito clave en este viaje y subraya la solidez de nuestra asociación y la alineación estratégica entre ambos equipos", agregó Karan Virwani, director general y consejero delegado, WeWork India.

A medida que las empresas ocupantes buscan reequilibrar sus carteras inmobiliarias hacia una mayor proporción de espacios de oficina flexibles a nivel mundial, ambas entidades experimentaron un importante impulso operativo en 2025 y se encuentran en una buena posición para seguir creciendo.

Hoy en día, WeWork opera 45 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas en 37 países. En 2025, su ocupación global creció del 70 % al 77 %, superando el 90 % en muchos mercados, incluidos Toronto, Silicon Valley, Houston, Nashville, Milán, Madrid, Emiratos Árabes Unidos, Kuala Lumpur y Yakarta.

WeWork India opera 7,67 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas en la India y demostró un fuerte crecimiento, rentabilidad y resiliencia. Con una escala líder en el mercado en ubicaciones privilegiadas en las principales ciudades indias, una base de clientes diversificada que incluye empresas de la lista Fortune 500 y una visión de espacios de trabajo impulsados por la comunidad, WeWork India está preparada para beneficiarse de la creciente demanda de soluciones de oficina ágiles entre los ocupantes corporativos.

La salida a la bolsa de WeWork India es un hito que refuerza la posición de WeWork como marca líder mundial en espacios de oficina flexibles, lo que se ve respaldado por su rentabilidad sostenida, su balance reforzado y su renovado impulso en todos los mercados. Tras la cotización, WeWork seguirá siendo un socio de apoyo y accionista minoritario de WeWork India. WeWork seguirá siendo una empresa privada sin deuda, con una liquidez sustancial y sin planes de cotizar en bolsa.

Acerca de WeWork:

WeWork es una plataforma inmobiliaria líder a nivel mundial, que está diseñada específicamente para empoderar a empresas de todos los tamaños con soluciones flexibles para el lugar de trabajo, experiencias basadas en la hospitalidad, los mejores servicios de su clase y tecnología innovadora. Con una cartera seleccionada de más de 600 ubicaciones cuidadosamente diseñadas, que abarcan 45 millones de pies cuadrados en todo el mundo, WeWork ayuda a más de medio millón de miembros, desde nuevas empresas emergentes hasta compañías de la lista Fortune 100, a realizar su mejor trabajo, hoy y mañana.

Para obtener más información, visite wework.com.

Acerca de WeWork India:

Fundada en el año 2017, WeWork India es uno de los principales operadores de espacios de trabajo flexibles premium de la India, con certificación GPTW (noviembre de 2024 - noviembre de 2025). WeWork India es el mayor operador por ingresos totales en los últimos tres ejercicios fiscales*. Desde su creación, WeWork India se ha expandido por ocho ciudades: Chennai, Nueva Delhi, Gurugram, Noida, Bombay, Bangalore, Pune y Hyderabad, con 68 centros operativos que abarcan 7,67 millones de pies cuadrados (a junio de 2025). WeWork India desempeñó un papel importante en el crecimiento del sector de los espacios de trabajo flexibles y contribuyó a la evolución de sus productos y servicios, proporcionando soluciones personalizadas y seleccionadas para diversas necesidades de espacio de oficina*. [*Fuente: CBRE]

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

