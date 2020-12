Weta Digital incorpora a distinguidos líderes del sector a la junta directiva y establece oficinas en California

Tom Staggs, exdirector de operaciones de Disney, Jeff Huber, exejecutivo de Gooble y Ken Kamins, socio histórico de Peter Jackson se incorporan a la empresa para el desarrollo de efectos visuales y animación

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Weta Digital, una de las principales instalaciones de efectos visuales del mundo y empresa matriz de Weta Animated, anunció la incorporación de los líderes del sector Tom Staggs, Jeff Huber y Ken Kamins a su junta directiva. El nombramiento de Staggs, Huber y Kamins refleja el crecimiento y la innovación constantes de la empresa, que también anunció al inauguración de oficinas en Los Ángeles y San Francisco.





“Tom, Jeff y Ken son incorporaciones extraordinarias a la junta de Weta Digital”, comentó Prem Akkaraju, director ejecutivo global de Weta Digital. “Establecieron las mejores prácticas en los niveles más altos de la gestión empresarial, en el sector de entretenimiento y tecnología digital. El conjunto de su perspicacia empresarial y profundidad colectiva de experiencia le da una posición perfecta a Weta Digital para el crecimiento exponencial. Gracias a la apertura de oficinas en Los Angeles y San Francisco los guionistas podrán desplegar el canal de producción de Weta y trabajar con diseñadores de concepto, supervisores de animación y otros creativos clave, tanto en los Estados Unidos como en Nueva Zeland. La expansión de Weta Digital se da en un momento de inesperada incertidumbre para el sector de cine a medida que batallamos contra la COVID-19. Somos muy afortunados de que Nueva Zelanda se haya enfrentado a la curva con anterioridad, es uno de los pocos países del mundo que logró gestionar la transmisión comunitaria y es posible filmar con seguridad, sin los protocolos restrictivos de otros mercados”.

Tom Staggs aporta más de 26 años de experiencia en Walt Disney Company, que incluyen 18 años de experiencia en puestos de jerarquía ejecutiva en esa empresa. Recientemente, se desempeñó como director de operaciones de Disney, tras desempeñarse durante cinco años como presidente de Disney Parks and Resorts en todo el mundo, además de su puesto como director financiero de Disney durante casi 12 años. Durante sus funciones en Disney, Staggs colaboró en el diseño de las estrategias de gestión de marca, creativa, operativa, financiera y estratégica en cada uno de los segmentos de la empresa y ayudó a impulsar muchas de las iniciativas más importantes de Disney, incluidas las adquisiciones de Cap Cities/ABC, Pixar y Marvel. Tras marcharse de Disney a fines de 2016, Staggs se enfocó en el desarrollo de diversos emprendimientos comerciales en variedad de campos. Es miembro de la junta y consejero de diversas compañías privadas, además de integrar la junta directiva del servicio de streaming de música Spotify. Antes de trabajar en Disney, Staggs prestaba servicios como banquero de inversión en Morgan Stanley y Dain Bosworth.

“Soy un gran admirador de los talentos en producción cinematográfica de Peter Jackson y Fran Walsh, y de los logros de Weta Digital en animación y efectos visuales. La extraña combinación de Weta Digital de talento creativo y tecnología, les otorga una la habilidad única de tener éxito en la producción de animación de alta gama”, señaló Staggs. “Tengo expectativas de trabajar con Peter, Fran, Prem y todo el equipo de Weta Digital en el negocio de animación y la futura expansión a nivel mundial”.

Jeff Huber se desempeñó anteriormente como director ejecutivo fundador y vicepresidente de GRAIL y, con anterioridad, vicepresidente sénior de Google. Con 13 años de experiencia en Google, Huber fue cofundador de las iniciativas en ciencias biológicas de la empresa en Google X y desarrolló el desarrollo y la ampliación de Google Maps, Google Apps y Google Ads. Durante su permanencia como ejecutivo de Google, Jeff supervisó el crecimiento en 50 veces en ingresos (desde $1000 millones a más de $50 millones) y organización (de 1000 a más 50 000 empleados), y gestionó pérdidas y beneficios por $5000 millones y equipos de gran distribución (más de 5000 empleados en línea directa). Anteriormente a Google, Huber se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo de Sistemas y Arquitectura en eBay y como vicepresidente sénior de Ingeniería en Excite@Home, donde se encargó de la dirección de desarrollo de infraestructura y productos de consumo.

“Weta Digital es reconocida en el mundo por sus sorprendentes efectos visuales y su ingeniosa narración. Esta asombrosa habilidad se encuentra impulsada por una tecnología revolucionaria y una constante innovación”, señaló Huber. “El equipo de investigación y desarrollo de Weta Digital ha producido constantemente magia y elevado los estándares de las posibilidades. Tengo grandes expectativas respecto a las próximas aventuras junto a Peter, Fran, Prem y todo el equipo de Weta Digital en nuestro trabajo para desarrollar la excelencia de la empresa en cuanto a escala y tecnología para crear la próxima generación de historias y experiencias que definirán nuestra cultura”.

Ken Kamins es fundador y director ejecutivo de Key Creatives, una empresa de producción y gestión. Representa a Peter Jackson y Fran Walsh desde 1992, y sus créditos como productor ejecutivo incluyen The Hobbit Trilogy, District 9 y The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn. Anteriormente a su puesto actual, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la agencia de talentos International Creative Management; y, con anterioridad, como vicepresidente ejecutivo de RCA/Columbia Pictures Home Entertainment.

“Estuve en el asiento de primera fila en toda la curva de crecimiento de Weta Digital, desde lo inicios en 1993 cuando la empresa era solo una computadora y un solo artista que creaba los efectos digitales en ‘Heavenly Creatures’”, hata este momento”, expresó Kamins. “Weta Digital es una empresa que diseñaron Peter y Fran para que fuera el paraíso creativo de los cineastas, un lugar donde puedas dejar volar tu imaginación. Ninguna idea era demasiado loca o difícil. Junto a muchos grandes artistas, Weta tuvo el privilegio de trabajar con Joe Letteri, David Conley y sus equipos que empujaron constantemente los límites de la narración imaginativa”.

Staggs, Huber y Kamins se unen a los miembros de la junta de Weta Digital Peter Jackson, Fran Walsh, Sean Parker, Joe Letteri y el director ejecutivo Prem Akkaraju.

ACERCA DE WETA DIGITAL:

Weta Digital es portador de estándares de creatividad e innovación en efectos visuales y animación que atrae talentos socios y clientes en busca de empujar los límites de lo posible por su visión artística. El canal propietario de Weta continúa evolucionando y proporciona a los artistas las herramientas que necesitan para crear su mejor trabajo. Con sede en Wellington, Nueva Zelanda, Weta Digital es el estudio de VFX más importante en una sola ubicación en el mundo, que atrae a artistas de más de 40 países. Se trata de los artistas, ingenieros y ejecutivos del entretenimiento más creativos y ambiciosos, y sus trabajos han merecido seis premios de la Academia de Efectos Visuales, diez premios de la Academia en Sci-Tech y seis premios BAFTA en efectos visuales, además de 34 premios de la Sociedad de Efectos Visuales entregados por seis colegas. Personales revolucionarios, orientados al desempeño que van desde Gollum al César, y mundos que abarcan desde la Tierra Media a Pandora, son reconocidos como los mejores efectos visuales en aparecer en pantalla en la historia.

Para saber más:



Empresas: www.wetastudios.com

Weta Digital: www.wetafx.co.nz

Siga a: @weta_digital

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Mara Buxbaum, ID | TeamWetaDigital@id-pr.com

Carol Marshall, CMPR | carol@cmarshallpr.com

Dave Gougé, Weta Digital | dgouge@wetafx.co.nz