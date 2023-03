Western Union nombra a Claudia Reyes Armebianchi como Gerente General para México y Centroamérica

Reyes Armebianchi es la primera mujer nombrada gerente general en la historia de Western Union en México

CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–Western Union anuncia hoy con efecto inmediato, el nombramiento de Claudia Reyes Armebianchi como directora general para México y Centroamérica.

Antes de su nuevo cargo, fue gerente general de Perú y directora regional de país para Colombia, Ecuador y Bolivia para Western Union, impulsando con éxito el crecimiento y la expansión de la compañía en cada uno de esos mercados.

“Me complace tener a Claudia a bordo como gerente general en México y Centroamérica”, comentó Rodrigo García Estebarena, presidente de América Latina y el Caribe en Western Union. “Su profundo conocimiento, experiencia y liderazgo son activos para la compañía y sus nuevas responsabilidades de liderazgo nos posicionarán para seguir construyendo sobre el crecimiento y éxito que estamos experimentando, al tiempo que fortalecemos nuestra presencia en toda la región”, finalizó.

Claudia Reyes tiene una maestría en administración de empresas con especialización en mercadotecnia de la Universidad ESAN en Perú. Está certificada como Lean Six Sigma Black Belt por la Pontificia Universidad Católica (PUCP) y tiene diversos estudios de postgrado y certificaciones en operaciones, procesos y mercadotecnia. Desde el año 2021, Reyes Armebianchi es miembro del consejo asesor para Latinoamérica de la Global Association of Women in Payments.

“Siento un gran privilegio y orgullo en poder dirigir mercados tan relevantes para Western Union. La compañía ha crecido junto con México por más de tres décadas y tengo plena confianza en nuestra habilidad para continuar proveyendo el servicio que nuestros clientes merecen”, aseguró Reyes Armebianchi. “Los clientes en el mercado mexicano exigen soluciones efectivas multicanal y multimarca. La presencia histórica de Western Union en México, su tecnología y capacidades se centran estratégicamente en satisfacer las necesidades de los clientes”, agregó.

En el último año, Western Union anunció nuevas alianzas con socios estratégicos como MercadoPago y 7-Eleven, ampliando sus puntos de contacto, tanto físicos como digitales. Desde hace años, la compañía ha establecido el estándar para el movimiento internacional de dinero trasladando divisas a través de diferentes canales, ya sea a través de miles de minoristas, la aplicación móvil de Western Union o su plataforma en línea westernunion.com.

Reyes Armebianchi reemplaza a Pablo Porro como líder en México. Porro está en proceso de reubicación en los Estados Unidos de Norte América para liderar el negocio de la región Suroeste de Western Union.

