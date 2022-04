Wells Fargo y Operation HOPE se unen para acelerar la inclusión financiera

Nuevos centros HOPE Inside en sucursales de Wells Fargo selectas ampliarán el acceso a la orientación y a la educación financiera

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo y Operation HOPE, Inc., una organización nacional sin fines de lucro dedicada al empoderamiento financiero de las comunidades en desventaja, anunciaron hoy planes para incorporar los centros HOPE Inside en 20 mercados que prestarán servicios a hasta 150 sucursales de Wells Fargo y sus comunidades de los alrededores en Estados Unidos para fines de 2023. Los nuevos centros HOPE Inside contarán con capacitadores financieros de Operation HOPE, quienes brindarán herramientas a los miembros de la comunidad para alcanzar sus metas financieras a través de talleres de educación financiera y capacitación individualizada gratis.

A partir de abril, se lanzarán los primeros centros HOPE Inside en los mercados de Atlanta, Houston y Oakland. A finales de 2022, los centros HOPE Inside se ampliarán en Los Ángeles; Mineápolis; Nueva York; Newark, N.J.; Camden, N.J.; Phoenix y Gallup, N.M.

HOPE Inside es parte de la Iniciativa de Inclusión Bancaria de Wells Fargo para ayudar a más personas sin acceso a la banca a acceder a productos bancarios convencionales accesibles y ayudar a eliminar las barreras a la inclusión financiera para los hogares de familias afroamericanas, hispanas e indígenas estadounidenses/nativas de Alaska, que representan más de la mitad de los hogares no bancarizados en Estados Unidos.

“ Por nuestro trabajo de difusión y colaboración con partes interesadas a nivel nacional y comunitario, sabemos que la orientación y educación financieras y el sentido individual de inclusión y confianza son factores importantes para traer a más personas sin acceso a la banca al sistema bancario formal”, comentó Darlene Goins, Directora de la Iniciativa de Inclusión Bancaria de Wells Fargo. “ Trabajar con Operation HOPE es una manera importante de eliminar las barreras a la inclusión financiera y ayudar a empoderar a las personas con educación, recursos y herramientas para administrar su dinero, mejorar su crédito y alcanzar sus metas financieras”.

“Los centros HOPE Inside de Wells Fargo marcan un paso adelante significativo en abordar el problema de las barreras al patrimonio financiero en las comunidades diversas, puesto que ofrecen un espacio acogedor, acceso a los servicios de capacitadores financieros y la ampliación de los recursos que apoyan las metas financieras de las personas que tienen las mayores necesidades”, explicó John Hope Bryant, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Operation HOPE, Inc. “ Este esfuerzo de colaboración puede impulsar cambios significativos y, en última instancia, ayudar a abordar las barreras profundamente arraigadas que impiden el empoderamiento financiero en las comunidades en desventaja”.

Presentación de las sucursales rediseñadas para las comunidades

Junto con el lanzamiento de HOPE Inside, Wells Fargo está rediseñando sucursales en selectas áreas con ingresos bajos y moderados (LMI, por sus siglas en inglés) en todo el territorio de Estados Unidos para satisfacer mejor las necesidades de la comunidad. Las sucursales refaccionadas para las comunidades ofrecerán espacios para seminarios sobre bienestar financiero y consultas individuales, como las que ofrece Operation HOPE. Los empleados de estas sucursales reflejan la diversidad y las culturas de las comunidades, y ofrecen servicios en el idioma de los clientes. Estarán disponibles nuevas herramientas para informar y capacitar a los clientes sobre las funciones digitales que facilitan los servicios bancarios, como el depósito de cheques por banca móvil.

Se espera que las primeras sucursales rediseñadas para las comunidades de Wells Fargo estén listas en 2022 en Atlanta; Houston; Los Ángeles; Camden, N.J.; Newark, N.J.; la Ciudad de Nueva York; el Área de la Bahía de San Francisco; las áreas metropolitanas de Phoenix; y las comunidades de la región fronteriza de Arizona y Nuevo México.

Progreso de la Iniciativa de Inclusión Bancaria

Desde la presentación de la Iniciativa de Inclusión Bancaria en mayo de 2021, Wells Fargo ha organizado el National Unbanked Task Force (Grupo de Trabajo Nacional para Personas sin acceso a la banca) con múltiples partes interesadas a nivel nacional y comunitario para buscar soluciones que amplíen el acceso a productos accesibles, servicios bancarios digitales y orientación financiera dentro de las comunidades no bancarizadas.

Wells Fargo se ha asociado con el Fondo Cities for Financial Empowerment (CFE) y sus coaliciones locales de Bank On en Atlanta y Houston para probar nuevas estrategias y enfoques que amplíen el acceso a productos bancarios accesibles. A partir de finales de 2021, Wells Fargo y el Fondo CFE han buscado nuevos enfoques de mercadeo para llegar a los consumidores no bancarizados y aumentar la concienciación del valor y la seguridad de los servicios bancarios convencionales en las áreas con LMI de Atlanta, Houston y Filadelfia. La campaña inicial incluyó publicaciones, videos y publicidades pagados en las redes sociales en cada mercado.

Otras medidas que Wells Fargo ha tomado en los primeros 10 meses de la iniciativa:

Anunciamos la eliminación de los cargos por transferencia para Protección contra Sobregiros y los cargos por fondos insuficientes, así como mejoras adicionales en la cuenta que les darán a los clientes más flexibilidad para satisfacer sus necesidades financieras personales.

Anunciamos un nuevo préstamo a corto plazo de hasta $500, que se ofrecerá al final del año para ayudar a los clientes con sus necesidades financieras.

Otorgamos un mayor apoyo a 13 Instituciones Depositarias de Minorías (MDI, por sus siglas en inglés) propiedad de personas negras al ofrecer acceso a un equipo dedicado de relaciones que colabora con cada MDI en cuanto a las estrategias para el desarrollo financiero, tecnológico y de productos, para ayudar a que sus instituciones crezcan y se solidifiquen.

Presentamos Our Money Matters, una iniciativa de bienestar financiero integral para estudiantes de color en 14 universidades históricamente para personas negras (HBCU, por sus siglas en inglés) e instituciones que prestan servicios a minorías (MSI, por sus siglas en inglés), quienes de manera desproporcionada enfrentan mayores desafíos financieros y deudas universitarias. Como parte de la iniciativa, Wells Fargo colaboró con la Coalición de Desarrollo de Acción Comunitaria de las HBCU para producir “Funny Money College Tour” (Recorrido por universidades para hablar de dinero de manera divertida): una serie de eventos en el campus de las HBCU y MSI en los que comediantes y expertos financieros se unen para brindar un programa educativo financiero interactivo y entretenido.

Apoyamos la nueva sociedad de MoCaFi con la Tarjeta Angeleno Connect de la Ciudad de Los Ángeles, lo que permite a los usuarios retirar fondos de los cajeros automáticos (ATM) de Wells Fargo de todo el país sin incurrir en cargos de Wells Fargo.

Concedimos el financiamiento adicional y el apoyo para expandir el programa de préstamos al consumidor para construir antecedentes de crédito de bajo costo de Credit Builders Alliance (CBA).

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía líder de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a más del 10% de las pequeñas empresas en EE. UU., y es el proveedor líder de servicios bancarios del mercado intermedio en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor, a través de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentación de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Préstamos para el Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversión) y Wealth & Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones). En 2021, Wells Fargo ocupó el puesto número 37 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compañía enfoca su impacto social en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo a la asequibilidad de la vivienda, el crecimiento de las pequeñas empresas, el bienestar financiero y una economía baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

Acerca de Operation HOPE, Inc.

Desde 1992, Operation HOPE ha estado trabajando para que en Estados Unidos no solo se defiendan los derechos civiles, sino también los “silver rights” (derechos de plata), con la misión de hacer que la libre empresa y el capitalismo funcionen para las comunidades en desventaja, y se termine la pobreza de millones de jóvenes y de adultos con ingresos bajos y moderados de todo el país. A través de su modelo de mejoramiento de las comunidades, HOPE Inside, que recibió el reconocimiento Innovator of the Year 2016 por parte de la revista American Banker, Operation HOPE ha brindado servicios a más de 4 millones de personas y ha destinado más de $3,200 millones en actividades económicas a comunidades privadas de derechos, convirtiendo a los clientes que cobraban cheques en clientes bancarizados, a arrendatarios en propietarios de viviendas, a personas que soñaban con una pequeña empresa en propietarios de una, a trabajadores con salario mínimo en consumidores con salarios decentes y a las víctimas de desastres naturales con incertidumbre en sobrevivientes de desastres naturales fortalecidos financieramente. Para obtener más información, visite: www.OperationHOPE.org (en inglés). Siga la conversación de HOPE en Twitter, Facebook e Instagram.

Notificación cautelar acerca de las declaraciones con miras al futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones con miras al futuro sobre nuestro negocio y desempeño financiero futuro. Debido a que las declaraciones con miras al futuro se basan en nuestras expectativas y supuestos actuales con respecto al futuro, están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. No confíe en exceso en las declaraciones con miras al futuro, ya que los resultados reales podrían diferir considerablemente de las expectativas. Las declaraciones con miras al futuro solo se aplican a la fecha en que se realizan y no nos comprometemos a actualizarlas para reflejar los cambios o acontecimientos que se produzcan después de esa fecha. Para obtener información sobre los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran considerablemente de nuestras expectativas, consulte nuestros informes presentados a la Comisión de Bolsa y Valores, incluido lo comentado en “Risk Factors” (Factores de riesgo) en nuestro Informe Anual del Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021, conforme a lo presentado a la Comisión de Bolsa y Valores y disponible en su sitio Web en www.sec.gov (en inglés).

