Wells Fargo ofrece mentoría a 500 empresas propiedad de mujeres; anuncia subvenciones para más de 90 organizaciones sin fines de lucro

La compañía colabora con el Nasdaq Entrepreneurial Center (Centro Empresarial Nasdaq) para proporcionar capacitación y su Open for Business Fund (Fondo “Abiertos al Público”) invierte más de $50 millones para ayudar a empresas propiedad de segmentos diversos y de mujeres a adquirir experiencia

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo anunció hoy una nueva ola de apoyo a los empresarios, incluida una iniciativa centrada en la mentoría a 500 empresas propiedad de mujeres llamada Connect to More℠ (en inglés) y una segunda fase de financiamiento de su Fondo “Abiertos al Público” dirigida a proporcionar a 93 organizaciones sin fines de lucro el acceso a expertos que pueden ayudar al crecimiento de sus negocios.

“El acceso a una asesoría de expertos confiable ayuda a las pequeñas empresas a pasar de la sobrevivencia a prosperar”, declaró Jenny Flores, Directora de Filantropía para el Crecimiento de las Pequeñas Empresas de Wells Fargo. “Para muchas pequeñas empresas, tener acceso a mentores y expertos de confianza en áreas como comercialización, planificación empresarial, tecnología y asuntos legales puede ser un punto de viraje crítico para volver al crecimiento”.

Connect to More para mujeres emprendedoras

Connect to More es un ejemplo de cómo apoyar el éxito y la sostenibilidad de las empresas propiedad de mujeres a través del acceso a la asesoría de expertos y a recursos especializados (en inglés). Como parte del programa, Wells Fargo se asoció con el Centro Empresarial Nasdaq donde las mujeres empresarias pueden obtener apoyo gratuito a través de sus exclusivos Círculos de Capacitación Milestone Mapping Coaching Circles. En estos Círculos, que surgen de los desafíos de la COVID-19, los participantes reciben ayuda práctica de una red de mentores formada por sus pares y expertos de la industria para establecer y alcanzar sus objetivos empresariales.

“Como empresaria, no siempre dispongo del tiempo para sentarme y reflexionar sobre mi empresa, porque nunca paro”, dijo Ruby Taylor, propietaria de Financial Joy School (en inglés) y participante actual del Círculo. “Este programa no solo me da ese tiempo, sino que también incluye un sistema de apoyo de mujeres maravillosas. Hasta ahora me he beneficiado con estrategias concretas de comercialización y redes sociales para promover una mayor conciencia de la marca de mi empresa”.

“Me encanta el enfoque centrado en el corazón de este programa y cómo me ayuda a aclarar el valor y la misión de mi empresa”, señaló Amy Li, Fundadora y Directora Ejecutiva de Dance4Healing (en inglés), otra participante actual del Círculo. “Ya que mi empresa se ocupa en unir las artes creativas y la atención a la salud mediante la tecnología, he tenido dificultades en cómo lograr que sea sostenible y, al mismo tiempo, hacer el bien. El Círculo me ha ayudado a establecer los objetivos que son importantes para desarrollar una estrategia de canal de ventas y conectarme con el apoyo adecuado que necesito para que mi empresa prospere hacia un ecosistema mayor”.

Connect to More ofrecerá los Círculos de Capacitación Milestone Mapping Coaching Circles a lo largo del año y en 2022 con el objetivo de ayudar a 500 empresas propiedad de mujeres. Cada Círculo está abierto a todas las mujeres que se identifiquen como propietarias de empresas en EE. UU. y proporciona una oportunidad cada dos semanas para que las empresarias venzan desafíos específicos, celebren hitos, asistan a talleres y se conecten con expertos y mentores de pequeñas empresas. Aquellas que estén interesadas deben completar una solicitud (en inglés), y tras su aceptación, se les asignará un Círculo.

“Como organización sin fines de lucro comprometida con el acceso y la equidad en el espíritu empresarial, agradecemos esta oportunidad de ayudar a 500 empresas propiedad de mujeres a acelerar su crecimiento personal como líderes y obtener apoyo a medida que resuelven grandes problemas que fortalecen a sus familias y comunidades”, dijo Nicola Corzine, Directora Ejecutiva del Centro Empresarial Nasdaq. “Creemos que acelerar la influencia y las oportunidades económicas de las mujeres propietarias de empresas es fundamental para abordar la intolerable desigualdad económica”.

El Fondo ‘Abiertos al Público’ anuncia subvenciones para la asistencia técnica

La compañía también está distribuyendo $55 millones a 93 organizaciones sin fines de lucro de su Open for Business Fund (en inglés), un iniciativa para la recuperación de las pequeñas empresas de aproximadamente $420 millones. Estas subvenciones permitirán que expertos en planificación empresarial, contabilidad, gestión financiera, asuntos legales, comercialización y otros campos estén disponibles para la capacitación y orientación de los propietarios de pequeñas empresas.

Según la Asociación para la Oportunidad Empresarial (AEO, por sus siglas en inglés), las pequeñas empresas con acceso a la asesoría de expertos tienen mucho que ganar, incluida una “diferencia del 30% en el crecimiento de los ingresos anuales promedio en una muestra de empresas que recibieron apoyo en comparación con otras semejantes que no lo recibieron. De hecho, con la combinación adecuada de recursos y sistemas de apoyo, el empleo por parte de microempresas solo en comunidades de bajo nivel económico podría crecer bien por encima del 10 por ciento”.

Las organizaciones sin fines de lucro seleccionadas para participar en el Fondo ‘Abiertos al Público’ van desde universidades y cámaras locales de comercio hasta fondos de desarrollo económico, con un énfasis en llegar a los propietarios de pequeñas empresas más desproporcionadamente afectados por la pandemia. Para obtener una lista completa de beneficiarios, visite aquí.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía líder de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a más del 10% de todas las pequeñas y medianas empresas en EE. UU., y es el proveedor líder de servicios bancarios del mercado intermedio en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor, a través de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentación de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Préstamos para el Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversión) y Wealth and Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones). En el año 2021, Wells Fargo ocupó el puesto número 37 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compañía enfoca su impacto social en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo de la vivienda a precio asequible, el crecimiento de las pequeñas empresas, el bienestar financiero y una economía baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

Puede obtener información adicional en wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo (en inglés).

Notificación cautelar acerca de las declaraciones con miras al futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones con miras al futuro sobre nuestro negocio y desempeño financiero futuro. Debido a que las declaraciones con miras al futuro se basan en nuestras expectativas y supuestos actuales con respecto al futuro, están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. No confíe en exceso en las declaraciones con miras al futuro, ya que los resultados reales podrían diferir considerablemente de las expectativas. Las declaraciones con miras al futuro solo se aplican a la fecha en que se realizan, y no nos comprometemos a actualizarlas para reflejar los cambios o acontecimientos que se produzcan después de esa fecha. Para obtener información sobre los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran considerablemente de nuestras expectativas, consulte nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), incluido lo comentado en las “Declaraciones con miras al futuro” en el Informe Trimestral más reciente de Wells Fargo en el Formulario 10-Q, así como los otros informes de Wells Fargo presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido lo comentado en “Factores de riesgo” en nuestro Informe Anual del Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2018, disponible en su sitio Web en www.sec.gov (en inglés).

Categoría de comunicado de prensa: WF-SP

Contacts

Medios de comunicación

Brittany Anthony, 925-451-0769 (en inglés)



Brittany.Anthony@wellsfargo.com

Kim Erlichson, 201-463-4243 (en inglés)



Kim.Erlichson@wellsfargo.com

Matt Paget, Extensión de Relaciones Públicas para The Nasdaq Entrepreneurial Center



mpaget@extensionpr.com