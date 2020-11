Wells Fargo nombra a Kleber Santos como Director de Segmentos Diversos, Representación e Inclusión

Santos aporta una combinación única de experiencia empresarial y liderazgo a este cargo de diversidad, nuevo y ampliado, en el Comité Operativo

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) anunció hoy que Kleber Santos se incorporará a la compañía el 9 de noviembre como director del recién creado Diverse Segments, Representation and Inclusion Group (Grupo de Segmentos Diversos, Representación e Inclusión), lo cual incrementará los esfuerzos de diversidad de la compañía tanto a nivel externo como interno. Trabajará bajo la supervisión del Director Ejecutivo (CEO) Charlie Scharf y formará parte del Comité Operativo de la compañía.

“Kleber aporta un conjunto único de habilidades empresariales y de liderazgo que, en combinación con su experiencia en generación de resultados en el área de diversidad e inclusión, nos permitirá impulsar cambios significativos en toda la organización y brindar un mejor servicio a nuestra base de clientes de segmentos diversos y de comunidades desfavorecidas”, dijo Scharf.

La creación de este cargo de alto nivel fue una de las varias iniciativas clave que Scharf anunció en junio de 2020 como parte del compromiso ampliado de la empresa con la diversidad y la inclusión.

Santos se incorpora a Wells Fargo desde Capital One, donde trabajó durante 15 años y ocupó una serie de cargos a nivel sénior. Más recientemente se desempeñó como Presidente de Retail and Direct Banking, donde estuvo a cargo de los ingresos, el desarrollo y el mercadeo de productos, las sucursales y los cajeros automáticos (ATM), y las operaciones de la división. Como miembro del equipo ejecutivo de Capital One, Santos estuvo bastante involucrado en esfuerzos relacionados con la diversidad, incluidos el desarrollo de productos y servicios, y la asociación con grupos comunitarios y de defensa del consumidor. Además, ayudó a promover la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo al mejorar los esfuerzos de reclutamiento de su división y exigir grupos de candidatos y paneles de entrevistas más diversos, al colaborar en presentar programas de capacitación y retención centrados en la diversidad, al lanzar un programa formal de mentores, al aumentar de forma significativa la representación de grupos diversos en su equipo de liderazgo, y al dirigir el Consejo de Diversidad de Retail and Direct Banking. Santos también se desempeñó como patrocinador ejecutivo del grupo de afinidad para asociados y aliados Hispanos/Latinxs de Capital One.

En Wells Fargo, Santos estará a cargo de dirigir los esfuerzos para hacer que la compañía sea un lugar donde la diversidad se refleje en todos los niveles y en cada faceta de sus procesos, programas y operaciones. Se centrará en crear un entorno de trabajo más diverso e inclusivo, y en asociarse con los líderes empresariales de Wells Fargo para ofrecer productos y servicios diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de clientes de segmentos diversos.

Oriundo de Brasil, Santos tiene un título de pregrado en ingeniería civil de Universidade Federal da Bahia en Brasil y títulos de maestría en administración de empresas y gestión de tecnologías de la información de University of Virginia. Anteriormente sirvió como subteniente de infantería en la Reserva del Ejército de Brasil.

“Estoy entusiasmado por incorporarme a Wells Fargo y espero poder aprovechar mis conocimientos y experiencia empresariales para promover e integrar una mentalidad centrada en diversidad en todo lo que hagamos”, indicó Santos. “Este nuevo grupo desempeñará un papel fundamental en el ofrecimiento de productos y servicios para ayudar a nuestros clientes de segmentos diversos, y en el fomento de la diversidad y la inclusión en todos los niveles de la compañía”.

