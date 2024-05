We Are Innovation y la Universidad Angloamericana acogieron el estreno exclusivo del documental “How Sweden Quit Smoking”

PRAGA–(BUSINESS WIRE)–We Are Innovation y la Universidad Angloamericana organizaron la proyección exclusiva del documental “How Sweden Quit Smoking” (Cómo Suecia dejó de fumar). El evento, celebrado en el corazón de Praga, cubrió el notable recorrido sueco hacia la condición de país sin humo. El documental destaca el impacto de la creatividad humana, la innovación y la responsabilidad personal que pueden conducir a sociedades más sanas en todo el mundo. Una vez finalizado el estreno se celebró una mesa redonda en la que participaron expertos internacionales en salud y defensores de la innovación.





“How Sweden Quit Smoking” es un documental dirigido por Tomasz Agencki, galardonado cineasta polaco, que narra cómo Suecia logró la tasa de tabaquismo más baja de Europa. A través de entrevistas con expertos en salud, académicos, activistas y demás partes interesadas, la película ofrece una detallada visión de los productos innovadores y los cambios sociales que han contribuido a este éxito de la salud pública.

El Dr. Anders Milton, expresidente de la Asociación Médica Mundial, declaró: “Debería haber una mayor concientización y adopción de lo que significa la Reducción de Daños del Tabaco. Debería aplicarse el principio ‘Sin humo, menos daños’ diferenciando fundamentalmente entre productos de combustión y productos sin humo. Además, los responsables políticos deberían adoptar un marco regulador proporcional al riesgo para todos los productos de nicotina, basado en la continuidad del riesgo”.

Federico N. Fernández, director ejecutivo de We Are Innovation y productor del documental, añadió: “El modelo sueco demuestra que cuando los fumadores tienen acceso a productos de nicotina alternativos (PNA) diversos, asequibles y atractivos, la probabilidad de que abandonen los cigarrillos de combustión y experimenten los beneficios para la salud asociados es mucho mayor. Sin embargo, está muy extendida la desinformación a nivel mundial sobre los riesgos relativos de los PNA en comparación con el tabaquismo, lo que dificulta la adopción de estas alternativas que pueden salvar vidas”.

