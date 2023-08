Watts Water Technologies presenta resultados récord en el segundo trimestre de 2023

Las ventas declaradas de $533 millones aumentaron un 1%; las ventas orgánicas se mantuvieron estables

Margen operativo declarado del 18,8%, 60 puntos básicos más; margen operativo ajustado del 19,5%, 100 puntos básicos más

BPA declarado de $2,26, un 9% más; BPA ajustado de $2,34, un 11% más

Activo líquido operativo de $101 millones y libre de $89 millones en lo que va de año

Anuncio de un programa de recompra de acciones por un valor de $150 millones

Aumento de las perspectivas para todo el año 2023

*Rendimiento relativo al segundo trimestre de 2022





NORTH ANDOVER, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS), a través de sus filiales, uno de los principales fabricantes y proveedores mundiales de productos y soluciones de cañería, calefacción y calidad del agua, anunció hoy los resultados del segundo trimestre de 2023.

“Hemos logrado otro trimestre de resultados récord que han superado nuestras expectativas, impulsados por la continua excelencia operativa del equipo de Watts. Me gustaría dar las gracias al equipo por sus contribuciones a nuestro éxito y su apoyo inquebrantable a nuestros clientes”, expresó el consejero delegado Robert J. Pagano Jr. “Hemos generado un récord de ventas, beneficios operativos, margen operativo y BPA, a pesar de la difícil comparación con un segundo trimestre muy fuerte en 2022. Dados nuestros resultados del primer semestre y nuestras expectativas para el tercer trimestre, aumentamos nuestras perspectivas para todo el año 2023. Ahora se espera que el crecimiento orgánico de los ingresos oscile entre un 2% negativo y un 2% positivo, aumentando el punto medio en un 2%. Se espera que el margen operativo ajustado oscile entre el 16,7% y el 17,3%, aumentando el punto medio en 100 puntos básicos. Nuestro balance y nuestro activo líquido siguen siendo sólidos y ofrecen amplia flexibilidad para seguir invirtiendo en el negocio y apoyar la ejecución de nuestra estrategia a largo plazo”.

A continuación, figura un resumen de los resultados financieros del segundo trimestre:

Segundo trimestre finalizado el 25 de junio de 26 de junio de (En millones, excepto información por acción) 2023 2022 % de variación Ventas $ 532,8 $ 526,6 1 % Ganancia neta 75,9 69,7 9 % Ganancia neta diluida por acción $ 2,26 $ 2,07 9 % Partidas especiales(1) 0,08 0,04 Ganancias ajustadas por acción(1) $ 2,34 $ 2,11 11 %

__________________________ (1) Las partidas especiales y los ganancias ajustados por acción representan medidas financieras no ajustadas a los GAAP. Para obtener información sobre la conciliación de las partidas ajustadas a los GAAP en comparación con las partidas no ajustadas a los GAAP, consulte las tablas adjuntas a este comunicado de prensa.

Datos financieros destacados del segundo trimestre



Resultados del segundo trimestre de 2023 en relación con el segundo trimestre de 2022

Las ventas de $533 millones aumentaron un 1% en cifras declaradas y se mantuvieron estables orgánicamente, debido principalmente a la difícil comparación del año anterior con el crecimiento orgánico del 16% en el segundo trimestre de 2022. El crecimiento orgánico de un dígito medio en Europa y Asia-Pacífico, Oriente Medio y África (“APMEA”) se vio compensado por un descenso orgánico de un dígito bajo en América. Las ventas procedentes de adquisiciones ascendieron a unos $8 millones y se informan en APMEA. Los movimientos desfavorables de los tipos de cambio tuvieron un impacto inmaterial en el trimestre.

El margen operativo aumentó 60 puntos básicos en cifras declaradas y 100 puntos básicos en términos ajustados, impulsado por los precios favorables, la combinación de productos y la productividad, que compensaron con creces la inflación, el menor volumen y las inversiones incrementales. El margen operativo declarado se vio afectado de manera desfavorable por los gastos de reestructuración y los gastos de adquisición no recurrentes.

Resultados regionales

América

Las ventas de $367 millones disminuyeron un 2% tanto en cifras declaradas como orgánicos, debido en gran parte a la difícil comparación del año anterior con un crecimiento orgánico del 22% en el segundo trimestre de 2022. El crecimiento de los principales productos de válvulas se vio más que compensado por los descensos en conectores de gas, instrumentación marina y productos de calefacción radiante.

El margen operativo aumentó 220 puntos básicos en cifras declaradas y 210 puntos básicos en términos ajustados, ya que los beneficios derivados de la realización de precios, la combinación favorable de productos y la productividad compensaron con creces la inflación, el menor volumen y las inversiones incrementales.

Europa

Las ventas, que ascendieron a $136 millones, aumentaron un 6% en cifras declaradas, lo que incluye movimientos favorables de los tipos de cambio del 1%. Las ventas orgánicas aumentaron un 5%, impulsadas principalmente por la realización de precios, con un crecimiento de las ventas de productos de soluciones de fluidos, parcialmente compensado por un descenso de las ventas de productos de drenaje.

El margen operativo aumentó 50 puntos básicos en cifras declaradas y disminuyó 10 puntos básicos en bases ajustadas. El margen operativo declarado se benefició de una disminución de los gastos de reestructuración en 2023. Tanto el margen operativo declarado como el ajustado se beneficiaron del aumento de los precios y la productividad, pero estos beneficios se vieron más que compensados por la inflación, el menor volumen y las inversiones incrementales.

APMEA

Las ventas, que ascendieron a $30 millones, aumentaron un 33% en cifras declaradas, lo que incluye movimientos desfavorables de los tipos de cambio del 6%. Las ventas orgánicas aumentaron un 6%, impulsadas por el crecimiento en Oriente Medio y Australia. Las ventas procedentes de adquisiciones ascendieron a unos $8 millones.

El margen de operativo disminuyó 720 puntos en cifras declaradas, pero aumentó 250 puntos en bases ajustadas. Tanto los márgenes declarados como los ajustados se beneficiaron del aumento del volumen de ventas del comercio y las filiales, los precios y la productividad, que compensaron con creces la inflación. El margen operativo declarado se vio afectado de manera desfavorable por los gastos de reestructuración y los gastos de adquisición no recurrentes.

Activo líquido y asignación de capital

En los seis primeros meses de 2023, el activo líquido operativo fue de $101 millones y los gastos de capital netos de $12 millones, lo que dio como resultado un flujo neto de fondos de $89 millones. En el período comparable del año pasado, el activo líquido operativo fue de $45 millones y los gastos de capital netos fueron de $12 millones, lo que dio como resultado un flujo neto de fondos de $33 millones. El activo líquido operativo y libre aumentó gracias al incremento de los ingresos netos y a la reducción de las inversiones en capital circulante. Se espera una mejora secuencial del activo líquido operativo y libre a lo largo de 2023 debido a la estacionalidad normal.

La Empresa recompró aproximadamente 24.000 acciones ordinarias de Clase A a un costo de $4,0 millones durante el segundo trimestre. Durante los seis primeros meses de 2023, la Empresa recompró aproximadamente 47.000 acciones a un costo aproximado de $7,7 millones. Quedan aproximadamente $20 millones disponibles para la recompra de acciones bajo el programa de recompra de acciones autorizado en 2019, que no tiene fecha de vencimiento.

El 31 de julio de 2023, la Junta Directiva de la Empresa autorizó la recompra de hasta $150 millones adicionales de acciones ordinarias Clase A de la Empresa de vez en cuando en el mercado abierto o en transacciones negociadas en privado. La gerencia de la Empresa determinará el momento y la cantidad de acciones recompradas en función de su evaluación de las condiciones del mercado. Este programa no tiene fecha de vencimiento.

En las tablas adjuntas a este comunicado de prensa figura una conciliación de las partidas ajustadas a los GAAP en comparación con las partidas no ajustadas a los GAAP y una declaración sobre la utilidad de estas medidas para los inversores y la gerencia a la hora de evaluar nuestro rendimiento operativo.

Watts Water Technologies, Inc. retransmitirá en directo por Internet su conferencia telefónica para comentar los resultados del segundo trimestre de 2023 el jueves 3 de agosto de 2023 a las 9:00 a. m. EDT. Se puede acceder a este comunicado de prensa y a la retransmisión en directo en la sección de Relaciones con los inversores del sitio web de la empresa en www.wattswater.com. Después de la retransmisión, la grabación de la llamada estará disponible en la misma dirección hasta el 4 de agosto de 2024.

Watts Water Technologies, Inc. a través de sus filiales, es líder mundial en la fabricación de productos innovadores para controlar la eficiencia, seguridad y calidad del agua en aplicaciones residenciales, comerciales e institucionales. La experiencia de Watts en una amplia variedad de tecnologías del agua nos permite ser un proveedor integral de la industria del agua.

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas”, tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas las declaraciones de resultados financieros para 2023, que incluyen los ingresos, los márgenes y el activo líquido, y nuestra capacidad para gestionar las difíciles condiciones macroeconómicas y de mercado. Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestra opinión actual sobre acontecimientos futuros. No debe fiarse de las declaraciones prospectivas porque nuestros resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos como consecuencia de una serie de posibles riesgos e incertidumbres. Estos posibles riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: la eficacia, el calendario y los ahorros previstos asociados a nuestras acciones de reducción de costos, programas e iniciativas de reestructuración y transformación; las condiciones económicas y financieras actuales, que pueden afectar a los mercados de la vivienda y la construcción en los que se venden, fabrican y comercializan nuestros productos; la escasez y los precios de las materias primas y los suministros; nuestra capacidad para competir eficazmente; los cambios en los tipos de interés variables de nuestros empréstitos; la inflación; la imposibilidad de ampliar nuestros mercados mediante adquisiciones; la imposibilidad de desarrollar e introducir con éxito nuevas ofertas de productos o mejoras de los productos existentes; la incapacidad de fabricar productos que cumplan con las normas de rendimiento y seguridad exigidas; las fluctuaciones de los tipos de cambio; el carácter cíclico de los sectores en los que comercializamos nuestros productos, como los mayoristas de cañería y calefacción y los minoristas de mejoras para el hogar; los costos de cumplimiento de la normativa medioambiental; los riesgos y costos de responsabilidad civil por productos defectuosos; los cambios en el estado de los litigios en curso; la guerra en Ucrania; las interrupciones en la cadena de suministro y logística o la escasez de mano de obra y las interrupciones de la plantilla que podrían afectar de manera negativa a nuestra cadena de suministro, fabricación, distribución u otros procesos empresariales; y otros riesgos e incertidumbres que se comentan en el apartado “Punto 1A. Factores de riesgo” y en la Nota 15 de las Notas a los Estados Financieros Consolidados de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la SEC, así como los factores de riesgo divulgados en nuestros posteriores documentos presentados ante la SEC. No asumimos ninguna obligación de actualizar la información contenida en el presente comunicado de prensa, salvo en la medida en que lo exija la ley.

WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. Y FILIALES ESTADOS CONTABLES DE OPERACIONES CONSOLIDADOS (Cifras en millones, excepto información por acción) (Sin auditar) Segundo trimestre finalizado el Seis meses finalizados el 25 de junio de 26 de junio de 25 de junio de 26 de junio de 2023 2022 2023 2022 Ventas netas $ 532,8 $ 526,6 $ 1004,5 $ 989,8 Costo de las mercancías vendidas 280,0 287,4 533,6 552,0 BENEFICIO BRUTO 252,8 239,2 470,9 437,8 Gastos de venta, generales y administrativos 150,8 141,6 284,5 267,7 Reestructuración 1,6 1,7 1,3 2,7 GANANCIA OPERATIVA 100,4 95,9 185,1 167,4 Otros (ingresos) gastos: Ingresos por intereses (1,3) — (1,7) (0,1) Gastos por intereses 1,7 1,7 3,2 3,1 Otros (ingresos) gastos, neto (0,6) — (0,5) 0,3 Total otros (ingresos) gastos (0,2) 1,7 1,0 3,3 INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS 100,6 94,2 184,1 164,1 Provisión para impuestos 24,7 24,5 43,5 39,9 GANANCIA NETA $ 75,9 $ 69,7 $ 140,6 $ 124,2 BPA BÁSICO BENEFICIO NETO POR ACCIÓN $ 2,27 $ 2,08 $ 4,21 $ 3,70 Cantidad media ponderada de acciones 33,5 33,5 33,4 33,6 BPA DILUIDO BENEFICIO NETO POR ACCIÓN $ 2,26 $ 2,07 $ 4,19 $ 3,68 Cantidad media ponderada de acciones 33,6 33,6 33,5 33,7 Dividendos declarados por acción $ 0,36 $ 0,30 $ 0,66 $ 0,56

WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. Y FILIALES BALANCES CONSOLIDADOS (Cifras en millones, excepto información sobre acciones) (Sin auditar) 25 de junio de 31 de diciembre de 2023 2022 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 291,9 $ 310,8 Deudores comerciales, menos provisiones de $12,0 millones al 25 de junio de 2023 y $10,7 millones al 31 de diciembre de 2022 271,4 233,8 Existencias, netas: Materias primas 157,1 138,0 Productos en curso 24,4 21,0 Productos acabados 240,4 216,6 Total de existencias 421,9 375,6 Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 37,9 30,4 Total activo circulante 1023,1 950,6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Propiedad, planta y equipo, al costo 611,8 595,6 Amortización acumulada (415,5) (398,8) Propiedad, planta y equipo, neto 196,3 196,8 OTROS ACTIVOS: Valor llave 595,8 592,4 Activo inmaterial, neto 108,6 113,7 Impuestos diferidos 19,7 17,8 Otros, neto 60,9 59,6 TOTAL ACTIVO $ 2,004,4 $ 1930,9 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE PASIVO CORRIENTE: Cuentas por cobrar $ 152,8 $ 134,3 Gastos devengados y otros pasivos 182,2 174,6 Remuneración y beneficios devengados 69,8 69,8 Total pasivo corriente 404,8 378,7 DEUDA A LARGO PLAZO 98,0 147,6 IMPUESTOS DIFERIDOS 17,5 26,2 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 69,8 77,8 CAPITAL CONTABLE: Acciones preferentes, $0,10 de valor nominal; 5.000.000 acciones autorizadas; no hay acciones emitidas ni en circulación — — Acciones ordinarias de Clase A, $0,10 de valor nominal; 120.000.000 acciones autorizadas; 1 voto por acción; emitidas y en circulación: 27.388.423 acciones al 25 de junio de 2023 y 27.314.679 acciones al 31 de diciembre de 2022 2,7 2,7 Acciones ordinarias de Clase B, $0,10 de valor nominal; 25000.000 acciones autorizadas; 10 votos por acción; emitidas y en circulación: 5958.290 acciones al 25 de junio de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 0,6 0,6 Capital desembolsado adicional 663,6 651,9 Ganancias acumuladas 890,3 795,3 Otras pérdidas globales acumuladas (142,9) (149,9) Total capital contable 1414,3 1300,6 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 2004,4 $ 1930,9

WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. Y FILIALES ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS DE ACTIVO LÍQUIDO (Cifras en millones) (Sin auditar) Seis meses finalizados el 25 de junio de 26 de junio de 2023 2022 ACTIVIDADES OPERATIVAS Ganancia neta $ 140,6 $ 124,2 Ajustes para conciliar la ganancia neta con el activo líquido proporcionado por las actividades operativas: Amortización 14,3 14,2 Amortización de intangibles 6,0 6,1 Pérdidas por enajenación y deterioro de activos de larga duración 0,2 1,5 Compensación basada en acciones 9,5 8,2 Impuestos diferidos (10,1) (1,1) Cambios en activos y pasivos operativos, netos de los efectos de las adquisiciones de empresas: Cuentas por cobrar (29,2) (54,1) Existencias (35,0) (72,5) Gastos pagados por anticipado y otros activos (8,9) (6,0) Cuentas por pagar, gastos devengados y otros pasivos 13,1 24,4 Activo líquido procedente de actividades operativas 100,5 44,9 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (11,6) (13,1) Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo — 0,8 Adquisiciones de empresas, activo líquido adquirido (11,7) — Activo líquido utilizado en actividades de inversión (23,3) (12,3) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros de empréstitos a largo plazo 30,0 75,0 Pagos de empréstitos a largo plazo (80,0) (15,0) Pagos por retenciones fiscales sobre adjudicaciones de acciones devengadas (15,6) (12,9) Pagos por alquileres financieros y otros (1,4) (0,6) Ingresos por transacciones de acciones en el marco de planes de acciones para empleados 0,1 0,2 Pagos por recompra de acciones ordinarias (7,7) (61,1) Dividendos (22,3) (19,3) Activo líquido utilizado en actividades de financiación (96,9) (33,7) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo 0,8 (10,9) DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (18,9) (12,0) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 310,8 242,0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $ 291,9 $ 230,0

WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. Y FILIALES INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Cifras en millones) (Sin auditar) Ventas netas Segundo trimestre finalizado el Seis meses finalizados el 25 de junio de 2023 26 de junio de 2022 25 de junio de 2023 26 de junio de 2022 América $ 366,9 $ 375,9 $ 690,1 $ 689,8 Europa 135,6 127,9 263,9 257,8 APMEA 30,3 22,8 50,5 42,2 Total $ 532,8 $ 526,6 $ 1004,5 $ 989,8

Ganancia operativa (pérdida) Segundo trimestre finalizado el Seis meses finalizados el 25 de junio de 2023 26 de junio de 2022 25 de junio de 2023 26 de junio de 2022 América $ 91,6 $ 85,5 $ 164,1 $ 143,4 Europa 21,5 19,6 40,7 40,7 APMEA 2,5 3,6 6,5 6,6 Corporativo (15,2) (12,8) (26,2) (23,3) Total $ 100,4 $ 95,9 $ 185,1 $ 167,4

Ventas entre segmentos Segundo trimestre finalizado el Seis meses finalizados el 25 de junio de 2023 26 de junio de 2022 25 de junio de 2023 26 de junio de 2022 América $ 2,0 $ 2,4 $ 4,0 $ 5,4 Europa 8,3 6,9 13,9 14,0 APMEA 28,5 29,0 50,6 52,5 Total $ 38,8 $ 38,3 $ 68,5 $ 71,9

Indicadores clave de rendimiento y medidas no ajustadas a los GAAP

En este comunicado de prensa, nos referimos a medidas financieras no ajustadas a los GAAP (incluido la ganancia operativa ajustada, los márgenes operativos ajustados, la ganancia neta ajustada, el beneficio por acción ajustado, las ventas orgánicas, el flujo neto de fondos, la tasa de conversión del flujo neto de fondos en comparación con la ganancia neta y el porcentual de deuda neta en capitalización) y proporcionamos una conciliación de esas medidas financieras no ajustadas a los GAAP con las medidas financieras correspondientes contenidas en nuestros estados financieros consolidados preparados de acuerdo con los GAAP. Creemos que estas medidas financieras mejoran el entendimiento general de nuestro rendimiento financiero histórico y dan una idea de nuestras perspectivas futuras. La ganancia operativa ajustada, los márgenes operativos ajustados, la ganancia neta ajustada y los beneficios por acción ajustados eliminan determinados gastos incurridos y beneficios reconocidos en los períodos presentados que se relacionan principalmente con nuestros programas de reestructuración global, los costos relacionados con adquisiciones y los impactos relacionados con el impuesto sobre los beneficios de estas partidas. La gerencia utiliza estas medidas financieras ajustadas para evaluar la tasa de ejecución de las operaciones de la empresa frente a las de períodos comparables. El crecimiento orgánico de las ventas es una medida no ajustada a los GAAP del crecimiento de las ventas que excluye los impactos del cambio de divisas, las adquisiciones y las desinversiones de las comparaciones entre períodos. La gerencia considera que el crecimiento orgánico de las ventas proporciona información útil a los inversores, posibles inversores y otros, y permite un entendimiento más completo de las tendencias de ventas subyacentes al proporcionar el crecimiento de las ventas sobre una base consistente. El flujo neto de fondos, el índice de conversión del flujo neto de fondos en comparación con la ganancia neta y el porcentaje de deuda neta en capitalización, que se ajustan para excluir determinadas entradas y salidas de efectivo, e incluyen solo determinadas cuentas de balance de las medidas ajustadas a los GAAP comparables, son una indicación de nuestro rendimiento en la generación de activo líquido y también proporcionan una indicación del apalancamiento relativo del balance de la Empresa con respecto a otras empresas de fabricación industrial. Estas medidas financieras no ajustadas a los GAAP se encuentran entre los principales indicadores que la gerencia utiliza como base para evaluar nuestra generación de activo líquido y nuestra estructura de capitalización. Además, el flujo neto de fondos se utiliza como criterio para medir y pagar ciertos incentivos basados en compensaciones. Por estas razones, la gerencia cree que estas medidas financieras no ajustadas a los GAAP pueden ser útiles para inversores, posibles inversores y otros. Las medidas financieras de la empresa que no se ajustan a los GAAP pueden no ser comparables con medidas de título similar comunicadas por otras empresas. La presentación de esta información adicional no debe considerarse de forma aislada ni como sustituto de las medidas financieras elaboradas conforme a los GAAP.

TABLA 1 CONCILIACIÓN DE LOS DATOS AJUSTADOS A LOS GAAP “DECLARADA” EN COMPARACIÓN CON LOS DATOS NO AJUSTADOS A LOS GAAP “AJUSTADA” NO SE INCLUYE EL EFECTO DE LOS AJUSTES POR PARTIDAS ESPECIALES (Cifras en millones, excepto información por acción) (Sin auditar) RESULTADOS CONSOLIDADOS Segundo trimestre finalizado el Seis meses finalizados el 25 de junio de 26 de junio de 25 de junio de 26 de junio de 2023 2022 2023 2022 Ventas netas $ 532,8 $ 526,6 $ 1,004,5 $ 989,8 Ganancia operativa, declarada $ 100,4 $ 95,9 $ 185,1 $ 167,4 % de margen operativo 18,8 % 18,2 % 18,4 % 16,9 % Ajustes por partidas especiales: Reestructuración $ 1,6 $ 1,7 $ 1,3 $ 2,7 Costos relacionados con la adquisición 1,9 — 1,9 — Total de ajustes por partidas especiales $ 3,5 $ 1,7 $ 3,2 $ 2,7 Ganancia operativa, ajustada $ 103,9 $ 97,6 $ 188,3 $ 170,1 % de margen operativo ajustado 19,5 % 18,5 % 18,7 % 17,2 % Ganancia neta, declarada $ 75,9 $ 69,7 $ 140,6 $ 124,2 Ajustes por partidas especiales, con efecto fiscal: Reestructuración $ 1,2 $ 1,3 $ 1,0 $ 2,0 Costos relacionados con la adquisición 1,3 — 1,3 — Total de ajustes por partidas especiales, con efecto fiscal $ 2,5 $ 1,3 $ 2,3 $ 2,0 Ganancia neta, ajustada $ 78,4 $ 71,0 $ 142,9 $ 126,2 Ganancia diluida por acción, declarada $ 2,26 $ 2,07 $ 4,19 $ 3,68 Ajustes por partidas especiales 0,08 0,04 0,07 0,06 Ganancia diluida por acción, ajustada $ 2,34 $ 2,11 $ 4,26 $ 3,74

