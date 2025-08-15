Washington DC busca evitar el despliegue de la Guardia Nacional y presenta una demanda judicial 

La ciudad de Washington DC ha presentado una demanda legal para bloquear la toma de control federal de su Departamento de Policía, una medida impulsada por el gobierno de Estados Unidos.

Esta acción busca impedir que la administración federal asuma el mando directo sobre la policía metropolitana, defendiendo la autonomía local y argumentando posibles violaciones legales.

Antecedentes del conflicto entre Washington y el gobierno federal

La controversia surge luego de que el Congreso propusiera reformas que permitirían al gobierno federal supervisar directamente la policía de Washington.

Las autoridades locales sostienen que esta intervención podría sentar un precedente peligroso, debilitando los derechos administrativos de la ciudad —cuya autonomía ya es un tema constante de debate a nivel nacional— y afectando la gestión de la seguridad pública.

La demanda presentada afirma que la toma de control federal vulnera los principios de autogobierno concedidos a Washington DC, cuestionando la constitucionalidad de la medida.

Según reportes, funcionarios locales advierten sobre el impacto en la moral y operación del personal policial, además del riesgo de politización en los servicios de seguridad.

Este caso podría tener consecuencias para otras ciudades estadounidenses que enfrentan presiones similares sobre el control de sus fuerzas policiales. Mientras tanto, la disputa refuerza el debate nacional sobre la autonomía de Washington y los límites del poder federal sobre gobiernos locales.