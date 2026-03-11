Warwick Davis recibe la Orden del Imperio Británico en ceremonia en Windsor

El reconocido actor británico Warwick Davis es famoso por su participación en la saga de Harry Potter. Además, ha trabajado en películas como Willow y Leprechaun. Fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico.

La ceremonia tuvo lugar en el Castillo de Windsor y fue presidida por el Príncipe de Gales, William. Davis, de 56 años, recibió la medalla de manos del futuro rey. Durante la investidura, el príncipe también estrechó la mano del actor. Vestido con un elegante traje azul marino y zapatos negros, Warwick mostró su orgullo por recibir este reconocimiento. Además, fue premiado por su destacada trayectoria en el drama y sus aportes a la caridad.

El actor estuvo acompañado de sus hijos, Annabelle Davis, de 27 años, y Harrison Davis, de 21, quienes observaron con orgullo cómo su padre recibía este “honor muy digno”. Este galardón reconoce no solo su amplio historial en cine y televisión. Además, valora su impacto en causas benéficas y su contribución al mundo del espectáculo británico.

