Warner Bros trabaja en la quinta entrega de “The Matrix”

La quinta entrega de “The Matrix” está en camino, marcando un nuevo capítulo en la exitosa saga de Warner Bros.

Detalles del desarrollo de la película se dieron a conocer este jueves, sorprendiendo a los fanáticos de la saga.

“The Matrix” cinco estará a cargo de Drew Goddard, conocido por su trabajo en “The Martin” y quien tiene la tarea de seguir el legado de Lana y Lilly Wachowski.

Del guion y la producción se encargará Sarah Esberg, socia de Goddard en Goddard textiles. “Será el primer filme de la saga sin Lana o Lili Wachiwski en la dirección y producción”.

Se desconoce con exactitud el elenco de “The Matrix”, ni se ha revelado el argumento de quinta película de la saga.

Una de las grandes interrogantes es si Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss tendrán los protagónicos como Neo y Trinity.

El presidente de producción de Warner Bros , Jesse Ehrman, expresó su entusiasmo por la nueva película, destacando el compromiso de continuar el legado de Lana y Lilly Wachowski.

“Drew llegó a Warner Bros con una idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar el mundo de Matrix”, dijo el ejecutivo de la empresa de entretenimiento.

La trayectoria del director incluye “Cloverfield” y “World War Z”, así como en la dirección de “The Cabin in the Woods” y “Bad Times at the El Royale”.

La película origina fue lanzada en 1999, y fue celebrada como una de las más influyentes en el género de ciencia ficción.