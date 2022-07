Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures regresan a Arrakis para “Duna: Parte 2” de Denis Villeneuve

La saga continúa cuando el galardonado cineasta Denis Villeneuve se embarca en el próximo capítulo de la célebre novela DUNE de Frank Herbert con un elenco internacional de estrellas ampliado.

BURBANK, California–(BUSINESS WIRE)–Inmediatamente después del éxito de crítica y taquilla de la primera película ganadora de seis Premios de la Academia®, Warner Bros. Pictures y Legendary Entertainment han comenzado la producción de la muy esperada secuela, “Duna: Parte 2”, una vez más dirigida por el nominado al Oscar Denis Villeneuve (“Duna: Parte Uno”, “La llegada”, “Blade Runner 2049”).





La épica de la pantalla grande da continuidad a la adaptación del aclamado éxito de ventas DUNE de Frank Herbert con estrellas que regresan, entre ellas: El nominado al Oscar Timothée Chalamet (“Wonka”, “Llámame por tu nombre”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Misión: Imposible: Sentencia Mortal”), el ganador del Oscar Javier Bardem (“Sin lugar para los débiles”, “Ser los Ricardo”), el nominado al Oscar Josh Brolin (“Glass Onion: A Knives Out Mystery” [Glass Onion: Un misterio entre navajas y secretos], “El ejército de los muertos”), Stellan Skarsgård (las películas de “Mamma Mia!”, “Avengers: Era de Ultrón”), Dave Bautista (las películas de “Guardianes de la Galaxia”, “Thor: amor y trueno”), la nominada al Oscar Charlotte Rampling (“45 años”, “Assassin’s Creed”) y Stephen McKinley Henderson (“Fences”, “Lady Bird”). También se unen al elenco que regresa Austin Butler (“Elvis”, “Érase una vez en… Hollywood”) como el notorio Feyd Rautha y la leyenda de la pantalla Christopher Walken (“El francotirador”, “Hairspray”) como el Emperador. Florence Pugh (“Viuda negra”, “Mujercitas”), Léa Seydoux (la franquicia de “James Bond” y “Crímenes del futuro”) y Souheila Yacoub (la serie “No Man’s Land”, “Climax”) completan el extenso elenco coral.

Esta película de seguimiento explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

Villeneuve dirige “Duna: parte 2” de un guión que coescribió con Jon Spaihts basado en la novela de Herbert. La película está siendo producida por Denis Villeneuve, Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe y Patrick McCormick. Los productores ejecutivos son Josh Grode, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Jon Spaihts, Richard P. Rubinstein y John Harrison, con Kevin J. Anderson como consultor creativo.

Una vez más, Villeneuve está colaborando con el director de fotografía ganador del Oscar Greig Fraser (“Un camino a casa”, “La noche más oscura”, “Rogue One: Una historia de Star Wars”), la diseñadora de vestuario tres veces nominada al Oscar Jacqueline West (“El renacido”, “El curioso caso de Benjamin Button”, “Quills”), y el diseñador de maquillaje, peluquería y prótesis nominado al Oscar, Donald Mowat (“Blade Runner 2049”). El compositor ganador de múltiples premios Oscar, Hans Zimmer (“Blade Runner 2049”, “Origen”, “Gladiador”, “El Rey León”) vuelve a estar disponible para crear la partitura. Villeneuve también vuelve a formar equipo con el diseñador de producción ganador del Oscar Patrice Vermette (“La llegada”, “Sicario”, “La joven Victoria”), el editor ganador del Oscar Joe Walker (“Blade Runner 2049”, “La llegada”, “12 años de esclavitud”), el supervisor de efectos visuales tres veces ganador del Oscar Paul Lambert (“El primer hombre”, “Blade Runner 2049”), y el supervisor de efectos especiales ganador del Oscar Gerd Nefzer (“Blade Runner 2049”).

“Duna” se está filmando en locaciones de Budapest, Abu Dhabi, Jordania e Italia. La película está programada para su estreno mundial el 17 de noviembre de 2023 por Warner Bros. Pictures y Legendary Entertainment.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Brie Dorsey, bdorsey@legendary.com