Walgreens Reinventa el Programa de Fidelización Centrado en la Salud y el Bienestar Más Grande del País con myWalgreens para Ofrecer a los Clientes Muchos Más Beneficios

Un nuevo beneficio es la recogida minorista más rápida en el mismo día, en tan solo 30 minutos

DEERFIELD, Illinois.–(BUSINESS WIRE)–Walgreens anunció hoy el lanzamiento de myWalgreens, reinvención completa de su programa de fidelización del cliente para ofrecer nuevos y extensos beneficios a estos, incluida la oferta de recogida minorista el mismo día más rápida dentro de lo disponible en la actualidad*. Los clientes ahora pueden comprar en línea, y en una aplicación móvil completamente rediseñada, artículos de salud y bienestar, y luego recogerlos en la tienda, en la acera o en el drive-thru en tan solo 30 minutos.**





Walgreens tiene el programa de fidelización del cliente centrado en la salud y el bienestar más grande del país, con más de 100 millones de miembros. Ahora es más fácil que nunca para sus miembros mantenerse bien, comprar cómodamente, y ahorrar dinero y tiempo sin problemas en más de 9000 tiendas, Walgreens.com y la aplicación móvil.

Los nuevos beneficios se suman a muchos otros que ya ofrece Walgreens. Estos incluyen un servicio de entrega a domicilio a través de DoorDash y Postmates y un Prescription Savings Club con hasta un 80 % de descuento en los precios minoristas en efectivo.

Los miembros de myWalgreens pueden registrarse rápida y fácilmente sin costo, y ahora recibirán:

Recompensas de Walgreens en efectivo del uno por ciento en toda la tienda

Recompensas de Walgreens en efectivo del cinco por ciento en productos de la marca Walgreens

Ofertas exclusivas “Only for you” (Solo para usted)

Además, la aplicación móvil ahora cuenta con una amplia gama de servicios de salud y bienestar para clientes y pacientes, que incluyen un chat de farmacia las 24 horas, los 7 días de la semana, acceso para buscar y reservar citas de atención médica y vacunación, consejos personalizados de salud y bienestar, alertas de influenza en tiempo real y más. La versión anterior de la aplicación ya es muy popular y se ha descargado más de 65 millones de veces.

“Como farmacia comunitaria de los Estados Unidos, Walgreens ofrece una experiencia incomparable para ayudar a los clientes y pacientes a controlar su salud y bienestar durante la crisis de salud más grave de nuestras vidas”, señaló John Standley, presidente de Walgreens. “Como siempre, nuestros más de 25 000 farmacéuticos comunitarios siguen siendo el núcleo de nuestra oferta. Nuestros farmacéuticos y equipos de atención al paciente hacen mucho más que recetar: brindan consejos confiables, soporte personalizado y una amplia gama de servicios”.

El debut de myWalgreens marca otro hito en la transformación digital de la empresa. Walgreens ofrece a los clientes más y más beneficios y una experiencia altamente personalizada al trabajar con la mejor tecnología y socios para el conocimiento del cliente, incluidos Microsoft, Adobe y Epsilon.

En línea o en la aplicación, los miembros de myWalgreens pueden:

Ahorrar tiempo y aumentar la comodidad

Comprar una variedad completa de más de 27 000 artículos, que incluyen salud y bienestar diarios y artículos esenciales de venta libre, así como fotografías.

Agregar un método de pago a su billetera digital para un pago sin contacto más rápido

Canjear las recompensas en efectivo de Walgreens instantáneamente al finalizar la compra

Elegir recibos digitales para un pago rápido sin contacto y para realizar un seguimiento de las compras

Mantenerse saludable

Obtenga recompensas de Walgreens adicionales y en efectivo por lograr sus objetivos de salud

Recibir recomendaciones diarias y personalizadas para la salud y el bienestar, así como pronósticos ambientales y de salud locales en tiempo real.

Ayudar a las comunidades

Donar sus recompensas de Walgreens en efectivo a organizaciones benéficas (las organizaciones benéficas elegibles rotarán, y se comenzará con el Full Plate Project, programa del Día de la Nariz Roja de Comic Relief U.S. que trabaja para acabar con la pobreza infantil)

A partir de hoy, los miembros actuales de Walgreens Balance Rewards pueden transferir su membresía a myWalgreens en mywalgreens.com. Los miembros actuales de Balance Rewards tienen hasta el 31 de enero de 2021 para registrarse en myWalgreens y asegurarse de que las recompensas existentes se transfieran al nuevo programa. Durante los próximos meses, myWalgreens anunciará aún más beneficios para los clientes y pacientes.

Haga clic aquí para el obtener el kit de prensa de myWalgreens, que incluye un logotipo, imágenes y capturas de pantalla de la aplicación.

Acerca de Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) es parte de la división Retail Pharmacy USA de Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), líder mundial en farmacias minoristas y mayoristas. Como la empresa de farmacia, salud y belleza más querida de los Estados Unidos, el propósito de Walgreens es defender la salud y el bienestar de todas las comunidades de los Estados Unidos. Walgreens, que opera más de 9000 tiendas minoristas en los EE. UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., se enorgullece de ser un destino de salud del barrio que atiende a, aproximadamente, 8 millones de clientes cada día. Los farmacéuticos de Walgreens desempeñan un papel fundamental en el sistema de atención médica de los EE. UU. al brindar una amplia gama de servicios de farmacia y atención médica. Para satisfacer mejor las necesidades de los clientes y pacientes, Walgreens ofrece una verdadera experiencia omnicanal, con plataformas que combinan lo físico y lo digital, respaldados por la última tecnología para brindar productos y servicios de alta calidad en las comunidades locales de todo el país.

* En comparación con los minoristas masivos nacionales de alimentos y farmacias omnicanal que ofrecen recogida en la tienda sin cargo.

** Para las ubicaciones de las tiendas Walgreens que no están abiertas las 24 horas, los pedidos deben realizarse, al menos, una hora antes del cierre de la tienda para ser elegibles. De lo contrario, el pedido estará listo el siguiente día hábil. Se notificará al cliente por correo electrónico cuando el pedido esté listo para ser recogido, y se le proporcionarán las instrucciones para una experiencia de manejo que cumpla con las pautas de distanciamiento social. No se garantiza que los pedidos estén listos dentro de los 30 minutos, y pueden estar sujetos a cambios o sustituciones según la disponibilidad del producto en el momento en que se realiza el pedido. Los pedidos de artículos con restricción de edad solo se pueden recoger en la tienda. Los pedidos de medicamentos con receta no son elegibles, pero pueden solicitarse a través de Walgreens Express®. Para encontrar la ubicación y el horario de una tienda Walgreens cercana, visite Walgreens.com/FindAStore.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

