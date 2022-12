Walgreens lanza servicios de entrega de Paxlovid gratis con DoorDash y Uber

Este invierno, la conveniencia asegura un mayor acceso al tratamiento para el COVID-19 para todos los americanos

DEERFIELD, Ill.–(BUSINESS WIRE)–El día de hoy, en conjunto con DoorDash y Uber, Walgreen anunció la entrega gratis de Paxlovid, una terapia antiviral oral contra el COVID-19, directamente a las puertas de los hogares de aquellos que lo necesiten.





Con más de 8.000 ubicaciones de Walgreens que ofrecen servicios de entrega en el día, disponibles para cualquier persona que viva dentro de las 15 millas de las ubicaciones participantes de Walgreens, la mayoría de los americanos tienen acceso a este programa; alrededor de un 92 % de la población.

Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el acceso al tratamiento contra el COVID-19, con un enfoque en llegar a aquellas personas en áreas socialmente vulnerables o médicamente desatendidas en un momento en el que los casos de COVID-19 están comenzando a aumentar nuevamente en todo los Estados Unidos. Según los datos del Índice de COVID-19 de Walgreens, las tasas de positividad generales alcanzaron el 36 % esta semanai. Este aumento constante en los casos refuerza la necesidad crítica de acceso a tratamientos que pueden salvar vidas.

“La pandemia por COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de salud y acentuado la necesidad de abordar barreras que han estado presentes por mucho tiempo, incluyendo el acceso a tratamientos”, dijo Anita Patel, farmacéutica, vicepresidenta, desarrollo de servicios de farmacia, Walgreens. “Nuestros equipos de farmacia continuarán cumpliendo un papel de confianza y esencial en ayudar a mantener a las personas protegidas del COVID-19, lo que incluye vacunar, hacer pruebas y tratar a las personas de la manera más segura, equitativa y efectiva posible”.

Los pacientes elegibles deben tener una receta para Paxlovid de un proveedor de atención médica. Una vez que la farmacia haya surtido la receta y antes de que se recoja, las personas pueden ingresar en línea para seleccionar la Entrega en el día al visitar Walgreens.com/PrescriptionDelivery, la aplicación de Walgreens, o al llamar a su tienda.

Esta iniciativa es la más actual que ofrece una colaboración continua entre Walgreens, DoorDahs y Uber para aumentar la accesibilidad de los tratamientos que pueden salvar vidas para las áreas médicamente desatendidas y con poca representación, siguiendo la respuesta de las empresas a la llamada a la acción por COVID-19 de la Casa Blanca para asegurar un invierno seguro y saludable.

Para usar la Entrega Rx en el día, debe tener activadas las Alertas de estado de recetas. Aparecerá como una opción si el pedido se realiza antes del horario de cierre de la tienda ese día. Algunos planes de salud no cubren, o no participan en la Entrega Rx en el día. Consulte con su plan de salud para obtener más información. No incluye a California.

La Entrega de recetas en el día está disponible únicamente en recetas elegibles. La mayoría de los pedidos de receta están disponibles para su entrega en el hogar del paciente en el día. Los pedidos se deben recibir antes de las 4 p. m. para ser elegibles para la Entrega Rx en el día. Tenga en cuenta que, aunque se espera que la mayoría de las recetas se entreguen en el día, algunas entregas pueden no ser elegibles para su envío debido al tipo de receta, la dirección de entrega, días festivos, el clima u otras restricciones de entrega.

Los artículos restringidos por edad no son elegibles para su entrega. Otras exclusiones pueden aplicar. Para obtener más detalles, visite nuestro Centro de ayuda.

Acerca de Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) está incluida en los segmentos de Farmacia minorista de EE. UU. y de Atención médica en EE. UU. de Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), un líder en atención médica integrada, farmacia y minorista con un legado de 170 años de cuidar de las comunidades. El propósito de WBA es crear vidas más alegres a través de una mejor salud. Con operaciones en casi 9.000 ubicaciones minoristas en América, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., Walgreens está orgullosa de ser un destino de salud de barrio que atiende a casi 10 millones de clientes por día. Los farmacéuticos de Walgreens cumplen un papel crítico en el sistema de atención médica de EE. UU. al prestar un amplio rango de servicios de farmacia y atención médica, que incluyen aquellos que llevan un acceso equitativo a la atención a las poblaciones médicamente desatendidas de la nación. Para satisfacer mejor las necesidades de los clientes y pacientes, Walgreens ofrece una verdadera experiencia omnicanal, con plataformas físicas y digitales completamente integradas respaldadas por la última tecnología para ofrecer productos y servicios de alta calidad en las comunidades de toda la nación.

Acerca de DoorDash

DoorDash (NYSE: DASH) es una empresa de tecnología que conecta a los consumidores con sus negocios locales favoritos en 27 países de todo el mundo. Fundada en 2013, DoorDash construye productos y servicios para ayudar a los negocios a innovar, crecer y llegar a más clientes. DoorDash está construyendo infraestructura para el comercio local, lo que permite a los comerciantes prosperar en la economía de conveniencia, ofreciéndole a los consumidores acceso a más de sus comunidades y proveyendo trabajo que empodera. Con DoorDash, hay un barrio de bondad en cada pedido.

Acerca de Uber

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Comenzamos en 2010 para resolver un problema simple: ¿Cómo obtienes acceso a un viaje con solo tocar un botón? Más de 36 mil millones de viajes más tarde, estamos construyendo productos para acercar a las personas a donde quieren estar. Al cambiar cómo las personas, la comida y las cosas se mueven en las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a nuevas posibilidades.

ihttps://www.walgreens.com/healthcare-solutions/covid-19-index

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Erin Loverher



Walgreens Media Relations



media@walgreens.com