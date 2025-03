W. R. Berkley Corporation confirma que Mitsui Sumitomo Insurance Co. se dispone a comprar a terceros el 15% de las acciones de la Compañía en el mercado abierto o en operaciones privadas

MSI también llegó a un acuerdo de voto con una empresa propiedad de la familia Berkley y fideicomisos en su beneficio, que posee aproximadamente el 16% de las acciones ordinarias en circulación de la Compañía.

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--W. R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) (la «Compañía») ha confirmado hoy que Mitsui Sumitomo Insurance Co. («MSI»), uno de las principales aseguradores japoneses de propiedad y accidentes, ha llegado a un acuerdo (el «Acuerdo de inversión y voto») con una empresa propiedad de miembros de la familia Berkley y fideicomisos en su beneficio (en conjunto, la «Familia Berkley») por el cual MSI adquirirá el 15% de las acciones ordinarias en circulación de la Compañía (las «acciones ordinarias») mediante compras en el mercado abierto o transacciones privadas con terceros. La Familia Berkley no venderá ninguna de sus acciones ordinarias a MSI, ni MSI comprará ninguna acción de la Compañía como parte del acuerdo.





Según los términos de los acuerdos suscritos entre MSI y la Familia Berkley, una vez que MSI adquiera el 4,9% de las acciones ordinarias en circulación, MSI se compromete a votar dichas acciones de acuerdo con las recomendaciones de la Familia Berkley, excepto en circunstancias limitadas en las que la Familia Berkley votará las acciones de MSI en la misma proporción en la que se votan todas las acciones no pertenecientes a MSI. Una vez que MSI adquiera al menos el 12,5% de las acciones en circulación, la Familia Berkley se compromete a recomendar la nominación y elección de un director designado por MSI al Consejo de Administración de la Compañía, sujeto a revisión y aprobación por parte del Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo del Consejo de Administración de conformidad con sus políticas y procedimientos de gobierno y nombramiento al Consejo por parte del Consejo y posterior reelección en la junta anual de accionistas de la Compañía. La Familia Berkley tiene la intención de seguir teniendo dos representantes en el Consejo de Administración de la Compañía.

Los acuerdos entre MSI y la Familia Berkley no tendrán ningún efecto en las operaciones diarias de la Compañía, ni supondrán una reducción del compromiso de la Familia Berkley con la Compañía.

En virtud de los acuerdos con la Familia Berkley, MSI también ha aceptado las restricciones habituales de statu quo relativas a la Compañía, que también son directamente ejecutables por la Compañía.

«Sentimos un gran respeto por MSI, desarrollado a lo largo de años de colaboración con ellos a través de las operaciones de reaseguro de la Compañía», declaró Rob Berkley, presidente y director ejecutivo de W. R. Berkley Corporation. «Seguimos comprometidos con el éxito a largo plazo de la Compañía y agradecemos la oportunidad de contar con MSI como accionista. Su importante inversión en las acciones de la Compañía sirve como validación del excelente rendimiento y trayectoria de crecimiento de nuestra Compañía. Por otra parte, estamos entusiasmados de mantener conversaciones periódicas con ellos sobre las oportunidades de aprovechar su presencia internacional para ayudar a la Compañía a impulsar el valor sostenible para los accionistas».

«Estamos encantados de invertir en W. R. Berkley», señaló Shinichiro Funabiki, presidente y director ejecutivo de MSI. «Su trayectoria impecable en el mercado especializado de EE. UU. nos atrajo a la hora de realizar una inversión, y esperamos aportar nuestra red en Japón, Asia y otros mercados seleccionados para conducir a un crecimiento sostenido y un mayor valor tanto para la Compañía como para la inversión de MSI».

En relación con el Acuerdo de inversión y voto, la Compañía firmó un acuerdo de cooperación para ayudar a MSI con los trámites reglamentarios, las aprobaciones y el tratamiento contable de su inversión. Un comité especial del Consejo de Administración de la Compañía, compuesto por tres directores independientes y desinteresados y asesorado por un asesor jurídico independiente, revisó, negoció, consideró y recomendó estos acuerdos y asuntos relacionados para la Compañía, que fueron aprobados por los consejeros independientes y desinteresados del Consejo de Administración de la Compañía. Antes de la formación del comité especial, la Familia Berkley indicó que no seguirían adelante con los acuerdos con MSI sin la recomendación del comité especial y la aprobación de los directores independientes y desinteresados del Consejo.

La inversión de MSI está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales y se prevé que concluya a finales de marzo de 2026.

La descripción de los acuerdos entre MSI, la Familia Berkley y/o la Compañía se califica en su totalidad por referencia al texto completo de los acuerdos adjuntos como anexos al Formulario 8-K que la Compañía presentará esta misma mañana. Encontrará una copia del Formulario 8-K, una vez presentado, en la sección de Relaciones con los inversores de nuestro sitio web.

Acerca de W. R. Berkley Corporation

Fundado en 1967, W. R. Berkley Corporation es un holding de seguros que figura entre los mayores aseguradores de líneas comerciales de Estados Unidos y opera en todo el mundo en dos segmentos del negocio de seguros de daños a la propiedad: Seguros y reaseguros y Exceso monolineal. Para más información sobre W. R. Berkley Corporation, visite www.berkley.com.

Acerca de MSI

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., entidad clave del Grupo MS&AD Insurance, es uno de los mayores aseguradores de líneas personales y comerciales de Japón y opera en 41 países y regiones. Sus dos empresas precursoras se fundaron en 1893 y 1918, respectivamente. Para más información sobre Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., visite https://www.ms-ins.com/english/

Declaraciones prospectivas

La presente es una declaración de «puerto seguro» conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de carácter prospectivo contenidas en el presente documento, incluidas las relativas a nuestras perspectivas para el sector y a nuestros resultados para el año 2025 y posteriores, se basan en los resultados históricos de la Compañía y en los planes, estimaciones y expectativas actuales. La inclusión de esta información prospectiva no debe considerarse como una declaración por nuestra parte o por parte de cualquier otra persona de que se cumplirán los planes, estimaciones o expectativas futuras contemplados por nosotros. Están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, el éxito de nuestras nuevas empresas o adquisiciones y la disponibilidad de otras oportunidades, nuestra capacidad para atraer y retener a personal clave y empleados cualificados, y otros riesgos que se detallan en los documentos que la Compañía presenta periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Estos riesgos podrían hacer que los resultados reales de la industria o nuestros resultados reales para el año 2025 y más allá difieran de forma sustancial de los expresados en cualquier declaración prospectiva hecha por o en nombre de la Compañía. Cualquier previsión de crecimiento de los ingresos de la Compañía no se traducirá necesariamente en unos niveles de beneficios acordes. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

