Vuelo salió el 1 de enero del 2022 y llegó a su destino el 31 de diciembre del 2021

El caso del vuelo CA625 que salió el 1 de enero del 2022 y llegó a su destino el 31 de diciembre del 2021 se ha viralizado en las redes sociales.

La noticia generó expectativa porque solo pasa en las películas de ciencia ficción, pero es completamente real.

Según se informó, el vuelo salió el 1 de enero del 2022 de China y llegó a Estados Unidos el 31 de diciembre del 2021.

La aerolínea explicó el vuelo despegó de la nación asiática a la 1:35 de la madrugada y aterrizó a las 9:24 en el país norteamericano.

El vuelo inusual y poco común se dio por la diferencia de zona horaria y que permitió a la tripulación ver dos veces el inicio del año 2022.

“Puesto que la Tierra gira de oeste a este en China el día comienza antes que el Estados Unidos”, esto permitió que el vuelo saliera el 1 de enero del 2022 y llegara a EEUU el 31 de diciembre del 2021.

En ese sentido, se indicó que fue posible porque entre las naciones hay una diferencia de 17 horas.

Aunque es usual que las fechas o los días cambien según el vuelo, esta vez llamó la atención porque se trató de un nuevo año.

El portal sobre información y gráficos en tiempo real del tráfico aéreo alrededor del mundo ‘Flightradar24’ compartió el hecho en su cuenta de Twitter con el hashtag #VolverAlPasado.

Passengers on flight #CA625 took off from China in 2022 and will land in the USA back in 2021! https://t.co/ZVpMuHgQQZ#BackToTheFuture pic.twitter.com/4l66YBMYOg

— Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2021