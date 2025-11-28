VSO presenta VCP v1.0, un protocolo de auditoría criptográfica único en su tipo destinado a restaurar la confianza en los mercados impulsados por la IA

El nuevo estándar abierto sustituye los registros opacos de los servidores por evidencias matemáticamente verificables, lo que ayuda a los participantes en el mercado a cumplir los requisitos de transparencia de la Ley de IA de la UE y la MiFID II.

El VCP sustituye los registros mutables de los servidores por una cadena de evidencias criptográficas a prueba de manipulaciones, lo que permite a los reguladores, brókeres, bolsas y empresas de negociación pasar de una supervisión basada en la confianza a una supervisión basada en la verificación.

Por qué es importante ahora

El lanzamiento de VCP v1.0 llega en un momento crucial para la infraestructura de los mercados globales:

Más de 80 empresas de negociación por cuenta propia quebraron entre 2024 y 2025 debido al escrutinio regulatorio, los modelos de ejecución opacos y las disputas por pagos congelados, lo que generó una brecha de confianza entre los operadores y las plataformas.

Los reguladores de todo el mundo están reforzando de manera rigurosa las expectativas en materia de responsabilidad algorítmica, desde las medidas coercitivas de EE. UU. contra los esquemas de divisas minoristas de alto riesgo hasta la Ley de IA de la UE (obligaciones de IA de alto riesgo que entrarán en vigor en 2026) y las reformas MiFID II RTS 25/27/28 sobre la integridad de las marcas de tiempo y la mejor ejecución.

(obligaciones de IA de alto riesgo que entrarán en vigor en 2026) y las reformas RTS 25/27/28 sobre la integridad de las marcas de tiempo y la mejor ejecución. Se estima que el volumen nocional anual de las operaciones algorítmicas supera los 20 billones de dólares estadounidenses, pero gran parte de la toma de decisiones y la ejecución de estas operaciones sigue siendo difícil de auditar de forma rigurosa y con rigor forense.

El VCP aborda esta “crisis de confianza” estructural a través de un registro de auditoría inmutable y completo, desde la generación de señales de IA y las comprobaciones de riesgo hasta la ejecución final.

Acerca del VeritasChain Protocol (VCP)

VCP v1.0 introduce una arquitectura de auditoría alineada con la normativa y basada en cuatro pilares fundamentales.

1. Cadena de evidencia criptográfica

VCP crea un registro de auditoría de solo adición en el que cualquier inserción, eliminación o modificación se vuelve criptográficamente detectable.

Esto se logra mediante modernos estándares criptográficos y de la industria, entre los que se incluyen:

Identificadores ordenados cronológicamente ( UUIDv7 )

) Formatos de datos JSON canónicos ( RFC 8785 )

) Cadenas hash y árboles de Merkle (RFC 6962)

Firmas digitales utilizando Ed25519

En conjunto, estos mecanismos garantizan que no se pueda producir ninguna manipulación sin que se detecte de inmediato.

2. Registro completo del ciclo de vida

Los tipos de eventos estandarizados (incluidos SIG, ORD, ACK, EXE, REJ, CXL) capturan señales de IA, metadatos de gobernanza, verificaciones de riesgo, órdenes y ejecuciones en un modelo unificado. De este modo, se obtiene una trazabilidad completa desde la decisión hasta el resultado en sistemas de negociación heterogéneos.

3. Datos seguros con precisión

Todos los valores monetarios y cuantitativos se almacenan como cadenas en lugar de números de coma flotante, lo que elimina los errores de precisión IEEE‑754 y garantiza una exactitud numérica de grado de auditoría en contextos legales y normativos.

4. Marco de cumplimiento por niveles

El VCP define tres niveles de implementación para adaptarse a diferentes perfiles de infraestructura:

Platino : para entornos de intercambio y HFT, con sincronización horaria PTPv2, marcas de tiempo en nanosegundos y codificación binaria simple (SBE).

: para entornos de intercambio y HFT, con sincronización horaria PTPv2, marcas de tiempo en nanosegundos y codificación binaria simple (SBE). Oro : para brókeres institucionales y empresas compradoras, utilizando NTP, precisión de microsegundos y transporte JSON.

: para brókeres institucionales y empresas compradoras, utilizando NTP, precisión de microsegundos y transporte JSON. Plata: para entornos minoristas y de estilo “cuenta propia”, utilizando la mejor sincronización horaria posible y un registro “sidecar” no invasivo adecuado para MT4/MT5, plataformas de marca blanca y otros sistemas alojados.

Alineado con las normativas internacionales

El VCP se ha diseñado para garantizar el cumplimiento normativo desde el principio, alineándose con los principales regímenes normativos en lugar de tratar la presentación de informes como algo secundario.

Ley de IA de la UE (IA de alto riesgo)

El módulo VCP‑GOV registra identificadores de modelos, hashes, factores de decisión, puntuaciones de confianza y metadatos de aprobación humana. Esto ayuda a las empresas a cumplir con los artículos 12 (mantenimiento de registros) y 13 (transparencia) para sistemas de IA de alto riesgo, al proporcionar un rastro de evidencias legible por máquina para los motores de negociación y riesgo impulsados por IA.

MiFID II (RTS 25/27/28)

Un campo explícito ClockSyncStatus, junto con atributos inmutables de ejecución, deslizamiento y latencia en VCP‑TRADE, cumple los requisitos de sincronización horaria según RTS 25 y proporciona evidencias criptográficas para la supervisión de la mejor ejecución según RTS 27/28.

RGPD (derecho de supresión)

La extensión VCP‑PRIVACY admite patrones de crypto‑shredding (o destrucción criptográfica), en los que los datos personales se cifran con claves por sujeto y las solicitudes de borrado se satisfacen mediante la destrucción de claves. Esto preserva la integridad de la cadena de auditoría al tiempo que hace que los datos personales cifrados sean irrecuperables.

A quiénes está dirigido el VCP (del problema a la solución)

Bolsas y “dark pools”

Problema: sospecha de internalización o “front-running”, lógica de emparejamiento opaca.

sospecha de internalización o “front-running”, lógica de emparejamiento opaca. Solución: prueba criptográfica de la prioridad temporal del precio y del comportamiento de emparejamiento sin revelar todos los detalles del libro de órdenes.

Brókeres de divisas/contratos por diferencia y creadores de mercado

Problema: disputas por deslizamientos, cuestiones relacionadas con la mejor ejecución y los centros de ejecución.

disputas por deslizamientos, cuestiones relacionadas con la mejor ejecución y los centros de ejecución. Solución: evidencia inmutable de precios de ejecución, marcas temporales, deslizamiento y latencia, además de informes de nivel regulatorio.

Empresas de negociación por cuenta propia y proveedores de infraestructura minorista

Problema: controversias sobre pagos, cierres y una caída generalizada de la confianza de los operadores en el sector.

controversias sobre pagos, cierres y una caída generalizada de la confianza de los operadores en el sector. Solución: paneles de verificación, registros de auditoría autenticados por VCP y evidencias criptográficas de que los pedidos se gestionan de acuerdo con las reglas establecidas.

Reguladores y supervisores

Problema: registros incompletos, inconsistentes o manipulables que complican las investigaciones.

registros incompletos, inconsistentes o manipulables que complican las investigaciones. Solución: flujos de auditoría en tiempo real, legibles por máquina y anclados criptográficamente que reducen el costo y el tiempo necesarios para la reconstrucción forense.

Hitos que se anuncian hoy

Como parte del lanzamiento de la versión 1.0, VSO anuncia los siguientes recursos y programas:

Especificación VCP v1.0 publicada en inglés, japonés y chino.

publicada en inglés, japonés y chino. API VCP Explorer v1.1 , que proporciona verificación de pruebas de Merkle y certificados de auditoría digital.

, que proporciona verificación de pruebas de Merkle y certificados de auditoría digital. Programa VC-Certified , apertura de inscripciones para organizaciones que deseen obtener la certificación de cumplimiento técnico.

, apertura de inscripciones para organizaciones que deseen obtener la certificación de cumplimiento técnico. Tres integraciones piloto (incluidas una correduría y una empresa de negociación por cuenta propia, bajo acuerdo de confidencialidad) que adoptan el modelo de implementación Silver Tier.

(incluidas una correduría y una empresa de negociación por cuenta propia, bajo acuerdo de confidencialidad) que adoptan el modelo de implementación Silver Tier. SDK de código abierto publicados en GitHub para varios idiomas.

Aclaración sobre el alcance de la certificación (importante)

VC‑Certified es una certificación de conformidad técnica que garantiza el cumplimiento exclusivo de las especificaciones del VeritasChain Protocol.

No constituye, ni debe interpretarse como, una evaluación o respaldo de ninguna entidad certificada:

Solidez financiera

Situación regulatoria o licencia

Prácticas comerciales o gestión de riesgos

Calidad o idoneidad de la inversión

Esta aclaración es coherente con la estricta política de neutralidad y abstención de respaldos de VSO.

Acerca de VeritasChain Standards Organization (VSO)

La VeritasChain Standards Organization (VSO) es un organismo internacional independiente de normalización dedicado a establecer la transparencia, la equidad y la seguridad en los mercados mundiales de negociación algorítmica. Bajo la misión “Codificar la confianza en la era algorítmica”, la VSO desarrolla y mantiene el protocolo VeritasChain Protocol (VCP) y alinea su trabajo con las normas de servicios financieros ISO/TC 68. Con sede en Tokio, la VSO aporta la disciplina reguladora de Japón a la infraestructura de los mercados mundiales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

