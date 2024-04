Votantes de Florida decidirán sobre la legalización de la marihuana recreativa en noviembre

La Corte Suprema del estado aprobó el una enmienda constitucional para la marihuana recreativa en la boleta electoral estatal de noviembre del 2024.

La propuesta, conocida como Enmienda 3, legalizará el “uso personal no médico de productos de marihuana y accesorios de marihuana por parte de un adulto” de 21 años o más si es aprobada por el 60% o más de los votantes en todo el estado. Se haría efectiva seis meses después de que se realice la elección.

En el 2021, la corte rechazó dos enmiendas constitucionales propuestas para la marihuana recreativa. Pero esta vez, cinco jueces se pronunciaron a favor de la medida con solo dos en contra.

La enmienda fue objeto de una campaña multimillonaria, liderada por Smart & Safe Florida, un grupo que ha recaudado más de $40,000,000 en los últimos años para este propósito. Dos docenas de estados ya han legalizado la marihuana recreativa.

La enmienda de Florida permitiría la posesión de marihuana no médica de hasta 3 onzas, con no más de 5 gramos en forma concentrada. Para llevar una medida a la boleta electoral de Florida, los partidarios deben obtener primero 891,523 firmas de residentes. Luego, la Corte Suprema debe decidir si el lenguaje de la enmienda se adhiere a un solo tema y no es engañoso, lo que puede ser un umbral difícil de superar.

Pero, para la mayoría de los jueces, cumplió con ese requisito. “A la luz de esas consideraciones limitadas, aprobamos la enmienda propuesta para su inclusión en la boleta electoral”, dijo la jueza Jamie Grosshans, nombrada por el gobernador Ron DeSantis, en la opinión mayoritaria.

La Corte Suprema del estado también respaldó efectivamente una prohibición de aborto de seis semanas el lunes, pero también aprobó una medida en la boleta electoral que garantizaría el acceso al aborto, aumentando aún más la importancia de una elección presidencial ya crucial.