Voltus nombra responsable mundial de relaciones con los inversores

J.B. Lowe se incorpora como vicepresidente y director de relaciones con los inversores para ampliar el compromiso con los accionistas, los analistas de inversiones, los expertos del sector y los inversores de todo el mundo

SAN FRANCISCO Y BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Voltus, Inc. (“Voltus”), la principal plataforma de software de recursos energéticos distribuidos (DER), ha anunciado hoy la incorporación de J.B. Lowe, CFA, a su equipo como vicepresidente y responsable de relaciones con los inversores. Lowe ostenta una trayectoria de más de 15 años en el sector de la energía y en los mercados financieros y los pondrá al servicio de este puesto, con experiencia tanto en la compra como en la venta.





En su nuevo cargo, Lowe será responsable de la estrategia de relaciones con los inversores de Voltus, con el foco puesto en la continuación y el desarrollo de las relaciones con los inversores, analistas, agencias de calificación, reguladores y otras partes interesadas clave.

“Es un gusto darle la bienvenida a J.B. al equipo de Voltus, que se beneficiará enormemente de su amplia experiencia en los mercados energéticos y financieros”, aseguró Doug Perrygo, director financiero de Voltus. “A medida que nuestro negocio continúa escalando y abordando los desafíos energéticos críticos, seguimos comprometidos con la tarea de ampliar nuestro alcance en la comunidad de inversores. Nuestro objetivo es posicionar a Voltus de la mejor manera posible para ofrecer una electricidad más barata, más fiable y más sostenible”.

“Es fundamental que las relaciones con los inversores sean transparentes y favorables a los accionistas, gracias a una comunicación clara con la comunidad inversora mundial, para cimentar la estrategia a largo plazo de Voltus”, explicó Lowe. “Estoy emocionado de unirme a Voltus y poner en práctica mi pasión por la energía y los mercados financieros en una organización de clase mundial dedicada a abordar algunos de los problemas energéticos más apremiantes de nuestro tiempo”.

Antes de incorporarse a Voltus, Lowe ocupó el cargo de jefe de investigación de renta variable de energía renovable de Estados Unidos en Citigroup. Anteriormente, Lowe trabajó como analista de investigación en Bank of America y Cowen Inc., donde dirigió la cobertura de las empresas de capitalización de SMID de Estados Unidos en el sector del petróleo y el gas. Lowe se licenció en la Universidad de Duke y es analista financiero matriculado (CFA).

Acerca de Voltus

Voltus es la plataforma de software líder que conecta los recursos energéticos distribuidos con los mercados de electricidad, para suministrar una electricidad más barata, más confiable y más sostenible. Nuestros clientes comerciales e industriales y socios de DER generan dinero al permitir que Voltus maximice el valor de su carga flexible, generación distribuida, almacenamiento de energía, eficiencia energética y recursos de vehículos eléctricos en estos mercados. Para más información, visite www.voltus.co.

El 1 de diciembre de 2021, Voltus anunció su ingreso en un acuerdo de combinación de negocios con Broadscale Acquisition Corp. (“Broadscale”) (Nasdaq: SCLE), una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC), gracias al cual Voltus comenzaría a cotizar en bolsa. El cierre de la transacción se produciría en el tercer trimestre de 2022, supeditado a la aprobación de los accionistas de Broadscale, a la declaración de inscripción efectivo por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y demás condiciones habituales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

