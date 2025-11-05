Volodimir Zelenski reconoce que la salvación de Ucrania está en la Unión Europea 

Durante una entrevista exclusiva, Volodímir Zelenski volvió a dejar claro que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea.

El presidente ucraniano destacó que la integración no solo representa un objetivo político, sino un compromiso de la nación entera por la seguridad, la prosperidad y el reconocimiento internacional.

El tema de la adhesión de Ucrania a la UE ha cobrado importancia no solo en el ámbito local sino también internacional, especialmente tras los acontecimientos recientes en el conflicto con Rusia.

Para Zelenski, formar parte de la Unión Europea es "el camino de la esperanza" para los ucranianos y una garantía de libertad frente a las agresiones externas.

El proceso de adhesión: desafíos y expectativas

Ucrania ha avanzado en reformas clave para cumplir los requisitos exigidos por Bruselas.

Sin embargo, la incorporación plena aún enfrenta obstáculos vinculados a la lucha contra la corrupción y la estabilización del país bajo la ley europea.

Zelenski subrayó que, pese a las dificultades, el apoyo de la ciudadanía y de socios europeos es más fuerte que nunca.

En declaraciones anteriores, el presidente ha insistido que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea no solo beneficiaría a su país, sino que fortalecería la unidad y seguridad del continente.

El proceso, respaldado por la mayoría de la sociedad ucraniana, representa una transformación fundamental en la historia moderna del país.