Volodimir Zelenski es el personaje del año para la revista TIME por su lucha contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se convirtió en el personaje del año 2022 para la prestigiosa revista TIME por su lucha contra Rusia y la defensa de su pueblo.

De acuerdo con la destacada revista, el gobernante ucraniano ha ganado elogios generalizados junto con el espíritu de Ucrania por hacerle frente a la operación militar rusa.

“Ya sea que la batalla por Ucrania lo llene a uno de esperanza o de miedo, Volodimir Zelensky, impulsó al mundo de una manera que no habíamos visto en década”, explicó el editor de la revista TIME sobre la decisión de nombrarlo como el personaje del año.

El anuncio de la elección publicado en Twitter con la imagen de Zelenski ha generado una ola comentarios, unos a favor y otros en contra.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022