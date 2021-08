Vocero de los talibanes confirma que la música está prohibida en Afganistán

Uno de los voceros de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo a través de una entrevista con el medio estadounidense, The New York Times que no se permitirá la música en público. “La música está prohibida en el islam. Esperamos poder persuadir a la gente para que no haga esas cosas, en lugar de presionarlos”, advirtió.

A la vez, el vocero rechazó los temores y acusaciones ante la posibilidad de que el grupo se vengue de quienes se les oponen y que quieran volver a implantar los duros controles sobre las mujeres como cuando gobernaban Afganistán hace 20 años.

Esta es la primera vez que un líder talibán habla en exclusiva con un medio de comunicación occidental desde la toma de poder. También advirtió a las mujeres de Afganistán que lo más seguro es que se queden en sus casas hasta que más combatientes de base reciban formación sobre cómo no maltratarlas.

En entrevista con The New York Times, Mujahid sugirió que, a más largo plazo, las mujeres serán libres de retomar sus rutinas diarias, al tiempo que aseguró la preocupación de que los talibanes vuelvan a obligarlas a permanecer en sus casas o a cubrirse la cara es infundada.

Asimismo, indicó que resulta confuso el requisito de que circulen acompañadas por un tutor masculino, conocido como mahram, y que en realidad esa condición sólo se aplica a los viajes de tres días o más.

“Si van a la escuela, a la oficina, a la universidad o al hospital, no necesitan un mahram”, afirmó Mujahid, el principal portavoz de los talibanes.

Por otra parte, rechazó las acusaciones de que los talibanes hayan estado persiguiendo a intérpretes y otras personas que trabajaron para el ejército estadounidense, y afirmó que estarán a salvo en el país.

Mujahid expresó su esperanza de que su grupo tenga buenas relaciones con la comunidad internacional en áreas como la lucha antiterrorista, la erradicación del opio y la reducción de los refugiados hacia Occidente.