VMware pone el poder de la IA generativa al alcance de cualquier empresa

Presenta IA privada de VMware para acelerar la nueva generación de aplicaciones

Amplía la colaboración con NVIDIA para crear una plataforma de IA generativa que se ejecuta en la infraestructura de nube de VMware

Con el fin de hacer realidad la IA privada para las empresas e impulsar una nueva ola de aplicaciones habilitadas para IA, VMware ha anunciado:

VMware Private AI Foundation con NVIDIA , ampliando la asociación estratégica de las empresas para preparar a las empresas que ejecutan la infraestructura de nube de VMware para la próxima era de IA generativa.

, ampliando la asociación estratégica de las empresas para preparar a las empresas que ejecutan la infraestructura de nube de VMware para la próxima era de IA generativa. Arquitectura de referencia de IA privada de VMware para código abierto para ayudar a los clientes a conseguir los resultados de IA deseados mediante el soporte de las mejores tecnologías de software de código abierto (OSS) actuales y futuras.

La IA privada de VMware está llevando la capacidad de cómputo y los modelos de IA a donde se crean, procesan y consumen los datos empresariales, ya sea en una nube pública, un centro de datos empresarial o Edge. Con estas nuevas ofertas, VMware está ayudando a los clientes a combinar la flexibilidad y el control necesarios para impulsar una nueva generación de aplicaciones habilitadas para IA que ayudarán a aumentar de manera significativa la productividad de los trabajadores, encenderán la transformación en las principales funciones empresariales e impulsarán el impacto económico. Un informe de McKinsey estima que la IA generativa podría sumar hasta $4,4 billones anuales a la economía mundial.1

Un entorno multinube es la base para esta nueva clase de aplicaciones impulsadas por la IA, ya que facilita el aprovechamiento de datos privados, pero altamente distribuidos. El enfoque multinube de VMware proporciona a las empresas una mayor capacidad de elección y flexibilidad a la hora de crear modelos de IA, personalizarlos con los datos privados de una empresa y consumirlos, al tiempo que permite la seguridad y la resiliencia necesarias en cualquier entorno.

“El notable potencial de la IA generativa no se puede desbloquear, a menos que las empresas puedan mantener la privacidad de sus datos y minimizar el riesgo de IP mientras entrenan, personalizan y sirven sus modelos de IA”, afirmó Raghu Raghuram, CEO de VMware. “Con la IA privada de VMware, estamos empoderando a nuestros clientes para aprovechar sus datos de confianza para que puedan construir y ejecutar modelos de IA de forma rápida y más segura en su entorno multinube”.

Las empresas se enfrentan hoy a una difícil elección cuando se trata de IA generativa. Pueden aprovechar los modelos de IA públicos para crear sus aplicaciones de IA generativa, pero con los riesgos que conlleva la exposición de datos y las fuentes de formación inciertas. O bien, pueden intentar un modelo “hágalo usted mismo”, una estrategia que carece de rentabilidad y tiempo de obtención de valor. VMware AI Labs ha desarrollado IA privada de VMware específicamente para resolver este problema.

“Tradicionalmente, la IA ha sido construida y diseñada por científicos de datos, para científicos de datos”, afirma Chris Wolf, vicepresidente de VMware AI Labs. “Con la introducción de estas nuevas ofertas de IA privada de VMware, VMware está haciendo que el futuro de la IA esté al servicio de todos en la empresa, acercando la elección de modelos de computación e IA a los datos. Nuestro enfoque de IA privada beneficia a casos de uso empresarial que van desde el desarrollo de software y la generación de contenido de marketing hasta las tareas de atención al cliente y la extracción de conocimientos a partir de documentos legales”.

VMware Private AI Foundation con NVIDIA ayudará a las empresas a estar preparadas para la IA

VMware Private AI Foundation con NVIDIA, compuesta por un conjunto de herramientas de IA integradas, permitirá a las empresas ejecutar modelos probados y entrenados en sus datos privados de forma rentable y desplegar estos modelos en centros de datos, en las principales nubes públicas y en el edge. VMware Private AI Foundation con NVIDIA integrará la arquitectura de IA privada de VMware, construida sobre VMware Cloud Foundation, con el software NVIDIA AI Enterprise y la computación acelerada. La oferta llave en mano proporcionará a los clientes la infraestructura de computación acelerada y el software de infraestructura de nube que necesitan para personalizar modelos y ejecutar aplicaciones de IA generativa, incluidos chatbots inteligentes, asistentes, búsqueda y resumen. VMware Private AI Foundation con NVIDIA contará con el apoyo de Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Lenovo. Lea el comunicado de prensa conjunto de VMware y NVIDIA aquí.

Un ecosistema interconectado y abierto apoya las estrategias de IA de los clientes

La arquitectura de referencia de IA privada de VMware para código abierto integra tecnologías OSS innovadoras para ofrecer una arquitectura de referencia abierta para construir y servir modelos OSS sobre VMware Cloud Foundation. En VMware Explore, VMware presenta colaboraciones con empresas líderes de toda la cadena de valor de la IA:

Anyscale: VMware está llevando el ampliamente adoptado marco de computación unificada de código abierto Ray a los entornos de VMware Cloud. Ray en VMware Cloud Foundation facilita a los científicos de datos y a los ingenieros de MLOps escalar las cargas de trabajo de IA y Python mucho más fácilmente utilizando sus huellas informáticas actuales para cargas de trabajo de ML en lugar de recurrir por defecto a la nube pública.

VMware está llevando el ampliamente adoptado marco de computación unificada de código abierto Ray a los entornos de VMware Cloud. Ray en VMware Cloud Foundation facilita a los científicos de datos y a los ingenieros de MLOps escalar las cargas de trabajo de IA y Python mucho más fácilmente utilizando sus huellas informáticas actuales para cargas de trabajo de ML en lugar de recurrir por defecto a la nube pública. Domino Data Lab: VMware, Domino Data Lab y NVIDIA se han unido para proporcionar una plataforma unificada de análisis, ciencia de datos e infraestructura optimizada, validada y respaldada, creada específicamente para implementaciones de IA/ML en el sector de los servicios financieros.

VMware, Domino Data Lab y NVIDIA se han unido para proporcionar una plataforma unificada de análisis, ciencia de datos e infraestructura optimizada, validada y respaldada, creada específicamente para implementaciones de IA/ML en el sector de los servicios financieros. Integradores de sistemas globales: VMware está trabajando con GSI líderes, como Wipro y HCL, para ayudar a los clientes a obtener los beneficios de la IA privada mediante la construcción y entrega de soluciones llave en mano que combinan VMware Cloud con soluciones del ecosistema de socios de IA.

VMware está trabajando con GSI líderes, como Wipro y HCL, para ayudar a los clientes a obtener los beneficios de la IA privada mediante la construcción y entrega de soluciones llave en mano que combinan VMware Cloud con soluciones del ecosistema de socios de IA. Hugging Face: VMware colabora con Hugging Face para ayudar a lanzar SafeCoder hoy en VMware Explore. SafeCoder es una solución completa de asistente de código comercial creada para la empresa que incluye servicio, software y soporte. VMware está utilizando SafeCoder internamente y publicando una arquitectura de referencia con ejemplos de código para permitir que los clientes obtengan el valor más rápido posible al implementar y utilizar SafeCoder en la infraestructura de VMware. Lea el blog de lanzamiento completo aquí.

VMware colabora con Hugging Face para ayudar a lanzar SafeCoder hoy en VMware Explore. SafeCoder es una solución completa de asistente de código comercial creada para la empresa que incluye servicio, software y soporte. VMware está utilizando SafeCoder internamente y publicando una arquitectura de referencia con ejemplos de código para permitir que los clientes obtengan el valor más rápido posible al implementar y utilizar SafeCoder en la infraestructura de VMware. Lea el blog de lanzamiento completo aquí. Intel: VMware vSphere/vSAN 8 y Tanzu están optimizados con la suite de software de IA de Intel para aprovechar los nuevos aceleradores de IA integrados en los últimos procesadores Intel® Xeon® Scalable de 4ª generación.

Además, VMware anuncia un nuevo programa VMware AI Ready, que conectará a los ISV con las herramientas y recursos necesarios para validar y certificar sus productos en la Arquitectura de referencia de IA privada de VMware. El programa estará disponible para los ISV centrados en operaciones ML y LLM, ingeniería de datos y funciones, herramientas de desarrollo para IA y aplicaciones de IA integradas. Se espera que este nuevo programa esté operativo a finales de 2023.

Intelligent Assist infunde IA generativa en la oferta multinube de VMware

VMware presenta Intelligent Assist, una familia de soluciones basadas en IA generativa y entrenadas con datos propios de VMware para simplificar y automatizar todos los aspectos de las TI empresariales en una era multinube. Las funciones de Intelligent Assist serán extensiones perfectas de las inversiones que las empresas han realizado en VMware Cross-Cloud Services y se basarán en la IA privada de VMware. Se espera que los productos de VMware con Intelligent Assist incluyan:

VMware Tanzu con Intelligent Assist (Tech Preview), que abordará los desafíos de la visibilidad y configuración de múltiples nubes al permitir a los usuarios solicitar conversacionalmente y refinar los cambios en la infraestructura de nube de su empresa.

(Tech Preview), que abordará los desafíos de la visibilidad y configuración de múltiples nubes al permitir a los usuarios solicitar conversacionalmente y refinar los cambios en la infraestructura de nube de su empresa. Workspace ONE con Intelligent Assist (Tech Preview) permitirá a los usuarios crear scripts de alta calidad utilizando indicaciones de lenguaje natural para una experiencia de escritura de scripts más rápida y eficiente.

(Tech Preview) permitirá a los usuarios crear scripts de alta calidad utilizando indicaciones de lenguaje natural para una experiencia de escritura de scripts más rápida y eficiente. NSX+ con Intelligent Assist (Tech Preview) permitirá a los analistas de seguridad determinar con rapidez y precisión la relevancia de los hallazgos de seguridad y remediar con eficacia las amenazas.

Citas de clientes y socios

“A medida que continuamos transformando Las Vegas en una ciudad de clase mundial del futuro, estamos aprovechando la IA generativa para impulsar nuestra innovación en seguridad pública, participación ciudadana y transporte”, afirmó Michael Sherwood, director de innovación y tecnología de la ciudad de Las Vegas. “VMware es un componente crítico de nuestra infraestructura multinube sobre la que se construyen estas iniciativas de IA generativa. Con demandas crecientes y recursos limitados, dependemos en gran medida del análisis de datos en tiempo real y de las soluciones escalables que proporciona VMware para mejorar los resultados que tienen un impacto positivo tanto en los residentes como en los visitantes”.

“Como empresa de imagen e IoT que adopta la multinube, uno de nuestros desafíos de IA generativa más significativos ha sido garantizar la precisión, privacidad y seguridad de los datos cuando trabajamos con grandes modelos lingüísticos”, afirma Vishal Gupta, director de información y tecnología de Lexmark. “Necesitamos que el equipo de científicos de datos de Lexmark disponga de la infraestructura necesaria para innovar de forma flexible, al tiempo que protege nuestros datos patentados. Trabajar con VMware significa que estamos seguros de que nuestras iniciativas de IA pueden escalar sin problemas y con confianza, por lo que nuestro talento puede centrarse por completo en ofrecer impacto empresarial y resolver problemas para los clientes”.

“VMware y sus clientes son algunas de las empresas más innovadoras que existen, y todas quieren saber cómo pueden infundir IA en sus productos”, afirmó Robert Nishihara, cofundador y CEO de Anyscale, desarrollador del proyecto de machine learning de código abierto Python framework Ray ampliamente adoptado. “Pero dado el rápido crecimiento de este campo incipiente, las empresas luchan por mantenerse a la vanguardia de la IA y, al mismo tiempo, escalar, producir e iterar rápidamente. Debido a que Ray puede ejecutarse en cualquier lugar, en cualquier proveedor de nube, en las instalaciones, en su computadora portátil, y los clientes de VMware se ejecutan en todas partes, es una colaboración natural para facilitar a las empresas acelerar su negocio utilizando IA generativa”.

VMware Explore aspira a ser el evento de referencia del sector para todo lo relacionado con la multinube.

Acerca de VMware

VMware es un proveedor líder de servicios multinube para todas las aplicaciones, permitiendo la innovación digital con control empresarial.

