VIZIO celebra el Mes de la Hispanidad con una programación exclusiva y de la mejor calidad

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–VIZIO (NYSE: VZIO) presenta una amplia selección de contenidos multiculturales prémium y gratuitos para millones de usuarios con motivo del Mes de la Hispanidad, que comienza el 15 de septiembre. Presentada por Minute Maid Aguas Frescas, la Colección del Mes de la Herencia Hispana ofrece a los usuarios acceso en la pantalla de inicio a servicios y programación prémium, incluida la nueva aplicación de streaming en español, ViX. Esta colección también cuenta con una extensa variedad de programación WatchFree+ y un canal emergente específico titulado «Celebrando la Herencia Hispana», repleto de programas de televisión, películas y material exclusivo en inglés y español que los usuarios de VIZIO podrán descubrir.









El servicio WatchFree+ On Demand ofrece más de 165 horas de títulos en inglés y español con lo mejor del cine, la gastronomía, los deportes, la música y los programas de telerrealidad. Disfrute de sus programas favoritos como The Rising: Pelé, My Name is Lopez, Model Latina, Cara a cara con Mario López, y disponible exclusivamente en WatchFree+, Love at Mariposa Beach.

El canal emergente de VIZIO «Celebrando la Herencia Hispana» en WatchFree+ ofrece programas de cocina como The Latin Kitchen y Exploring Mexico’s Kitchen with Rick Bayless; programas familiares favoritos como Spy Kids: All The Time In The World (disponible del 1 al 31 de octubre) y The Maldonado Miracle; especiales de comedia como Gotham Comedy Live, Carlos Oscar: Life Is Crazy y Cheech Marin and Friends; y películas inspiradas en la música como My Name Is Lopez.

VIZIO amplía aún más su propuesta de contenidos multiculturales prémium con ViX, el mayor servicio de streaming en español del mundo que ofrece más de 75 000 horas de programación en español, entre películas, series de comedia, novelas, series dramáticas, contenidos infantiles, noticias en directo 24 horas al día, 7 días a la semana y deportes. Los usuarios de VIZIO pueden encontrar ViX en la sección Aplicaciones de la pantalla de inicio de VIZIO, recientemente mejorada, y suscribirse por solo 6,99 dólares al mes o 39,99 dólares el primer año.

«Sentimos gran satisfacción al ofrecer una colección de contenido multicultural de primera calidad a los usuarios de VIZIO para celebrar el Mes de la Herencia Hispana», comentó Katherine Pond, vicepresidenta de Grupo de Contenido de Plataforma y Asociaciones de VIZIO. «A través de nuestra amplia red de socios de contenido y el enfoque de programación impulsado por datos, esta colección seleccionada ofrece lo mejor en entretenimiento prémium que honra las ricas historias, experiencias y creatividad de las voces hispanas y latinas».

VIZIO lanza grandes ofertas en Smart TV y barras de sonido; visite la página de ofertas de VIZIO para encontrar productos diseñados para cada estilo de vida.

