Vivir cerca del mar mejora la salud mental, según estudios

Diversas investigaciones han demostrado que residir cerca del océano puede tener un impacto positivo en la salud mental, ayudando a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. El sonido relajante de las olas, el aire fresco del mar y la exposición al sol crean un entorno natural que favorece la calma, mejora el estado de ánimo y promueve la relajación.

Según los estudios, las personas que viven a menos de un kilómetro de la costa tienen un 22% menos de probabilidades de padecer problemas de salud mental en comparación con quienes habitan en zonas más alejadas del mar. Además, la vida costera suele incentivar la actividad física al aire libre y la interacción social, dos factores fundamentales para el bienestar emocional.

La conexión del ser humano con el agua se remonta a tiempos históricos. Desde la antigüedad, el agua ha sido vista no solo como fuente de vida, sino también como símbolo de renovación y tranquilidad. Ejemplos de ello se encuentran en los antiguos baños termales romanos, los rituales de purificación en el río Ganges, las vacaciones en la playa o incluso la ducha al final del día. En todos los casos, el agua ha sido interpretada como un elemento esencial para el equilibrio físico y emocional.

Esta relación no es solo simbólica: la ciencia y la psicología han estudiado durante décadas los efectos del contacto con el agua, llegando a conclusiones coincidentes sobre sus beneficios. En este campo, el mayor referente es Wallace J. Nichols, biólogo marino que dedicó su vida a investigar este fenómeno y lo denominó “Blue Mind” (mente azul), concepto que describe el estado de calma y bienestar que las personas experimentan al estar cerca del agua.

Más allá de los beneficios físicos, el océano ofrece un espacio de reflexión y serenidad, donde muchas personas encuentran consuelo, claridad y una profunda sensación de paz.