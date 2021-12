Visualice el futuro de las soluciones autónomas con Velodyne Lidar en CES 2022

Velodyne presenta soluciones basadas en lidar para el sector automotriz, industrial, de infraestructuras y robótica

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hará una demostración de sus revolucionarios sensores y software lidar en el CES 2022, en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Tech East, West Hall, puesto n.º 6005. Velodyne destacará cómo su tecnología lidar impulsa soluciones autónomas que aportan beneficios de seguridad, sostenibilidad, eficiencia y privacidad.





Velodyne ofrecerá una conferencia de prensa en el puesto, en la que participará su director ejecutivo, el Dr. Ted Tewksbury, el 5 de enero a las 11:45 h, hora estándar del Pacífico. Velodyne mostrará cómo es la única empresa lidar actual, a través de sus soluciones de hardware y software de vanguardia, que puede proporcionar un círculo completo de autonomía y seguridad en una amplia variedad de mercados, incluido el sector automotriz, industrial, de infraestructuras y robótica.

“Los asistentes al CES podrán ver la amplia cartera de sensores y software de Velodyne y su tecnología lidar de alto rendimiento. Realizaremos una demostración de cómo nuestra tecnología autónoma basada en lidar está dando forma al futuro del sector automotriz, industrial y de robótica, ayudando a crear infraestructuras sostenibles y eficientes. Gracias a nuestra capacidad de fabricación a escala, estamos en condiciones de aprovechar la primera ola de comercialización masiva de soluciones lidar”, afirmó el Dr. Tewksbury.

Abriendo camino a los sensores y el software lidar

En el puesto de Velodyne, los expositores, clientes y socios de la industria tendrán la oportunidad de escuchar a los ejecutivos y expertos técnicos de Velodyne hablar sobre cómo los sensores y el software de la empresa democratizan la seguridad y la autonomía basadas en lidar. Entre los productos de Velodyne que se exhibirán se encuentran los siguientes:

Alpha Prime es el sensor óptimo de largo alcance para la movilidad autónoma. La combinación de alcance, claridad de imagen y campo de visión de primera clase de Alpha Prime detecta los objetos de la carretera con confiabilidad y precisión. Este sensor de última generación genera una nube de puntos de alta calidad en una amplia variedad de condiciones de luz, con una avanzada mitigación de interferencias entre sensores, eficiencia energética y rendimiento térmico.

Velarray H800 de estado sólido de Velodyne es un sensor lidar diseñado para un rendimiento de grado automotriz. Está construido utilizando la revolucionaria arquitectura de matriz microlidar (micro-lidar array, MLA) patentada de Velodyne. Con una percepción combinada de largo alcance y un amplio campo de visión, Velarray H800 está diseñado para un desplazamiento seguro y para evitar las colisiones en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y en las aplicaciones de movilidad autónoma para lograr una avanzada asistencia al conductor.

Velarray M1600, construido con la MLA de Velodyne, proporciona una excelente percepción de campo cercano para un desplazamiento seguro, lo que permite a los robots de movimiento sin contacto y de entrega de último tramo operar de forma autónoma y segura sin intervención humana. Este sensor compacto y duradero se puede implementar en una variedad de entornos y condiciones climáticas, y puede utilizarse en casi todas las condiciones meteorológicas durante todo el año. Velodyne llevará a cabo una demostración en vivo de realidad aumentada (Extended Reality, XR) de los sensores Velarray M1600.

La solución de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) de Velodyne, que crea un mapa de carreteras e intersecciones en 3D en tiempo real, proporciona análisis y monitoreo del tránsito exactos, lo cual no se puede lograr con otros tipos de sensores como cámaras o radares. La IIS recopila datos de forma confiable en cualquier condición lumínica y climática, admite el funcionamiento todo el año y protege la privacidad de las personas. La solución puede predecir, diagnosticar y abordar las dificultades de seguridad de la carretera, con lo que ayuda a las municipalidades y demás clientes a tomar decisiones informadas para aplicar medidas correctivas.

El kit de desarrollo Vella (Vella Development Kit, VDK) simplifica la creación de soluciones autónomas. El VDK proporciona acceso al innovador software de percepción Vella de Velodyne junto con sus sensores lidar de primera clase. El kit de herramientas de software permite a los clientes incorporar lidar con una biblioteca de funciones listas para usar. El VDK impulsa el desarrollo de soluciones y acelera el tiempo de comercialización para llevar las capacidades lidar a vehículos autónomos, ADAS, dispositivos de entrega móviles, robótica industrial, drones y más.

Soluciones autónomas que están transformando las industrias

El puesto contará con productos y presentaciones de clientes y socios que utilizan la tecnología lidar de Velodyne en una serie de soluciones transformadoras, entre las que se incluyen la automotriz, la logística, el mapeo, la robótica, el monitoreo del tránsito, la gestión de la vegetación y mucho más. Las demostraciones de soluciones autónomas son las siguientes:

Las soluciones Bluecity facilitan la mejora de la seguridad vial y la movilidad en las redes de carreteras proporcionando datos y análisis del tráfico en tiempo real mediante una tecnología innovadora. La empresa desarrolló un software basado en inteligencia artificial e integrado con los sensores lidar de Velodyne para monitorear las redes de tráfico y generar datos y análisis de tráfico en tiempo real. Bluecity exhibirá su tecnología de inteligencia artificial en la demostración de la solución de infraestructura inteligente (IIS) de Velodyne en el puesto.

La tecnología no tripulada de EasyMile es el núcleo de las soluciones premiadas de movilidad, intralogística y otras. En el puesto de Velodyne encontrará TractEasy, la solución autónoma para grúas de la empresa que optimiza las cadenas de suministro con la manipulación de materiales en interiores y exteriores, las 24 horas al día y 7 días a la semana en aeropuertos, fábricas y centros industriales.

Emesent es líder en autonomía y mapeo con drones basados en lidar, con especial enfoque en minería subterránea e inspección de activos industriales. El producto Hovermap de la empresa es un escáner lidar versátil e inteligente que hace que el mapeo de zonas inaccesibles sea seguro, fácil y rápido. Hovermap se integrará con un robot Boston Dynamics Spot en el puesto de Velodyne.

Exyn Technologies ha sido pionera en sistemas de robots aéreos autónomos para entornos complejos y sin cobertura de GPS. La solución completa de la empresa permite el despliegue flexible de uno o varios robots que pueden desplazarse de forma inteligente y adaptarse dinámicamente a entornos complejos en tiempo real. Exyn presentará un nuevo dron sin piloto diseñado para el vuelo autónomo en entornos de alto riesgo y hará una demostración de su solución en el puesto de Velodyne.

MOBILTECH ofrece un servicio de información espacial en 3D que utiliza tecnologías de mapeo, localización, percepción y fusión de sensores. La empresa ofrece una cartera de escáneres de mapeo en 3D, incluidos los sensores lidar de Velodyne, que pueden desplegarse en modo vehículo, portátil y vehículo aéreo no tripulado (unmanned aerial vehicle, UAV). MOBILTECH ofrecerá una presentación en el puesto de Velodyne durante la conferencia.

Navya hará una demostración de su transbordador Autonom Shuttle, una revolucionaria solución de viaje de primera y última milla. Autónomo, eléctrico y compartido, el transbordador brinda servicios en ciudades y sitios privados de todo el mundo proporcionando una movilidad cada vez más fluida. Sin volante ni pedales, Autonom Shuttle está a la vanguardia de la tecnología multisensorial, incluido el lidar de Velodyne, que le permite interactuar en tiempo real con su entorno.

Renu Robotics es líder en la industria de los sistemas autónomos de gestión de la vegetación. Renubot es una cortadora de césped totalmente autónoma y enteramente eléctrica de Renu Robotics que ayuda a los centros solares y energéticos a reducir costos, tiempo y emisiones de carbono, a la vez que mantiene el terreno para el desempeño máximo del centro. En el puesto de Velodyne se expondrá una Renubot.

Roborace realizará una demostración de su DevBot 2.0, un vehículo autónomo enteramente eléctrico que incluye los sensores lidar de Velodyne. Roborace es la primera competencia del mundo en la que equipos de seres humanos + máquinas ponen a prueba el desarrollo de sus sistemas de conducción automatizada.

El robot móvil Boston Dynamics Spot puede desplazarse por el terreno con una movilidad sin precedentes, lo que permite a las empresas automatizar las tareas de inspección de rutina y la recopilación de datos de forma segura, precisa y frecuente. En CES, Velodyne hará una demostración del Spot integrado con el escáner lidar Hovermap de Emesent.

Twinny desarrolla y fabrica robots de conducción autónoma con inteligencia artificial para interiores. La familia de productos de Twinny incluye a NarGo, un robot de carga totalmente autónomo que transporta mercancías pesadas mientras sigue a una persona en un entorno de comercio o almacén. También incluye a NarGo Follower, un robot de carga que sigue al NarGo, proporcionando capacidad adicional de movimiento de carga. Twinny ofrecerá una presentación en el puesto de Velodyne durante la conferencia.

De qué manera las soluciones lidar pueden promover la equidad en el transporte

En la conferencia de CES, Christina Aizcorbe, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de Velodyne, intervendrá en un panel que explorará cómo las tecnologías del transporte son un motor clave para aumentar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de todos los viajeros. Aizcorbe hablará de cómo las soluciones de transporte basadas en lidar pueden impulsar los esfuerzos de accesibilidad y también apoyar la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia. La sesión, denominada “Aprovechamiento de la tecnología para la equidad en el transporte”, tendrá lugar el 6 de enero a las 11:00 h, hora estándar del Pacífico, en LVCC, West Level 2, W213-215.

