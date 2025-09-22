Visible, el Proveedor Móvil Digital Líder de Verizon, Llega a las Tiendas Best Buy

Los clientes amantes de la tecnología ahora pueden acceder a la conveniencia de compra en tienda sin perder su experiencia digital

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A partir de hoy, Visible, el servicio móvil digital en la red de Verizon, está disponible en BestBuy.com y llegará a todas las tiendas Best Buy del país el 28 de septiembre. Con esta expansión, los usuarios que valoran la simplicidad de gestionar todo desde la app pueden mantener esa experiencia digital que distingue a Visible, y ahora además pueden acudir a una tienda cuando necesiten ayuda inmediata: conseguir una SIM, verificar si su teléfono es compatible o resolver dudas en persona.









"Ofrecemos velocidades rápidas, excelente cobertura y datos ilimitados a precios excepcionales. No estamos cambiando la esencia digital de Visible, sino brindando a nuestros clientes más opciones para acceder al mismo valor y calidad de red de Verizon que esperan", afirmó David Kim, Director de Ingresos de Verizon Value. "La alianza con Best Buy es ideal porque comprenden a nuestros usuarios que se informan por internet pero valoran poder consultar con un experto en persona, combinando la experiencia digital que prefieren con el apoyo presencial cuando lo necesitan".

Con más consumidores buscando opciones inalámbricas flexibles que combinen conveniencia digital con acceso a tiendas, la llegada de Visible a Best Buy refleja la evolución en la forma de consumir servicios de telefonía inalámbrica.

Los planes de Visible están disponibles en BestBuy.com y próximamente en tiendas Best Buy en todo el país. Todos los planes incluyen datos, llamadas y mensajes ilimitados, además de punto de acceso móvil sin límites, sin contratos anuales ni cargos ocultos. Los clientes también pueden beneficiarse de Visible Inner Circle, un plan grupal que permite unirse con amigos y familiares para obtener mayores ahorros mensuales. Ambos planes, individuales y grupales, están disponibles para clientes de Best Buy a través del sitio web de Visible. Para más información, visita www.bestbuy.com/visible.

Acerca de Visible

Visible es el servicio inalámbrico digital de Verizon, que ofrece datos, mensajes, minutos y hotspot ilimitados, impulsado por Verizon, con 5G incluido. Con la misión de cambiar dramáticamente la experiencia del servicio inalámbrico, Visible ha sido nombrado en la lista de Empresas Más Innovadoras de Fast Company y ha sido reconocido como "Mejor Marca de Telecomunicaciones" en los Premios Challenger Brand de Adweek. Conocido por su compromiso de retribuir a la comunidad a la que sirve, la plataforma de impacto social de Visible, Connection Protection, ofrece tres meses de servicio inalámbrico sin costo a miembros elegibles para asegurar que aquellos que pierdan su empleo no pierdan también su plan inalámbrico.

Visible es una división de Verizon e impulsada por la galardonada red de Verizon. Para más información, visita www.visible.com o busca nuestro servicio en App Store o Play Store.

Contacts

Media Contact:



valuemediarelations@verizon.com